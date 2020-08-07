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青埔必玩景點再＋1！超夯「JETS嘉年華」插旗桃園，40項娛樂設施玩到不想回家～

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華
去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華

今年就是要玩翻青埔！桃園青埔堪稱今年最熱旅遊熱點，包括IKEA桃園店、和逸飯店桃園館、Xpark水族館、新光影城等大型商場進駐外，將於2022年完工的桃園首座「市立美術館」其山丘造型近期也引發網友熱議，如今大小朋友都喜愛的「JETS嘉年華」也準備插旗青埔，一波波消息傳出讓人都想定居青埔了！

去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華
去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華

主打歐美風格嘉年華為主題的「JETS嘉年華」去年9月快閃高雄120天，現場除了有超過40項娛樂設施外，還可以吃到各種歐美經典美食，讓民眾不用出國就能體驗到歐美嘉年華，一開幕就吸引大批遊客朝聖，人氣爆棚完全不輸六福村、劍湖山等知名遊樂園景點。

據悉，「JETS嘉年華」將於9月在青埔登場，超高人氣的8層樓高摩天輪，以及一般遊樂園必備的旋轉木馬、遊園小火車、丟娃娃、射飛鏢等都將同步進駐，另外還有全台首發等多項大型遊樂設施將陸續揭曉。

除了遊樂設施外，屆時現場還會有販售各種來自歐美知名品牌的異國料理攤販，不管是遊樂咖或美食咖都能盡情享受宛如置身在歐美嘉年華的熱鬧氣氛。

JETS嘉年華活動資訊

開幕時間：預計9月

地點：台灣高鐵桃園站

去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華
去年首度在高雄開幕的JETS嘉年華將移師到桃園青埔！ 圖／JETS嘉年華

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