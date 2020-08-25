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身分證有「3」站出來！五星級飯店Buffet最爽5折開吃，另有安平虎鯨門票買1送1必看

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台南大員皇冠假日酒店官網
圖／台南大員皇冠假日酒店官網

身份證先拿出來！為歡慶開幕3周年，五星級旅館「台南大員皇冠假日酒店」一次祭出多項周年慶活動，除了餐券套組優惠及健走嘉年華，最受關注的莫過於身份證對對碰。若對中數字3，最高有機會以5折享用飯店餐飲，自助Buffet、粵式料理、日式餐廳皆為饕客選項。另有9月限定住宿好康，活動期間連續入住2晚標準客房，每房每晚下殺至3,333元，國內度假是時候走起！

餐飲優惠須另加原餐價10%服務費，活動不適用週六日、早餐時段、酒類、外帶、桌菜，不開放其他優惠合併使用。圖／台南大員皇冠假日酒店官網
餐飲優惠須另加原餐價10%服務費，活動不適用週六日、早餐時段、酒類、外帶、桌菜，不開放其他優惠合併使用。圖／台南大員皇冠假日酒店官網

配合3週年慶，台南大員皇冠推出超狂餐飲優惠，凡在週一至週五平日時段用餐，三人同行且任一人身份證字號對中1個3，消費即可享85折、對中2個3打8折、3個3為75折，以此類推，若有8個3直接半價開吃飯店餐點！適用餐廳為元素全日餐廳、煉瓦日本料理、粵式合菜彩豐樓、酒吧289吧，其中元素晚餐時段提供上百道中西式自助餐點，海鮮吃到飽更是銷魂必嗑！提醒大家單桌折扣限使用一張證件，但最多可達6人共享優惠，超適合揪團吃爆。

專案須事先訂房，每日限量10間，如欲更改房型或週六入住須另行加價，價格未含10%服務費及5%營業稅。圖／台南大員皇冠假日酒店官網
專案須事先訂房，每日限量10間，如欲更改房型或週六入住須另行加價，價格未含10%服務費及5%營業稅。圖／台南大員皇冠假日酒店官網

不僅如此，9/1至9/30期間也推出限定專案，凡連續入住2晚標準客房，每房每晚為3,333元起，還可搭配安心旅遊1000元補助方案，直接下殺成每晚2,333元！住宿含每日2客早餐，可免費使用酒店自行車、健身房、三溫暖、室內游泳池等優質設施。另外，每位房客還有一款隱藏版獨享好康，凡出示「酒店房卡」至夏季最夯安平虎鯨嘉年華，即享門票「買一送一」優惠，水上樂園、入場券皆適用，讓大家出遊、休憩、美食行程免煩惱。

「安平虎鯨嘉年華」內巨型虎鯨裝置藝術為園區亮點必拍。圖／台南大員皇冠假日酒店臉書專頁
「安平虎鯨嘉年華」內巨型虎鯨裝置藝術為園區亮點必拍。圖／台南大員皇冠假日酒店臉書專頁

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