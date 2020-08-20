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情人節幸福推薦！ 特搜北中南東15個IG熱門「彩虹」打卡景點

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

「哪裡有彩虹告訴我~」每到下雨天，雖然心情大受影響，但總會默默期待雨過天晴後的彩虹會出現，當陽光再度露臉時高掛天空，因為難得可貴所以格外珍惜，不過近年台灣多處出現了「永恆」的彩虹，有的在路面上，有的在校園裡，如果你也喜歡看見彩虹的幸福感，就跟著ReadyGo一起走訪全台的彩虹景點吧！

｜北部

#板橋第一運動場

這裡是板橋區最大的運動場，通常會在這舉辦一些運動比賽，讓附近的國高中生可以大展身手，並在觀眾區的座位席，分區域漆成彩虹的顏色，讓選手從跑道望去，可以看見漸層的彩虹，象徵無限的希望，在運動場上持續發揮挑戰極限，也讓觀眾們都能感受運動是多麼熱血的一件事。

圖 / IG @hedy0714
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圖 / IG @denny_swz
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地址 ｜新北市板橋區漢生東路278號

#下福里市民活動中心

下福里市民活動中心靠近洪福宮，這個活動中心特別在他有西班牙團隊所設計的七彩繽紛彩虹柱，非常的吸睛也超好拍，搭配光影拍攝更是美麗，適合拍照打卡或是新人拍婚紗取景的好地方，因為靠近竹圍蘆竹一帶，偶爾也能看見飛機呼嘯而過，肯定要來這裡追一波IG打卡風潮。

圖 / IG @000chiachia
圖 / IG @000chiachia
圖 / IG @dowaiuu_19977897
圖 / IG @dowaiuu_19977897

地址｜新北市林口區下福里 11 鄰下福 139-13 號

#彩虹地景

在台灣通過同志婚姻法案後，彩虹便灑落在西門町街頭，成為一個永恆的地景，這個地景象徵台灣在性別平等、平權上的進步與發展，同時也代表了台灣的多元與友善，不過拍照時也要注意來車，這裡還是會有車經過的喔！

圖 / IG @cgy1208
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圖 / IG @theresawatsa
圖 / IG @theresawatsa

地址｜捷運西門站6號出口前廣場

#同安公園

這個2019年剛蓋好的同安公園，將溜滑梯添上彩虹的衣裳，在一片綠油油的草地上特別搶眼也充滿著希望感，在這綠地上可以野餐、玩飛盤，此外這個共融遊戲場除了溜滑梯，也放置許多發展兒童協調能力的設備，絕對是孩子與家長們假日的天堂。

圖 / IG @f_love_c
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圖 / IG @su_gaga0801
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地址｜新北市三重區文化南路

#幸福站中港大排

新莊中港地區在經過河川整治工程後，從「臭水溝」變成「清溪川」，再加上環狀線的捷運「幸福站」，這裡不但變成當地居民散步、溜小孩的親水空間，更因為裝飾地景藝術的規劃還成為了熱門的打卡景點，像是在河川上用樂高積木拼成的橋，整個都充滿生氣與活力。

圖 / IG @hsun_ying915
圖 / IG @hsun_ying915
圖 / IG @tseng_0330
圖 / IG @tseng_0330

地址｜新北市新莊區中原路191號

｜中部

#緞帶王織帶文化園區

在彰化鹿港的觀光工廠，將原本單一色彩的工廠貨櫃，彩繪成五顏六色的在園區特別亮眼，形成了美麗的彩虹步道，戶外的的彩虹屋也是拍照打卡的人氣景點之一！緞帶在生活中無所不在，有機會來到彰化不妨來看看整個緞帶的生產過程，還可以挑到可愛的緞帶回去包裝禮物唷。

圖 / IG @littlestar0202
圖 / IG @littlestar0202
圖 / IG @sub_min
圖 / IG @sub_min

地址｜彰化縣鹿港鎮鹿工路15號（周一公休）

#新竹彩虹大橋

在新竹濱海17公里海岸線，有長達十七公里自行車道，可以一邊欣賞紅樹林景觀，一邊騎腳踏車，沿途還有四座彩虹橋，彩虹一橋、二橋、大橋、小橋，相連成最繽紛的彩虹景點路線，不過因為遮蔽物不多，建議秋天或春天前往，邊騎邊吹海風，非常愜意的行程。

圖 / IG @telson10
圖 / IG @telson10
圖 / IG @jerry0409_
圖 / IG @jerry0409_

地址｜新竹市香山區三姓公溪

#內新國小

內新國小有著地中海風情的校門，繽紛的彩虹跑道，四處還有用廢棄物所做成的裝置藝術，整個校園充滿生氣，洋溢著幸福與朝氣，若是我的國小一定每天都很期待上學！可愛的校園變因此成為大里區的著名景點，大家都搶著到跑道上拍照，不過因為平日不打擾學生學習，只有假日開放喔。

圖 / IG @x_ester_x
圖 / IG @x_ester_x
圖 / IG @hsun_ying915
圖 / IG @hsun_ying915

地址｜台中市大里區東昇里日新路 8 號（只有假日開放）

#彩虹眷村

彩虹一直帶給人無限希望的感覺，在雨過天青的空中綻放，在台中也有一群默默在守護彩虹的人們，還有維護你我熟知的彩虹眷村，這是條色彩繽紛、充滿童趣彩繪的巷道，這些色彩繽紛的人像、動物與色塊，因其擁有令人感動的在地元素，讓許多遊客特地前往觀賞，也讓這個孤寂的眷村熱鬧起來。

圖 / IG @831nick
圖 / IG @831nick
圖 / IG @sakichen57
圖 / IG @sakichen57

地址｜台中市南屯區春安路56巷25號

#雙龍瀑布七彩吊橋

全台最高、最深、最長的彩虹階梯式吊橋就在這！想要看到這美景，你必須先挺過40分鐘的斜坡路段，在遠處就能看見一道彩虹橫躺在山之間，走在吊橋上穿越峽谷，從40層樓的高空視角欣賞雙龍瀑布與峽谷壯麗的景色，絕對值得你預約，走訪這個位在山裡部落的秘境。

圖 / IG @molly888666
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圖 / IG @maxwell_0831
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地址｜南投縣信義鄉光復巷

※每日有限定人數，除了要提前預約，每人也會酌收100元的門票喔！

｜南部

#新營美術園區

熱門的彩虹景點打卡處就在新營美術館，彩虹長廊是大家最喜歡的拍照角度，此區還結合了潮流界藝術家不二良將「小鼠」公仔的插畫創作進駐在新營美術園區，來這裡踩點之餘，也可以來找找這裡有許多隻可愛的小鼠公仔，躲在園區各處等你喔！

圖 / IG @misameng_
圖 / IG @misameng_
圖 / IG @_sky0509_
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地址｜台南市新營區公園路一段136號（新民國小對面 ）

#屏東牡丹國小

號稱全台最美的國小，處處都能看見彩虹，從大門的歡迎地標，到彩虹階梯，因為地勢的關係一覽無遺的校園，到處都是繽紛的色彩，讓偏鄉國小成功轉型，再次展現朝氣與活力，待在這麼colorful的學校，心情每天都會跟著好起來吧！

圖 / IG @wangjenching
圖 / IG @wangjenching
圖 / IG @dreamdog_666
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地址｜屏東縣牡丹鄉牡丹路93號

#旗津彩虹教堂

開車前往彩虹教堂，可以先將車子停在貝殼博物館停車場，雖然距離旗津最熱到的區域有些距離，但看著彩虹倒映在水上，透過教堂望見的藍天白雲， 如同一幅畫，最好的拍攝時間是白天9點前順光映著藍天，或是夕陽西下的5點過後，斜照的餘暉顯得更浪漫。

圖 / IG @cdyanchan
圖 / IG @cdyanchan
圖 / IG @mh_tsai1216
圖 / IG @mh_tsai1216

地址｜高雄市旗津區旗津三路 990 號

#I/O STUDIO 屏東縣青創聚落

屏東第一個提供『青年創業』秀創意的基地，有兩層樓高的旋轉溜滑梯，和最受矚目的彩虹貨櫃市集，一開幕就受到大家關注，繽紛的彩虹拱門步道怎麼樣都好拍，園區規畫豐富，結合了青年人的文創藝品，不僅能遊逛文創市集，還能體驗手作DIY，怎麼能錯過！

圖 / IG @_0424_550133
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圖 / IG @f_love_c
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地址｜屏東縣屏東市勝利路 77 號 (周一公休)

｜東部

海厝假日學校

一隻用彩色蠟筆排出的彩虹鯨魚，悄悄的擱淺在花蓮東岸，這間位在花蓮東岸的假日小學，是由造福觀音文教基金會主辦，師資包含花蓮市國中小退休老師、大學生志工與熱心民­眾，以陪伴東海岸的國小學童並加強其學科­、生活品德為教學目標的學校。

圖 / IG @qiuung
圖 / IG @qiuung

地址｜花蓮縣壽豐鄉190號

延伸閱讀>>精選東南部9座特色吊橋，讓人心跳加速的打卡景點懶人包

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吊橋 旗津 公園

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