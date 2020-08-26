法式童話露營「拉波波村」基隆試營運！推「1泊3食下殺6折」，每人最低只要2100元

全新露營地「拉波波村」在基隆新展店囉！試營運期間最高享六折優惠，平均一人只要3000元，就能享受頂級「一泊三食」體驗，目前將於9月1日至9月30日正式開放官網預訂，喜歡露營的朋友們，務必把握機會筆記把時間空下來囉！

晨曦的「拉波波村」非常美麗，暖陽＋山林，令人陶醉。 圖／拉波波村臉書粉專

位於基隆暖東峽谷的「拉波波村」，距離台北市區的車程僅需30分鐘，而為什麼會取名「拉波波村」，是為了比照一處位於南法Saint-Cirq-Lapopie （聖希荷拉波皮耶）的小村莊，被喻為法國村莊中最具童話感的美麗村莊，因此具經營權的暖東休閒有限公司將此作為靈感，將園區原有的多元自然生態與童話秘境般的佈置加以幻化成形，打造屬於台灣美麗回憶的童話村露營地。另外，由於營地四週環繞溪流，常有台灣藍鵲駐足，園區旁也有著淡蘭古道座落著，可讓在營地遊憩的民眾隨著步道探訪大自然的奧妙。

拉波波村以南法童話村形式佈置，宛如置身秘境。 圖／拉波波村臉書粉專

帳篷內舒適寬敞，還有冷氣。 圖／拉波波村臉書粉專

至於拉波波村營地規劃完善，像是豪華露營區便設置了24個高級神殿帳，還加裝冷氣，並配有加大兩張雙人床、高級TOTO獨立衛浴設備與知名歐舒丹洗沐用品。除此之外，公共空間包含遊客聚會用餐的「大鵬用餐區」、小朋友戲水遊樂的「小溪樂園」還有親子共享大片綠油草地的「營火草原」，未來也預計規劃生態導覽與營火活動等，保證讓這趟露營體驗滿載而歸。

小溪樂園提供小朋友可以戲水玩樂。 圖／拉波波村臉書粉專

營火草原與大鵬用餐區佔地空曠。 圖／拉波波村臉書粉專

日前確定將於9月1日至9月30日作為試營運開放預訂，原價兩人一帳一萬元，現在只要平日6折、假日8折，就可以享有一泊三食（下午茶野餐籃、BBQ烤肉晚餐與豐盛早餐），再加送GB精釀啤酒及宵夜乙份，以每帳最多加3人來算，5人入住，平均一人最低只要2100元即可享受超豪華的露營體驗。若是單純想入園體驗的遊客，也有成人100元、孩童（7-12歲）50元的單次入園券，基隆市民更直接7折優惠，票券可折抵園內消費，詳情露營預定與更多優惠請查詢官網或臉書粉專。

加大型獨立的TOTO衛浴設備。 圖／拉波波村臉書粉專

帳篷內的擺設令人放鬆。 圖／拉波波村臉書粉專

Lapopo 拉波波村

地址：205基隆市暖暖區東勢街221號

電話：02-2458-2688

官網：http://www.lapopo.com.tw/

營地附近的淡蘭古道都是山林大自然，芬多精滿滿。 圖／拉波波村臉書粉專

夜晚的營地簡直一幅美麗的畫作。 圖／拉波波村臉書粉專

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