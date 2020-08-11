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台北新景點再添一處！「黎和生態公園」佔地5445坪，原生森林步道、頂點還可遠眺101

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
甫於8月7日啟用的黎和生態公園佔地1.8公頃，是台北都市人休憩的新景點。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
甫於8月7日啟用的黎和生態公園佔地1.8公頃，是台北都市人休憩的新景點。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

台北生態公園再添一處！位於台北大安區和平東路上的「黎和生態公園」，是甫於8月才完工啟用的生態公園，佈滿多層次的生態植栽，如烏桕、流蘇及苦楝等原生植物，並規劃森林步道、眺望台與多樣遊憩設施，趁盛夏趕緊帶大朋友小朋友來場「與森林共舞」的生態體驗吧！

黎和生態公園空拍圖，非常壯觀。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
黎和生態公園空拍圖，非常壯觀。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

黎和生態公園原址是山坡地老舊聚落，台北市政府為了改善當地居民的住戶環境與規劃休閒遊憩空間，特別交棒給大地工程處興建生態公園。而公園佔地1.8公頃，相當於5445坪，空間寬廣也設計綠地化，像是種植季節變化色彩的喬木，讓公園隨著時序產生不同的氛圍，增添繽紛氣息；同時也搭建平緩好走的森林步道，全程慢慢走約一小時可以走完，驚喜的是步道的頂點處還可以遠眺101，非常美麗。除此之外，公園怎麼可能沒有遊憩設施呢？因此，還設置溜滑梯與盪鞦韆等供小朋友玩耍。大地處也保留「時光迴廊」，讓現代民眾可以賞析到好幾十年前在地人的日常，如此幻化成新的生態景點，宛如新生命的復育，令人陶醉。

森林步道頂點還能遠眺101。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
森林步道頂點還能遠眺101。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

值得一提的是，由於黎和生態公園其實就位在麟光知名景點富陽自然生態公園，因此也特地規劃「大串連」，讓前來漫步的遊客，也可以在公園步道的終點銜接福州山與中埔山健行路線，繼續在都市生態中穿梭，享受台北大自然的奧妙！8月7日已正式啟用，竭誠歡迎遊客們的蒞臨。

「療癒花園區」佈滿許多生態植物。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
「療癒花園區」佈滿許多生態植物。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

黎和生態公園

地址：從麟光站1號出口，步行約5到10分鐘，位在大安區和平東路3段512巷底

黎和生態公園靠近富陽生態公園，從麟光站出口距離僅400公尺。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
黎和生態公園靠近富陽生態公園，從麟光站出口距離僅400公尺。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

黎和生態公園的溜滑梯，很適合大小朋友遊憩。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
黎和生態公園的溜滑梯，很適合大小朋友遊憩。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

黎和生態公園設有盪鞦韆。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
黎和生態公園設有盪鞦韆。 圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

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