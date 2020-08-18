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六都「振興加碼大戰」誰最給力？ 台中購物節大手筆送豪宅超吸睛

DailyView / 網路溫度計提供
Cover Image Source：台北市政府、台中市政府、鄭文燦臉書
Cover Image Source：台北市政府台中市政府鄭文燦臉書

文／張士哲

政府為振興經濟發放三倍券，各縣市卯足全力要「振興地方」，希望民眾拿著振興券到地方去消費、振興地方經濟。直轄六都也紛紛參戰，送豪宅、送汽車可以說是誠意十足，不過各縣市的加碼項目與宣傳力道大不相同，究竟在六都中，哪個直轄市才是獲得最多討論的呢？


振興加碼六都參戰　台中市討論度最高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，六都振興加碼的相關討論聲量，以台中市為最高，其次依序為台北市、新北市、台南市、桃園市，最後才是高雄市。台中市討論情形較為平均，台北市則以「抽黃金」活動帶起聲量高峰，但以聲量總量來看，最受討論的仍然是台中市。

▲ 六都振興加碼拼經濟，台中最吸睛。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：分析區間：2020/07/01 - 2020/08/09）


加碼獎項豪宅、名車盡岀　六都全力拚地方經濟

這次六都的加碼內容可以說「相當豪華」，就是為了吸引全國各地的民眾。台北市串連商圈、夜市及市場，推出優惠與抽獎，登錄發票抽Audi汽車、Gogoro VIVA、65吋液晶電視等。新北市則推500元振興券可以換800元新北特惠券，登錄不但每月抽好禮，8月及12月更能抽特斯拉。桃園市推出200元三倍券可以換400元夜市券，單筆消費滿300元就能抽電動機車、Switch，滿500元再加碼抽汽車。



台中市祭出「十倍奉還」，加碼高達3.4億元的等值優惠，消費購物滿500元，就有機會抽中精品豪宅、百萬現金與汽車等獎項，除了上述大獎外，台中市府與電商平台合作推出「台中購物節」，7/1～8/31天天抽、週週抽、雙週抽、壓軸抽出重量級獎品，因而得到大量的曝光與關注，讓台中成為聲量王。台南市的獎項則包含一戶全新的公寓，以及納智捷汽車、五星級總統套房等大獎。高雄市則是消費滿500元就可以參加抽獎，日日抽5萬抵用券、週週抽黃金、月月抽汽車。

Image Source：台中市政府


各都市長與局處小編成關鍵推銷員

其實在這場六都的振興加碼大戰當中，網路行銷是相當大的助力，綜觀六都的宣傳效果，除了高雄市以外，其餘五都的關鍵宣傳領袖都是各都市長，台中市長盧秀燕更是在臉書發了35篇文來宣傳台中購物節，其次則是桃園市長鄭文燦18篇貼文、新北市長侯友宜16篇貼文。以文章的回應數來看，市長們的貼文收到最多回應的是桃園市長鄭文燦的臉書貼文。

除了市長們的貼文，各都市府的局處也都全力來協助宣傳振興加碼，成為市府政策的宣傳主力。以高雄來說，宣傳成效最好的是高雄市政府觀光局的「高雄旅遊網」粉絲專頁的貼文，其次是新聞局推廣的「樂高雄」；台中局處宣傳成效較佳的則是觀光旅遊局的「大玩台中」粉絲專頁以及經濟發展局的粉絲專頁所做的推廣較為成功。

台中購物節最吸睛　豪宅成矚目關鍵

觀察總聲量最高的台中購物節的熱門關鍵字，可以發現豪宅、百萬現金等大獎成為網友討論的重點，可見祭出豪華獎項確實吸引了不少民眾的注意。除了有機會抽到位在蛋黃區的千萬精品豪宅，還有百萬現金、汽車、電動機車、70吋液晶電視等豪華獎項陣容，壓軸抽除了有精品豪宅，還有藝術大師許文融、廖本生的畫作也將抽出。

▲ 豪宅等豪華獎品為台中加碼振興的矚目焦點。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：分析區間：2020/07/01 - 2020/08/09）

「台中購物節」今年透過數位電商，讓外縣市的消費者也可以參與，即日起一直到8月31日的24：00為止，都可以透過於台中購物節消費的發票登錄參與抽獎。登錄金額累計500元就可以得到一組抽獎號碼，1000元就能有兩組，以此類推，大筆金額消費單次最高上限可以得到600組抽獎號碼。不僅如此優惠店家消費金額還能夠3倍累計，可以說誠意滿滿，讓民眾各個都「希望無窮」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年07月01日至2020年08月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『六都加碼振興』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


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