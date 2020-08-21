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太魯閣最長！百年歷史「山月吊橋」重新開放，採預約制每日限量800名+免費導覽服務

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
山月吊橋有著絕美的峽谷風情，令人陶醉。 圖／IG網友趙可樂授權 圖／IG網友Antony Syu授權
山月吊橋有著絕美的峽谷風情，令人陶醉。 圖／IG網友趙可樂授權 圖／IG網友Antony Syu授權

號稱全太魯閣最長、有196公尺的「山月吊橋」，經過四年的重新裝潢整修，日前已經重新開放囉，入場採預約制，每日4時段共800人可限量申請，還有免費導覽服務喔，快揪親朋好友一起體驗吊橋下的太魯閣，保證壯闊療癒又舒壓！

埋伏在峽谷中的吊橋，吸引大批遊客賞析。 圖／IG網友舒嫻授權
埋伏在峽谷中的吊橋，吸引大批遊客賞析。 圖／IG網友舒嫻授權

位在花蓮縣秀林鄉的山月吊橋至今已經是第四代的吊橋，最早期是在日治時期號稱最長的鐵線吊橋，擁有百年的歷史，如今因應橋面位在溪谷的正上方，且風勢強大容易造成搖晃，因此特別在整修時建置格柵，讓強勁的風得以變成峽谷風穿越吊橋，提升穩定性也增加遊客行走上的安全。

新的山月吊橋建置格柵，讓強勁的風得以變成峽谷風穿越吊橋，增加安全性。 圖／IG網友舒嫻授權
新的山月吊橋建置格柵，讓強勁的風得以變成峽谷風穿越吊橋，增加安全性。 圖／IG網友舒嫻授權

而走進吊橋中，絕對會被360度全景的溪谷風采所震懾，立霧溪透徹的溪水與無限延伸的壯闊峽谷，感受到自己的渺小與大自然的偉大，再加上湛藍雲海的堆疊，彷彿置身仙境般，令人陶醉放鬆，喜歡山間遼闊美景的遊客們，「山月吊橋」一定不能錯過！

許多民眾搶先在開放後美拍山月吊橋。 圖／IG網友angelabebe_0318授權圖／IG網友Antony Syu授權
許多民眾搶先在開放後美拍山月吊橋。 圖／IG網友angelabebe_0318授權圖／IG網友Antony Syu授權

日前開放後，太魯閣國家公園的官網開放申請預約，每日上午跟下午各兩場，共一日800人預約上限，預約還可享免費戶外解說導覽，讓專業的導覽人員一同為你揭開太魯閣峽谷吊橋的奧秘吧。

申請成功後，會獲得一張參觀證，憑券入場。 圖／IG網友Antony Syu授權
申請成功後，會獲得一張參觀證，憑券入場。 圖／IG網友Antony Syu授權

山月吊橋

地址：花蓮縣秀林鄉232號

營業時間：09：00至16：30（每月第1個與第3個週一為養護日，暫停服務，不開放預約）                

線上預約官網：https://www.taroko.gov.tw/zh-tw/Service/MountainMoonBridgeApplication

山月吊橋全長196公尺。 圖／IG網友舒嫻授權
山月吊橋全長196公尺。 圖／IG網友舒嫻授權

從遠處看山月吊橋，可以看到立霧溪與山中美景全貌。 圖／IG網友舒嫻授權
從遠處看山月吊橋，可以看到立霧溪與山中美景全貌。 圖／IG網友舒嫻授權

山月吊橋因其距離橋底152公尺，過去被認為深不見底，讓人畏懼到想要離職，因此還有「離職橋」的稱號。 圖／IG網友舒嫻授權
山月吊橋因其距離橋底152公尺，過去被認為深不見底，讓人畏懼到想要離職，因此還有「離職橋」的稱號。 圖／IG網友舒嫻授權

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