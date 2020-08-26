快訊

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法式童話露營「拉波波村」基隆試營運！推「1泊3食下殺6折」，每人最低只要2100元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
基隆全新「拉波波村」露營地將於9月1日至9月30日試營運囉，期間享最低6折一泊三食豪華露營體驗。 圖／拉波波村臉書粉專、IG網友judywawai授權
基隆全新「拉波波村」露營地將於9月1日至9月30日試營運囉，期間享最低6折一泊三食豪華露營體驗。 圖／拉波波村臉書粉專、IG網友judywawai授權

全新露營地「拉波波村」在基隆新展店囉！試營運期間最高享六折優惠，平均一人只要3000元，就能享受頂級「一泊三食」體驗，目前將於9月1日至9月30日正式開放官網預訂，喜歡露營的朋友們，務必把握機會筆記把時間空下來囉！

晨曦的「拉波波村」非常美麗，暖陽＋山林，令人陶醉。 圖／拉波波村臉書粉專
晨曦的「拉波波村」非常美麗，暖陽＋山林，令人陶醉。 圖／拉波波村臉書粉專

位於基隆暖東峽谷的「拉波波村」，距離台北市區的車程僅需30分鐘，而為什麼會取名「拉波波村」，是為了比照一處位於南法Saint-Cirq-Lapopie （聖希荷拉波皮耶）的小村莊，被喻為法國村莊中最具童話感的美麗村莊，因此具經營權的暖東休閒有限公司將此作為靈感，將園區原有的多元自然生態與童話秘境般的佈置加以幻化成形，打造屬於台灣美麗回憶的童話村露營地。另外，由於營地四週環繞溪流，常有台灣藍鵲駐足，園區旁也有著淡蘭古道座落著，可讓在營地遊憩的民眾隨著步道探訪大自然的奧妙。

拉波波村以南法童話村形式佈置，宛如置身秘境。 圖／拉波波村臉書粉專
拉波波村以南法童話村形式佈置，宛如置身秘境。 圖／拉波波村臉書粉專

帳篷內舒適寬敞，還有冷氣。 圖／拉波波村臉書粉專
帳篷內舒適寬敞，還有冷氣。 圖／拉波波村臉書粉專

至於拉波波村營地規劃完善，像是豪華露營區便設置了24個高級神殿帳，還加裝冷氣，並配有加大兩張雙人床、高級TOTO獨立衛浴設備與知名歐舒丹洗沐用品。除此之外，公共空間包含遊客聚會用餐的「大鵬用餐區」、小朋友戲水遊樂的「小溪樂園」還有親子共享大片綠油草地的「營火草原」，未來也預計規劃生態導覽與營火活動等，保證讓這趟露營體驗滿載而歸。

小溪樂園提供小朋友可以戲水玩樂。 圖／拉波波村臉書粉專
小溪樂園提供小朋友可以戲水玩樂。 圖／拉波波村臉書粉專

營火草原與大鵬用餐區佔地空曠。 圖／拉波波村臉書粉專
營火草原與大鵬用餐區佔地空曠。 圖／拉波波村臉書粉專

日前確定將於9月1日至9月30日作為試營運開放預訂，原價兩人一帳一萬元，現在只要平日6折、假日8折，就可以享有一泊三食（下午茶野餐籃、BBQ烤肉晚餐與豐盛早餐），再加送GB精釀啤酒及宵夜乙份，以每帳最多加3人來算，5人入住，平均一人最低只要2100元即可享受超豪華的露營體驗。若是單純想入園體驗的遊客，也有成人100元、孩童（7-12歲）50元的單次入園券，基隆市民更直接7折優惠，票券可折抵園內消費，詳情露營預定與更多優惠請查詢官網或臉書粉專。

加大型獨立的TOTO衛浴設備。 圖／拉波波村臉書粉專
加大型獨立的TOTO衛浴設備。 圖／拉波波村臉書粉專

帳篷內的擺設令人放鬆。 圖／拉波波村臉書粉專
帳篷內的擺設令人放鬆。 圖／拉波波村臉書粉專

Lapopo 拉波波村

地址：205基隆市暖暖區東勢街221號

電話：02-2458-2688

官網：http://www.lapopo.com.tw/

營地附近的淡蘭古道都是山林大自然，芬多精滿滿。 圖／拉波波村臉書粉專
營地附近的淡蘭古道都是山林大自然，芬多精滿滿。 圖／拉波波村臉書粉專

夜晚的營地簡直一幅美麗的畫作。 圖／拉波波村臉書粉專
夜晚的營地簡直一幅美麗的畫作。 圖／拉波波村臉書粉專

延伸閱讀：

通往大海的絕美公路！淡水「藍海大道」成爆紅秘境，美度堪比台東苗栗

全台最大「我家牛排」中和新開店！ 超狂「80種Buffet」無限吃只要290元

露營 基隆 秘境 下午茶

相關新聞

法式童話露營「拉波波村」基隆試營運！推「1泊3食下殺6折」，每人最低只要2100元

全新露營地「拉波波村」在基隆新展店囉！試營運期間最高享六折優惠，平均一人只要3000元，就能享受頂級「一泊三食」體驗，目前將於9月1日至9月30日正式開放官網預訂，喜歡露營的朋友們，務必把握機會筆記把時間空下來囉！

高記、銀翼接連停業！永康商圈咖啡廳、旅行社也撐不住

繼「高記」之後，同樣位於永康商圈，已經有約70年歷史的「銀翼餐廳」，近期亦面臨違規使用的因素，而遭北市建管處罰鍰，若未改...

獨／123年「神戶風月堂」結束在台代理！法蘭酥被搶光

愛吃日本點心的民眾，恐怕得加快腳步了！創業自1897年的「神戶風月堂」，近期於百貨門市宣佈，將結束在台總代理，引起許多粉...

身分證有「3」站出來！五星級飯店Buffet最爽5折開吃，另有安平虎鯨門票買1送1必看

身份證先拿出來！為歡慶開幕3周年，五星級旅館「台南大員皇冠假日酒店」一次祭出多項周年慶活動，除了餐券套組優惠及健走嘉年華，最受關注的莫過於身份證對對碰。若對中數字3，最高有機會以5折享用飯店餐飲，自助

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

18歲以下、65歲以上民眾注意了！文化部今天宣布，60萬份600元紙本藝FUN券，31日開始登記註冊，將有7天註冊時間...

獨／開幕3年半 最後一間「豚骨一燈」拉麵8月31日熄燈

愛吃拉麵的民眾，又將少一間選擇了！由日本「麵屋一燈」所成立的拉麵品牌「豚骨一燈」，因租約到期的因素，將於8月31日結束營...

19歲以下免費最後倒數！百萬煙火助攻 快衝六福村脫單

七夕情人節下周二登場，周末不妨先帶著另一半到六福村主題遊樂園，在星空下相依偎，近距離欣賞百萬級煙火秀。暑假限定優惠599...

太魯閣最長！百年歷史「山月吊橋」重新開放，採預約制每日限量800名+免費導覽服務

號稱全太魯閣最長、有196公尺的「山月吊橋」，經過四年的重新裝潢整修，日前已經重新開放囉，入場採預約制，每日4時段共800人可限量申請，還有免費導覽服務喔，快揪親朋好友一起體驗吊橋下的太魯閣，保證壯闊療癒又舒壓！

情人節幸福推薦！ 特搜北中南東15個IG熱門「彩虹」打卡景點

「哪裡有彩虹告訴我~」每到下雨天，雖然心情大受影響，但總會默默期待雨過天晴後的彩虹會出現，當陽光再度露臉時高掛天空，因為難得可貴所以格外珍惜，不過近年台灣多處出現了「永恆」的彩虹，有的在路面上，有的在校園裡，如果你也喜歡看見彩虹的幸福感，就跟著ReadyGo一起走訪全台的彩虹景點吧！

人氣冰店變身英倫小酒館！台北煉瓦蒸溜所「Renga 47」微醺絕好調

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2020「新竹市國際風箏節」8/29登場！16米恐龍、超萌米奇飛上天　還有風力發電夜光秀

大小朋友都超喜愛的「新竹市國際風箏節」邁入第四個年頭，今年敲定將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場！2020新竹市國際風箏節，由亞洲國際風箏聯合會領軍，超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來精采的風箏觀摩秀。

「疫情看不到盡頭」利百加旅行社10月起停業、加利利瘦身

「疫情看不見盡頭」，國內旅遊業陷入寒冬，尤其長期操作海外旅遊的旅行社，轉型國旅資源與利潤有限，加上國門難開，不少旅行社陸...

熱門新聞

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

鐵道迷拍「司機蹺腳」照害懲處 當事人曝辛酸真相引眾怒

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

高記、銀翼接連停業！永康商圈咖啡廳、旅行社也撐不住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。