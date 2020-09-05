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台北賞夕陽新景點+1！2公頃「雙溪河口濕地公園」落羽松景觀、環湖草坪超夢幻
台北人先筆記，以後想要賞夕陽，又有新去處可以踩點囉！這處景點將隱身全新「雙溪河口濕地公園」，整座生態公園除了會規劃夕陽平台，還將有落羽松環繞的生態池與大片親水草坪，未來有望成為一處旅遊休憩朝聖熱點。
「雙溪河口濕地公園」佔地約2公頃，設計以生態為主、景觀為輔，大部分空間主打營造成多樣化的生態棲地，而園區西側雙溪及基隆河匯流河口的夕陽，為在地隱藏版美景，未來公園啟用後，即可更方便地將絕美落日風光盡收眼簾。值得一提的是，台北市政府近年與國立台灣科學教育館攜手合作，將科教館、天文館、兒童新樂園及美崙公園串連成「台北科學藝術園區」，如今搭配賞夕平台，等於完整了寓教於樂的一日行程，輕鬆順遊免煩惱。
公園設計概念為引進士林抽水站前池水源，透過公園內植栽設計及地形微整形，未來此處將連結基隆河與雙溪兩條河域，替教育園區新增具有活力的戶外生態教室。整體工程預計明（2021）年動工、年底完工，代表大家很快就有機會，使用這處標榜生態共融的特色公園囉！
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