1公斤抵20元！ 台北星級飯店推「體重折抵住宿費」愈重省愈大，每房最高省1500元

養肉一時，用在這時！台北星級飯店業者推出「賣肉活動」，入住時「現場量體重」，可用體重直接折抵房價，男生每公斤折抵15元、女生每公斤折抵20元，這回肥肉總算派上用場了！ 台北中山希爾頓逸林酒店每一間客房都是獨立空調，且擁有對外窗或陽台。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供

台北中山希爾頓逸林酒店年初歡慶一週年，姓名裡有「林」住房直接砍1000元，姓名全中即享有3000元折價的優惠，促銷活動不手軟。這回再推另類促銷「斤斤計價住房優惠」，凡透過希爾頓官網/Hilton Honors手機app預訂，即可享用體重折抵住房價的優惠，男生每公斤折抵15元、女生每公斤折抵20元，每房最多1人折抵（體重重者優先），每房每晚最高折抵1500元，最多可連續入住5晚！

「斤斤計價住房優惠」不只平日適用，包括假日、中秋連假、國慶連假統統適用，預訂期間即日起至2020年10月31日，入住期間2020年09月01日至10月31日，快趁這波活動期間「賣肉」一下，搶下極佳的住房優惠，讓體重不再只是體重，還能讓公斤變現金！ 台北中山希爾頓逸林酒店推「斤斤計價住房優惠」。 圖／台北中山希爾頓逸林酒店

台北中山希爾頓逸林酒店「斤斤計價住房優惠」

地址：台北市中山區中山北路一段123號

預訂期間：即日起～2020/10/31

入住期間：2020/09/01～10/31（平假日適用）

【注意事項】

1. 本專案不限平假日皆可使用，不得與其他優惠專案併用。

2. 本專案可同時使用安心旅遊補助與紙本振興券（恕不找零）。

3. 優惠採「現場折抵」，依照您在官網預訂時的專案價格做抵扣。

4. 體重依飯店現場提供之體重計量測為準，小數點四捨五入取至整數位。

5. 每房限用1人體重折抵，每房每晚最高折抵$1500，最多可連續入住5晚。

6. 本優惠享希爾頓榮譽客會會員房晚累積（計入SNP）。

7. 希爾頓員工價/親友價/Frontline價/點數兌換房…等專案恕不再享有本優惠。

8. 台北中山希爾頓逸林酒店保有活動解釋、修改與取消權利。 圖／台北中山希爾頓逸林酒店

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