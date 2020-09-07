民怨搭到故障電梯脫困後沒人理 IKEA：誤會一場

桃園青埔IKEA今夏新開幕後，成為當地一大地標亮點。但有民眾爆料，昨天下午前往桃園IKEA在電梯受困半小時，但脫困出電梯時，電梯外卻一個工作人員都沒有，業者也未表達歉意，對於IKEA的處置感到不滿。對此，IKEA回應，當天原本要電梯廠商修復後停在一樓，因此工作人員、消防隊員都在一樓等待，但電梯最後停在B1的關係，民眾才會當下沒見到工作人員。

爆料民眾指出，「走出電梯後沒看到IKEA工作人員，也沒有把故障電梯暫時停止運作，等待檢查沒問題後再開放，工作人員沒出現，我們只好在那提醒後面客人，電梯可能有一些問題，請他們先別搭，IKEA這樣的態度讓人感覺完全不在意電梯故障這件事，事後有獲得IKEA補償一人一張餐券跟杯水。」

IKEA公關經理蔡宜穎說明，店內人員發現電梯故障後，立即通知電梯廠商到場處理，後來接獲電梯內民眾有身體不適反應，也馬上通知消防隊，電梯廠商與消防隊幾乎同一時間趕到現場。也因為原本要求廠商電梯修復後停在一樓，因此大家都在一樓等待，但最後電梯因設定問題停在B1，才會有受困民眾看不到工作人員處理的狀況。我們對客人感到抱歉，後續也積極與廠商確認避免類似情況發生。