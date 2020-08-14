2020七夕情人節幾號？ 全台15個「情人節」活動X景點X玩法神助攻

這個七夕有情人陪你過嗎？有的話是否還沒想到要帶他去哪玩，別擔心小編列出15個情人節活動、玩法、打卡景點，浪漫的、冒險的通通都有，任選一個地方和他一起留下夏日的美好回憶吧！如果沒有另一伴也別擔心，下面有精選告白聖地，讓小編幫你神助攻下一個七夕情人節就有人陪你囉！

七夕情人節特別活動

七夕情人節活動＃1

大稻埕情人節

2020大稻埕七夕情人節的主題是「愛沒有距離」，在淡水河岸旁的情人節活動，結合了音樂會與煙火秀，本次的歌手陣容有萬芳、艾怡良、原子邦尼、甜約翰等...

大稻埕是台北非常早發展的區域，隨河岸淤積、產業轉型讓大稻埕退出台北的一級商業區。近年來許多文創產業、特色店家進駐這些紅磚屋和巴洛克式牌坊的商店街，為大稻埕帶來新氣象。

▲七夕情人節活動-大稻埕煙火。（圖／攝影者：seed302811授權提供, Instagram）

除了8/22主活動外，7/15~8/22期間到指定合作店家消費滿500元，可憑發票或收據至遊客中心兌換「印花樂」限量的特製布口罩。

＊七夕情人節活動地點：延平河濱公園(淡水河3至5號水門間)

＊七夕情人節活動時間：8/22(六)17：00~22：00

七夕情人節活動＃2

漁人碼頭-光雕煙火秀

▲七夕情人節活動-漁人碼頭煙火。（圖／攝影者：bul_19960115授權提供, Instagram）

今年七夕情人節是8/25星期二，想當天過節的朋友來淡水就對啦！從7/31~8/31在情人橋周邊有仲夏繽紛樂活動，有粉紅色的遊樂設施免費搭、免費玩，遊樂設施的開放時間是每天下午三點到晚上九點。

▲七夕情人節活動-漁人碼頭煙火。（圖／攝影者：s.yin.h授權提供, Instagram）

8/15(六)、8/22(六)有情人節浪漫煙火秀，8/16(日)、8/23(日)也有淡水河岸演唱會，由33個獨立樂團接續演出。傍晚活動安排好了那白天在淡水要幹嘛呢？小編推薦你搭船到八里，八里的沙雕活動7月份就開跑了，2020的諧音為愛你愛你是戀人眼中的幸福年，因此本年的沙雕主題即是以愛情故事為主軸喔~

＊七夕情人節活動地點：淡水漁人碼頭

＊七夕情人節活動時間：8/15(六)、8/22(六)20：00

七夕情人節活動＃3

六福村-達努煙火秀

▲七夕情人節活動-六福村達努煙火秀。（圖／攝影者：vvisa1222tw授權提供, Instagram）

因應交通部觀光局安心旅遊補助方案，7/1~8/31日，19歲以下免費入園。無論你是家有小寶的爸爸媽媽，還是未滿19歲的超young couples都不要錯過著個免費出遊的好機會。這個夏天六福村推出系列夏日活動，諸如：冰霧派對、達努煙火秀、部落大遊行等...讓你和情人、家人、好友來遊樂園喚起童年時的回憶。

＊七夕情人節活動地點：新竹縣關西鎮60號

＊七夕情人節活動時間：7/10~9/6 每周末19:40

七夕情人節活動＃4

鹿野-熱氣球嘉年華

▲七夕情人節活動-台東熱氣球嘉年華。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台東熱氣球嘉年華今年邁入第十周年，一年比一年盛大的嘉年華成了台東最眾所矚目的活動，今年除了能看熱氣球外還可以欣賞光雕秀、星空音樂會以及搭乘熱氣球體驗，和你的戀人在破曉時冉冉升空真的超級浪漫的。

▲七夕情人節活動-果醬DIY。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

鹿野除了夏日最大亮點熱氣球外，樸實美好的鹿野小鎮也有很多活動可以參加，諸如：茶香小旅行、採摘鳳梨體驗、鮮果果醬DIY等...

＊七夕情人節活動地點：台東鹿野高台

＊七夕情人節活動時間：7/11~8/30

七夕情人節活動＃5

澎湖-國際花火節

▲七夕情人節活動-澎湖煙火節目單。（圖／澎湖 Travel粉絲專頁）

今年因為新冠肺炎澎湖花火節延後舉辦，因而剛好與暑假同期，不能出國的2020搭個飛機到澎湖，和心愛的他一起看花火，留下夏日浪漫的回憶也挺滿足的。今年的花火節結合迪士尼授權的漫威圖形煙火秀，除了煙火今年更首次推出露天電影院，共有六場漫威主題之夜，漫威迷的你快把上面的資訊圖截起來啊！

▲七夕情人節活動澎湖花火節夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

＊七夕情人節活動地點：馬公市觀音亭園區

＊七夕情人節活動時間：7/6~9/3 每週一、週四晚間9點

七夕情人節推薦玩法

七夕情人節推薦玩法＃1

眼裡只有他-無人島浪漫露營

▲七夕情人節玩法-澎湖無人島免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

ok~你縮你已經受夠每年情人節都看煙火嗎？那這個七夕就去澎湖無人島沙灘露營看星星，在溫柔的海聲陪伴下入眠。這個七夕情人節不再只是約她去看場電影，划著SUP去尋海上的藍色夜光沙才special。在這趟旅行裡你可以一次飽覽浪漫海峽、滿天星斗、橙橙日出，感受與大自然的深度接觸。

七夕情人節推薦玩法＃2

和她喝咖啡不用加糖-手做咖啡體驗

▲七夕情人節玩法-手做咖啡。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

夏天全身流汗平常真的是熱到不想牽手，都快忘記戀愛的感覺惹！到海拔1000公尺的平雲梯避暑一下，走在全台最長、海拔最高的的景觀吊橋享受雲霧繚繞的浪漫氛圍。

早上的行程搞定了，下午小編推薦你到富摩咖啡莊園體驗手做咖啡，了解咖啡生長的歷程，親自體驗咖啡烘培、磨豆製成耳掛咖啡帶回家。幫忙碌的日常生活找一個慢下來的方法，享受自然、植物跟美味帶給你的身心療癒。

七夕情人節推薦玩法＃3

有她去哪裡都好-基隆輕旅行散策

▲七夕情人節打卡景點-正濱漁港。（圖／攝影者：junlin_photo授權提供, Instagram）

基隆除了吃海鮮外還有很多地方可以去，而且這些地方都能搭公車抵達，就算沒有開車或騎歐督拜也都滿ok的。小編推薦早上可以去正濱漁港拍照，一整片的彩色屋就像義大利威尼斯的Burano，活潑的色彩讓一陳不變生活刷了一遍F5。下午可以去騎深澳自行車或去潮境公園，接著從八斗子火車站可以直達十分、平溪。晚上回到基隆可以去碧砂漁港，吹著海風釣小管吃最新鮮的海產。

七夕情人節推薦玩法＃4

和他一起看日出-阿里山兩天一夜

▲七夕情人節玩法-阿里山小火車。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

去阿里山看日出即便是夏天清晨依舊起霧、涼涼的空氣依舊飄著，和她一起搭著窄軌火車慢慢晃到祝山看日出。這個經典復古的玩法，紅了數十年還是非常浪漫，去阿里山兩天一夜輕旅行雖是老招但威力依舊。一個可以看日出、夕陽、雲海、鐵路、森林，還能讓人關掉日常的煩人雜訊的地方非阿里山莫屬了。

七夕情人節推薦玩法＃5

一起度過微醺的日落時光-小琉球半潛艇

▲七夕情人節玩法-半潛艇。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

去小琉球除了浮潛、潛水、獨木舟等...水上活動，還可以玩什麼呢？如果你不會游泳，或著不想弄濕身體讓自己看起來很狼狽，小編推薦你在日落時段搭乘半潛艇到水下隔著玻璃窗看綠蠵龜。到甲板上當肉絲和捷克一起在日落時看海天一線的漸層日落，再來杯小琉球特調享受屬於你們的情人節美好時光。

▲七夕情人節玩法-微醺時光。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

七夕情人節熱搜打卡景點

七夕情人節打卡景點＃1

高美濕地

▲七夕情人節打卡景點-高美濕地。（圖／攝影者：jaylove791206授權提供, Instagram）

被選為世界6大天空之鏡之一的高美濕地，是非常適合拍情侶浪漫剪影的地方。炎熱的夏天，赤腳在涼涼軟軟的溼地上滿舒服的，享受雙足扎根大地的能量。清水區除了高美濕地外，還有清水眷村文化園區、牛罵頭遺址文化園區，融合巴洛克式和日式建築的清水國小。

＊打卡景點地址：台中市清水區美堤街8號

七夕情人節打卡景點＃2

夜遊九份

▲七夕情人節打卡景點-夜遊九份。（圖／攝影者：jiying_tseng授權提供, Instagram）

有黃金山城之稱的九份曾經的輝煌時尚，到現在的復古懷舊，讓九份多了一點味道。推薦大家早上可以安排在北海岸打卡拍照，知名的北海岸情人節打卡景點有：水湳洞陰陽海、老梅綠石槽、十三層遺址。傍晚再進九份，看如同《神隱少女》電影中紅燈籠點起來的美麗與神祕感，也能避開白天大量的人潮喔！

＊打卡景點地址：新北市瑞芳區濂洞里洞頂路

七夕情人節打卡景點＃3

清豐濤月

▲七夕情人節打卡景點-清豐濤月。（圖／攝影者：frt5943授權提供, Instagram）

從嘉義火車站騎機車、開車約20分鐘就能抵達的清豐濤月景觀餐廳，可以一邊泡腳、吃飯、賞夜景。出去玩走一整天腳一定超酸的，一次滿足三個願望摸蛤仔兼洗褲。清豐濤月景觀餐廳內有賣，飲料、甜品、火鍋、鐵板燒，泡湯的地放還有獨立的遮罩，讓想度過七夕情人節的你們有自己甜蜜的小空間。

＊打卡景點地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號

七夕情人節打卡景點＃4

桐遊柿界

▲七夕情人節打卡景點-桐遊柿界。（圖／攝影者：_.yangruyanamy._授權提供, Instagram）

這家桐遊柿界景觀餐廳位在苗栗公館，大家白天可以去附近的三義、銅鑼走走，晚上再到桐遊世界看夜景。這家餐廳的餐點主要是簡餐跟義大利麵。有別於很多景觀餐廳用餐區空間很亮，這家餐廳的室外用餐區只有每個桌子上的一盞小燈，在這樣昏暗的環境下用餐氣氛非常浪漫，沒有被打擾的感覺，很適合在這裡度過七夕的情人節晚餐時光。

＊打卡景點地址：苗栗縣公館鄉館東村12鄰166-6號

七夕情人節打卡景點＃5

牛山呼庭

▲七夕情人節打卡景點-牛山呼庭。（圖／攝影者：summer6639授權提供, Instagram）

牛山呼庭昔日為原住民牧牛的地方，而今日成為清幽的觀光景點，走上園區的至頂處可以俯瞰美麗的東海岸。牛山呼庭內設置的小鐘塔非常適合拍照，在這裡可以同時欣賞山海之景，坐在草地上讓風吹過你洗滌你的心。除了可以在這個結合自然、原住民、藝術的園區喝杯咖啡，還可以走到海岸邊體驗獨木舟度過最特別的七夕情人節。

＊打卡景點地址：花蓮縣壽豐鄉水璉村牛山39-5號

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