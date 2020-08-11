每款20元有找！好市多「Pixar迷你公仔驚喜包」一包35隻，玩具總動員、怪獸電力公司角色全收藏

皮克斯系列卡通粉絲暴動了！好市多繼早前上市了玩具總動員玩偶組，近期升級出大招，推出超狂「Pixar公仔驚喜包」，一包就有35組精緻公仔，讓粉絲們得以收藏胡迪、巴斯光年、大眼怪、Nemo等經典角色。而這次新品最大重點莫過於每隻不到20元的親民價，公仔品質還被不少已入手的買家稱讚，難怪消息一出就引發粉絲暴動！

圖／FB Emita Han授權

好市多近日以盲包形式新推「Pixar公仔驚喜包」，每包達35隻，共含25種人氣角色，像是玩具總動員、怪獸電力公司、海底總動員、超人特攻隊、可可夜總會、勇敢傳說等全都有，每款還能站立，開箱後讓它們排排站超療癒！由於總數多餘種類，預計會有10款重複的角色，但入手主要角色的機會極高，粉絲們可以放寬心！值得一提的是，驚喜包售價659元，代表一隻平均只要18.8元、20元還有找，模樣也非常逼真，可謂CP值爆表，超划算的好康是時候手刀搶購啦！

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