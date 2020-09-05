桃園肉控出發！299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」4人同行1人免費，限定3日快卡位

今年首度插旗桃園的超狂吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」，以299元起的高CP值價位成為話題焦點，4月中試營運即成為北部肉控的朝聖必吃。如今桃園中正店宣佈將正式開幕，祭出連續3日的「4人同行1人免費」限定優惠，不揪團吃爆太可惜！

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店 圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

「豬對有韓式燒烤火鍋」主打平價吃到飽，最低只要299元起即可無限享用超過數十種的燒肉、豐盛海鮮及各式熟食炸物，還有韓國泡麵、甜點等，讓饕客們嘴巴完全閒不下來。本次桃園中正店將於9/14至9/16推出「4成人同行1人免費」開幕慶好康，若白天用餐，平均下來每人只要255元就能火烤兩吃，超划算的大口吃肉機會快把握！

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

另外，開幕優惠時間配不上也不擔心，店內提供9月系列優惠，除了當月壽星可享「4人同行壽星半價」，即日起至9/30，只要完成平日17:00時段的訂位，每桌即贈「那麼飽海鮮盆」乙份，而完成指定步驟的公開打卡，則能免費加菜吃海鮮。值得一提的是，原星期六中午為假日價位，但官方將9/26中午設為平日，不僅可在週六午以299元開吃，當天還可享有海鮮盆優惠，9月聚餐就決定吃起來啦！

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

豬對有燒烤吃到飽 桃園中正店

地址：桃園區中正路841號

時間：11:00-15:00；17:00-22:00（用餐時間100分鐘）

收費標準：平日中午299元、平日晚上／假日全天389元（均加收10%清潔費、優惠不與其他活動併用）

訂位時段：上午11:00、13:00；下午17:00、19:00

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