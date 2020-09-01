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超狂！台東娜路彎會館「每人299元住一晚」，還送水療SPA、爽玩游泳池
疫情期間，國旅盛行，不少民眾選擇前往自然美景NO1的東部透透氣，台東娜路彎會館順勢推出9月住房優惠，即日起至9月30日為止，雙人成行平日入住娜路彎會館，每人只要付自助式早餐299元，即贈送住宿一晚，還能享受娜路彎大酒店水療SPA及游泳池，超狂促銷快安排一趟東部遊！
台東娜路彎會館座落在台東市區，悠遊台東市或是台東景點都非常方便，是台東旅遊、自由行、台東飯店住宿、知本溫泉、民宿、美食、觀光、夜市、租車的台東飯店住宿推薦。
台東娜路彎會館最新住房優惠公佈，凡雙人成行平日入住娜路彎會館，每人只要付自助式早餐299元，即可享有免費住宿一晚，不僅如此，還同步贈送娜路彎大酒店戶外泳池 &美人湯SPA券、娜路彎大酒店800元自助式晚餐抵用券乙張、中秋禮盒$125元抵用券乙張（每人限購乙盒）、庫空間美式咖啡券兩張、冷凍調理包９折優惠券乙張等好康，這波免費住房限時限量大回饋只到9月30日止，悠遊台東趁現在。
台東娜路彎會館「免費住房限時限量大回饋」
1.雙人成行平日入住娜路彎會館每人只需NT$299元
2.贈送娜路彎大酒店戶外泳池 &美人湯SPA券
3.娜路彎大酒店800元自助式晚餐抵用券乙張
4.中秋禮盒$125元抵用券乙張（每人限購乙盒）
5.庫空間美式咖啡券兩張
6.冷凍調理包９折優惠券乙張
注意事項： 此專案適用符合觀光局安心旅遊補助之國民。台東娜路彎會館保留專案修改之權利。 洽詢專線：(089)239888
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