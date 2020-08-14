佔地1400坪！台北陽明山也有「金針花」秘境，免衝台東也能賞金黃花海

台北人的後花園陽明山景點多到數不清，花季時除了能賞海芋、繡球花外，其實周邊還藏了一處金針花海秘境，讓遊客免衝台東也能置身在金黃花毯中般的療癒氛圍！

台北陽明山也有「金針花」秘境佔地1400坪。 圖／IG網友anita_0312授權

2020台東太麻里金針花季8月1日正式登場，一整片金黃花海壯觀又療癒，每年吸引不少遊客朝聖。事實上，台北陽明山上藏了一處金針花農園，座落於竹子湖路上的「竹子湖故鄉金針花農園」佔地1400坪，每年8月至9月為金針花花期，免去舟車勞頓之苦，對於台北人來說是處賞黃金花毯的秘境景點。

竹子湖故鄉金針花農園指出，由於氣候影響所致，今年金針花花期提早綻放且花期時間較短，想朝聖的遊客務必趕在8月底前。農園除了種植上千株金針花外，園區內還有各式農作物，並設置多樣裝置藝術供遊客拍照打卡，非常適合親子、情侶、朋友安排一趟台北小旅行，藉由大自然美景療癒身心。

竹子湖故鄉金針花農園

營業時間：09:30-17:00

地點：台北市陽明山竹子湖海芋大道上

入園清潔費：100元

交通方式：搭公車的朋友，請搭乘小8或小9往竹子湖方向，坐到「湖田區民活動中心站」下車，走路三分鐘就可到達故鄉金針花農園。 農園內有不少裝置藝術供民眾拍照打卡。 圖／IG網友jeson.lee授權

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