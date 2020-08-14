快訊

馬英九舉3件事 批陳其邁自稱暖男一點都不暖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佔地1400坪！台北陽明山也有「金針花」秘境，免衝台東也能賞金黃花海

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北陽明山也有「金針花」秘境。 圖／IG網友anita_0312授權、IG網友jeson.lee授權
台北陽明山也有「金針花」秘境。 圖／IG網友anita_0312授權IG網友jeson.lee授權

台北人的後花園陽明山景點多到數不清，花季時除了能賞海芋、繡球花外，其實周邊還藏了一處金針花秘境，讓遊客免衝台東也能置身在金黃花毯中般的療癒氛圍！

台北陽明山也有「金針花」秘境佔地1400坪。 圖／IG網友anita_0312授權
台北陽明山也有「金針花」秘境佔地1400坪。 圖／IG網友anita_0312授權

2020台東太麻里金針花季8月1日正式登場，一整片金黃花海壯觀又療癒，每年吸引不少遊客朝聖。事實上，台北陽明山上藏了一處金針花農園，座落於竹子湖路上的「竹子湖故鄉金針花農園」佔地1400坪，每年8月至9月為金針花花期，免去舟車勞頓之苦，對於台北人來說是處賞黃金花毯的秘境景點。

竹子湖故鄉金針花農園指出，由於氣候影響所致，今年金針花花期提早綻放且花期時間較短，想朝聖的遊客務必趕在8月底前。農園除了種植上千株金針花外，園區內還有各式農作物，並設置多樣裝置藝術供遊客拍照打卡，非常適合親子、情侶、朋友安排一趟台北小旅行，藉由大自然美景療癒身心。

竹子湖故鄉金針花農園

營業時間：09:30-17:00

地點：台北市陽明山竹子湖海芋大道上

入園清潔費：100元

交通方式：搭公車的朋友，請搭乘小8或小9往竹子湖方向，坐到「湖田區民活動中心站」下車，走路三分鐘就可到達故鄉金針花農園。

農園內有不少裝置藝術供民眾拍照打卡。 圖／IG網友jeson.lee授權
農園內有不少裝置藝術供民眾拍照打卡。 圖／IG網友jeson.lee授權

延伸閱讀：

梅花鹿餵奶、療癒草泥馬！ 宜蘭梅花湖最新1000坪「心花鹿Fun」互動農場

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

金針花 陽明山 秘境 海芋 花海

相關新聞

佔地1400坪！台北陽明山也有「金針花」秘境，免衝台東也能賞金黃花海

台北人的後花園陽明山景點多到數不清，花季時除了能賞海芋、繡球花外，其實周邊還藏了一處金針花海秘境，讓遊客免衝台東也能置身在金黃花毯中般的療癒氛圍！

星宇航空七夕雙包機完售 商務艙13秒就被搶光

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520）呈獻，今天下午1時開賣。星宇...

2020七夕情人節幾號？ 全台15個「情人節」活動X景點X玩法神助攻

這個七夕有情人陪你過嗎？有的話是否還沒想到要帶他去哪玩，別擔心小編列出15個情人節活動、玩法、打卡景點，浪漫的、冒險的通通都有，任選一個地方和他一起留下夏日的美好回憶吧！如果沒有另一伴也別擔心，下面有精選告白聖地，讓小編幫你神助攻下一個七夕情人節就有人陪你囉！

向青春道別！「全球最後一間百視達」4美元住一晚

還記得百視達嗎？Airbnb宣布攜手全球最後一間百視達（BLOCKBUSTER®）推出「夜宿計畫」，將百視達門市轉換為期...

「微出國」風潮席捲全台！4大航空公司相繼跟風…誰才是好感度冠軍？

文／葛緯詩新冠肺炎疫情全球肆虐之下，大家至今仍然不能出國旅遊，不少網友誇張表示「快忘記出國的感覺」，就有業者嗅出其中的商機，紛紛打出「微出國」、「偽出國」的行銷企劃，滿足民眾不能出國但又想體驗出國度假

ITF線上旅展「飯店2折開賣」！住君品遊2日2,699元

亞洲最負盛名的ITF台北國際旅展，攜手台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者首創「ITF線上旅展」，第二波主...

影／珊瑚繽紛世界變慘白 墾丁暖心潛店祭出防曬乳禁令

屏東墾丁、小琉球瑰麗的珊瑚礁生態是當地重要的觀光財，近來因海水持續高溫，珊瑚陷入白化危機，海底世界從繽紛變慘白；以墾丁為...

士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

士林夜市因為靠近捷運、交通方便，因此也吸引不少觀光客，是台北市的熱門夜市。但有PTT網友卻發問，表示士林夜市在湧入各國觀光客後，開始報復性漲價，導致本地人也不想去。最近因為疫情，觀光客減少，招租的店面越來越多，六日晚上人也稀稀落落，風光不在。這樣看來「士林夜市是不是快玩完了」？

每款20元有找！好市多「Pixar迷你公仔驚喜包」一包35隻，玩具總動員、怪獸電力公司角色全收藏

皮克斯系列卡通粉絲暴動了！好市多繼早前上市了玩具總動員玩偶組，近期升級出大招，推出超狂「Pixar公仔驚喜包」，一包就有35組精緻公仔，讓粉絲們得以收藏胡迪、巴斯光年、大眼怪、Nemo等經典角色。而這

台北新景點再添一處！「黎和生態公園」佔地5445坪，原生森林步道、頂點還可遠眺101

台北生態公園再添一處！位於台北大安區和平東路上的「黎和生態公園」，是甫於8月才完工啟用的生態公園，佈滿多層次的生態植栽，如烏桕、流蘇及苦楝等原生植物，並規劃森林步道、眺望台與多樣遊憩設施，趁盛夏趕緊帶大朋友小朋友來場「與森林共舞」的生態體驗吧！

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

澎湖縣政府今下午五點多原本宣布今天晚間正常上班、上課，卻約半小時後，改口宣布，從8月10日18時起至8月11日中午12時...

米克拉颱風增強！桃竹雨彈升級 18縣市豪雨大雨特報

今年第6號颱風米克拉正逼近台灣中，並略為增強。中央氣象局最新豪雨、大雨特報，同樣針對18縣市，其中桃園和新竹雨勢升級。

熱門新聞

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

星宇航空七夕雙包機完售 商務艙13秒就被搶光

下班注意雨彈！對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。