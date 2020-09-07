台北花園大酒店「每人650元」爽住！還有超狂柑仔店「50款零食」隨你吃

「宜蘭壯圍沙丘地景藝術節」即將於11月盛大展開，率先暖場的是藝術家游文富的奇幻作品《迷霧森林》，將400根孟宗竹染上純白色調，在豔陽下展現獨特的夏日雪地奇景。走進《迷霧森林》，彷彿誤入了《納尼亞傳奇》中冰天雪地的魔法世界。小心！可不要被白女巫給抓走了！

2020-09-05 11:30