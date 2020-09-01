又能泡美人湯、煮溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」10月1日重新開放

隱身太平山國家森林遊樂區的「鳩之澤」，為宜蘭熱門旅遊景點之一，由於6月中旬道路發生邊坡崩塌，後續導致持續性落石，暫時封閉以進行維修工程。值得慶幸的是，林務局羅東林區管理處日前宣佈，即將於10/1起重新開放溫泉區，讓旅客又能盡享泡湯、煮溫泉蛋的樂趣。

鳩之澤溫泉煮蛋同步於10/1重新啟用。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團

鳩之澤溫泉區在氧化及沉澱作用下，泉水呈寶藍色，被稱讚媲美冰島「藍湖」溫泉，而優秀泉質亦有「美人湯」之譽。唯一通往鳩之澤的道路經整修後，預計於10/1正式開放泡湯、煮蛋槽及自然步道，讓大人小孩中秋佳節親子行程不必愁。不過餐廳自8月起已開始進行翻新維修，園區10月開放後暫無供餐，僅提供簡易販賣部。

延伸閱讀：

．夏日也能看雪！桃園大溪「九月雪」絕美報到，韭菜花田成純白花毯仙氣爆表

．全新歐風「2D咖啡廳」新北旗艦店試營運！走進漫畫世界賞KUSO版名畫、2D教堂