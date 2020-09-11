北台灣最大水族館！ 「Xpark」最佳看點特色資訊懶人包

最近全台社群媒體上最火的景點絕非桃園的Xpark水族館莫屬了，Xpark在今年8/7號開幕，但是八月份的門票早在7/24開放預購當日就幾乎完售，可見熱門程度真的是所向披靡！雖然現在可能買不到票，但小編這裡還是率先帶大家開箱看看這個北台灣最大的水族館，有甚麼有趣的看點吧！

Xpark

Xpark。 圖／FunTime

X Park是日本最大的水族館「橫濱八景島海島樂園」首間的海外水族館，目前園區共地上3層、地下2層，在4000坪的空間內共有約420種物種，超過48,000個生物都在X Park內的各個角落生活著，而我們將會從二樓的福爾摩沙主題展區開始，一窺這奇幻的海洋世界

Xpark交通資訊

高鐵：

於高鐵桃園站下車，從高鐵站出口後經華泰名品城二期天橋，步行約9分鐘。

機場捷運：

搭乘機場捷運到A18高鐵桃園站下車， 經華泰名品城第一噴水池廣場後直行右轉華泰名品城大道經由樓梯上二樓迴廊。

自行開車：

可以走國道一號或三號接國道二號往桃園機場方向，在大竹交流道下往青埔/桃園高鐵方向下，並且沿途跟著指標前行。抵達後可以將車停在置地廣場地下停車場。

廣場地下停車場停車費：

平日每小時40元，假日每小時50元，每台車可用門票的QR code折抵1小時。

Xpark免費停車場：

文中三公有停車場是桃園市政府提供的免費公有停車場，共1300個停車位，距離 Xpark 2公里，可搭接駁車。

價格：免費

地址：桃園市中壢區領航北路一段與文康路交叉口

營業時間：24hr

接駁車位置：民權路與文中三停車場旁

包車去Xpark

除了搭高鐵、機捷、開車去Xpark外，你也可以選擇包車去Xpark！從台北市或新北市包車去Xpark，5人座最低6百就有，親朋好友一起包車去Xpark還蠻划算的！除了搭乘一般的五人座、九人座去Xpark之外，你也可以選擇搭特斯拉Model X，搭特斯拉去Xpark一台大概1千6就有了~

Xpark營業時間&門票價格

Xpark營業時間&門票價格。 圖／FunTime

Xpark的營業時間大致上從早上10點開館到晚上9點閉館，例假日則後延後1小時，會依季節不同，營業時間也會做調整，目前入場共分為６個時段：

Xpark入場時段。 圖／FunTime

Xpark主題展區介紹

Xpark目前共設計了13個展區，分別是福爾摩沙、珊瑚潛行、暖海生機、雨林探險、寒帶行凍、深海尋秘、虛實互動、癒見水母、企鵝奇遇、與眾同樂、世外桃源、潮間戲灘、漫步叢林等，以及Xcaf咖啡廳和X fun紀念品專賣店。

福爾摩沙

福爾摩沙。 圖／IG, keinchao

福爾摩沙。 圖／IG, rachelguo

福爾摩沙。 圖／IG, 73_fafafa

一進入Xpark的第一站就會先來到福爾摩沙區，這裡是以台灣四面的海域作為主題，讓遊客們可以了解台灣海域的生態，最大的看點就是展區後方兩層樓的「福爾摩沙大水槽」，在這超大的水槽中有6000多隻的銀鱗鯧魚、魟魚和多種鯊魚優游其中，場面十分壯觀。

珊瑚潛行

珊瑚潛行。 圖／IG, vanessac_42

珊瑚潛行。 圖／IG, fishsmommy

珊瑚潛行這個展區就是最適合拍網美照的地方拉，這裡不僅有U形環繞的景觀水族箱，可以欣賞五彩繽紛的珊瑚以及許多熱帶魚，地上也投影了絢麗的珊瑚動畫，非常夢幻。

雨林探險

雨林探險區是以台灣的熱帶雨林為主體來打造，在這裡不僅可以用眼睛觀看整個雨林生態，園區還模擬了雨林的環境，不管是午後的雷聲、下過雨後的潮濕悶熱感都完整重現，真的不得不讚嘆園區的用心程度呢。

深海尋秘

深海尋秘。 圖／FunTime

深海尋秘顧名思義就是要帶大家認識深海之中那些平常難見的生物們，像是巨大的甘氏巨螯蟹、海天使、貓鯊、大王巨足蟲等生物都能夠在這裡一睹為快，對於喜歡珍奇異獸的小編我呢私心最喜歡這個地方拉。

癒見水母

癒見水母。 圖／IG, hanameiii

癒見水母。 圖／IG, hanameiii

癒見水母不僅僅有超勾錐的水母，這裡的設計更運用了燈光、聲音、顏色，並且融合了鏡像的反射，讓原本一根根佇立水母缸完美融入整個空間，營造出像萬花筒的繽紛夢幻感，絕對是Xpark的最美展區之一。

企鵝奇遇記

企鵝奇遇記。 圖／IG, fishsmommy

企鵝奇遇記。 圖／IG, jim_chang_

再來就是整個Xpark最夯的主角企鵝拉，園區內不僅有小小可愛的麥哲倫企鵝，也有大隻又有威嚴的國王企鵝，兩者都能夠近距離的欣賞和拍照，實在是太療癒，而另一大看點就是在上方特別打造透明天橋與溜滑梯連通底下的咖啡廳，看著企鵝們在當中不斷地穿梭，更是難得的體驗呢。

與眾同樂

與眾同樂位在一樓展區，這裡就是舉辦精彩動物表演的地方，目前可以看到水豚、南美海獅、加州海獅表演，小編最喜歡的當然就是那每次看起來都懶洋洋的水豚君拉，還記得以前想要看到水豚君都一定得出國，現在來到Xpark也能夠看到，是不是讓你更心動了呢～

Xcafe

Xcafe。 圖／IG, aangchou

逛完水族館的最後，當然要稍作休息一下，來一點咖啡跟美食拉！Xcafe位在一樓，提供咖啡飲品以及義大利麵等西式餐點，主餐價格約在220元上下，以遊樂區來說不算貴，而最重要的是這裡設置了許多空橋連通道可以讓可愛的企鵝們在其中自由穿梭，這麼酷炫的用餐環境台灣應該找不到第二個了。

Xpark展區推薦路線

首先遊客們進入園區入口後的第一站會先來到位在二樓的福爾摩沙接下來會依序前往→三樓的珊瑚潛行→暖海生機→雨林探險→寒帶行凍→深海尋秘→虛實互動

回到二樓的癒見水母→企鵝奇遇

最後到一樓可以參觀與眾同樂→世外桃源→潮間戲灘→漫步叢林

Xpark周邊景點

華泰名品城

華泰名品城。 圖／IG, anya.lin.319

華泰名品城是全台灣最大露天美式購物中心，隨著第三期的園區開幕，目前華泰名品城共有三百個以上的品牌進駐，更有許多國際精品品牌在此設置Outlet專櫃，依活動活動的不同時常可以看見五折、三折、甚至一折的超超超優惠折扣！絕對是北部人逛街血拚的不二首選呀。

看到這裡，是不是對Xpark有更多的認識了呢，Xpark絕對是今年北台灣最火紅的必去景點之一，不僅交通方便，周邊也有購物商場、電影院、觀光飯店等設施，是你下次規劃桃園一日遊，必去的不二首選。

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