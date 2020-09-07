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台北花園大酒店「每人650元」爽住！還有超狂柑仔店「50款零食」隨你吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北花園大酒店推優惠住房專案，搭配國旅補助，最低650元起入住。 圖／台北花園大酒店
台北花園大酒店推優惠住房專案，搭配國旅補助，最低650元起入住。 圖／台北花園大酒店

台北花園大酒店緊鄰西門、艋舺商圈，周邊歷史古蹟、人文風情文化及特色美食，吸引旅人一訪再訪，這回促銷主打「逛西門保證停車位住宿專案」，搭配安心旅遊補助，最低每人每晚僅要650元，還有50款零食「免費吃到飽」。

台北花園大酒店自即日起至2020/12/20止，推出「逛西門保證停車位住宿專案」 精緻客房含饗聚廚房自助式早餐平日入住優惠每房每晚2299元，精緻客房假日入住每房每晚為2599元。預定住宿保證停車位，讓旅行時節省尋找停車位煩惱，輕鬆暢遊台北，九月底前使用安心旅遊補助每房抵扣1000 元後，兩人同行每人每晚僅要650元，超划算的價格趕快安排一趟台北行。

除此之外，訂房房客還可免費享用豐盛的自助早餐，業者還打造自助零食區「花園柑仔舖」，以懷舊復古設計風格陳設的柑仔舖，提供超過50款的台灣經典零食，如口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉，入住房客隨時自行挑選免費品嘗，為旅途留下難忘甜蜜回憶。

台北花園大酒店打造自助零食區，提供超過50款台灣經典零食免費享用。 圖／台北花園大酒店
台北花園大酒店打造自助零食區，提供超過50款台灣經典零食免費享用。 圖／台北花園大酒店

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