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首屆「礁溪熱氣球嘉年華」9／19登場！限量360度高空環景體驗，還有宜蘭飯店6折券可拿

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
第一屆礁溪熱氣球嘉年華即將於9月19日在龍潭湖舉辦。 圖／真愛趣礁溪臉書粉專
第一屆礁溪熱氣球嘉年華即將於9月19日在龍潭湖舉辦。 圖／真愛趣礁溪臉書粉專

台東熱氣球舉辦多年，已成功建立起口碑，每年吸引大批遊客前往消費，今年則吸引了超過120萬人次前往體驗。而今年宜蘭礁溪也要舉辦了！「第一屆礁溪熱氣球嘉年華」，將於9月19日至9月20日於礁溪鄉的龍潭湖舉辦，快手刀筆記把日期空下來囉！

圖／真愛趣礁溪臉書粉專
圖／真愛趣礁溪臉書粉專

作為首屆主辦單位礁溪鄉公所，將透過熱氣球繫留體驗帶給大家全新的宜蘭礁溪風貌，讓遊客體驗只有熱氣球才有的高空體驗，可以360度俯視整個龍潭風景區的美景，湛藍的湖泊與環繞的山景，美得令人陶醉。除此之外，鄉公所也將舉辦草地音樂會，邀請許多年輕獨立樂團與歌手前往表演，像是海鷗K人聲樂團或Crispy脆樂團等，另外也將舉辦國中小寫生比賽與社區舞蹈大賽，竭誠歡迎大家一起共襄盛舉。

為了促進在地觀光與商家合作，因此也特別結合熱氣球嘉年華規劃「超值產業優惠」活動，包含餐廳美食、觀光工廠或周邊民宿飯店等，於優惠活動期間(9月1日至9月30日止)出示「真愛趣礁溪」粉專的優惠店家貼文，即可享有該店家專屬優惠喔，像是老先覺麻辣窯燒鍋礁溪店可享所有鍋品9折優惠，或知名中冠礁溪大飯店平日6折、旺日7折等優惠，超過30家在地產業的限量優惠只在第一屆礁溪熱氣球嘉年華等你拿。

圖／真愛趣礁溪臉書粉專
圖／真愛趣礁溪臉書粉專

最後，熱氣球繫留體驗於將於活動期間每日下午3點30分進行現場購票，單次一人500元，另活動會根據當日天候狀況調整活動名額，限量體驗，盡請把握喔！其他更詳細介紹，請上粉絲專頁查詢。

第一屆宜蘭礁溪龍潭湖熱氣球嘉年華

地點：礁溪龍潭湖風景區

活動時間：9月19日至9月20日

活動粉專：https://www.facebook.com/jiaoxi.tourism/?ref=page_internal

圖／IG網友王致恩授權
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圖／IG網友王致恩授權
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