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2020「新竹市國際風箏節」8/29登場！16米恐龍、超萌米奇飛上天 還有風力發電夜光秀
大小朋友都超喜愛的「新竹市國際風箏節」邁入第四個年頭，今年敲定將於8月29、30日在新竹漁港熱鬧登場！2020新竹市國際風箏節，由亞洲國際風箏聯合會領軍，超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來精采的風箏觀摩秀。
去年以「天空的動物園」為主題的新竹市國際風箏節兩天展演廣受好評，數百種動物造型的風箏繽紛了新竹的天空。今年風箏節安排了超過16米的飛龍，帶領各式恐龍風箏，在新竹上空飛翔，展現風箏飛行的力與美。不僅如此，今年還有米奇，唐老鴨、哆啦A夢…等小朋友喜歡的卡通人物，化身可愛的風箏，在新竹風箏節賣萌、「箏」寵。
除此之外，主辦單位今年還特地安排「風力發電夜光秀」，藉由新竹風讓風車轉動發電，點亮LED，營造閃閃發光的夜光地景，打造炫麗奪目的視覺饗宴，替夜晚增添一絲浪漫氣息，讓遊客從白天暢玩到夜晚。
另外呼應今年10月份新竹市舉辦的2020台灣設計展，今年風箏節也特別邀請享譽國際的6位風箏設計大師的作品來到國際風箏賽場策展，包含美國、德國、法國、英國、澳大利亞，以及台灣等六個國家風箏設計師的藝術風箏創作，展現各個藝術家的設計感與創造力。
2020新竹市國際風箏節
地點：新竹市北區新港三路1-9號（新竹漁港 國際風箏賽場 ）
活動日期：2020/08/29～2020/08/30
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