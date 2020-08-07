【台灣國內航班注意事項】液體可以上飛機？行李規定、報到事項懶人包

最近國旅大爆發，台灣離島更是許多人夏季出遊的首選，但是搭乘台灣國內航線其實有許多需要注意的眉角，而小編最常被問到的就是甚麼可以帶上飛機？該提早多久報到？要帶甚麼證件？護照要帶嗎？今天小編就要來為大家整理，台灣國內航班行李限制和報到會遇到的問題，幫大家一一解答。

國內線登機須知

松山機場。 圖／Wikimedia

出國的經驗大多數人都有，但搭國內線的多數人可能就不那麼了解了，所以小編最一開始就要來跟大家介紹國內登機的一些小知識。

要多早到機場？

一般國內線櫃台都會在起飛前一個小時開放報到，所以大家只要在起飛前一個小時抵達機場就可以了！

選擇報到方式

國內航空大致分為三種報到方式

1.快速報到

2.一般報到

3.登記候補

其中快速報到與一般報到最大的差別就是快速報到會略過選位這個步驟，以便於報到程序的加快。所以只要是搭乘華信、虎航、立榮航空等都可以透過自助報到櫃台或APP及官網來進行作業，詳細的操作模式可以參考各航空公司官網。

>>華信航空自助報到

>>立榮航空自助報到

如何過海關？

搭乘國內線要過海關不需要帶護照，只要準備好

1.機票

2.身分證or健保卡

只要這兩樣就可以順利登機，從報到登機整個過程約30分鐘內可以完成，不過以防排隊問題，大家還是要保留稍微寬裕的時間比較好喔！

行李準備大哉問

行李準備大哉問。 圖／pixabay

在知道各航空公司的行李規定之前，先帶大家來看看，整理行李時有那些東西是只能手提登機，又有哪些是一定得放在託運行李的。

手提行李

行動電源、備用鋰電池、打火機等都只能以手提行李方式登機，而且切記需個別保護避免危險，保持絕緣狀態。

托運行李

托運則限制較少，但其中一個要注意，就是「自拍棒」及「相機腳架」收合後長度如果超過60公分，必須託運。

其他注意事項

液體、膠狀物品及噴類物品容器，單瓶容量500毫升以下，不論要手提或是托運都是可以的，但總重不可超過2000毫升。

華信航空

華信航空。 圖／Wikimedia

華信航空是華航旗下的航空公司，主要業務就是台灣國內的航線，而航點有松山、台中、高雄、花蓮、台東、金門、馬公等。（推薦給你：暑假就要衝離島！台灣離島總整理）

手提行李：

攜帶件數：手提行李一件

重量限制：不得超過7公斤

尺寸規範限制長/寬/高：56x36x23（cm）。

托運行李重量限制&超重費用：

國內線經濟艙乘客每人可有10公斤的免費託運，同行旅客可以合併計算行李重量。超重費用依各航線而有所不同，每公斤為新台幣11-17元不等(詳情請參附件)。

寵物登機問題：

除導盲犬可攜帶至客艙內，其餘一般公開販售之寵物則要以託運行李方式載運。寵物加籠具之總重量不足10公斤者以10公斤計，超過10公斤者以實際重量計。需要自行準備安全牢固之籠具，其中不得放置飲水及食物，並需有承接動物排泄之底盤，以免傾倒外洩。

檢疫規定：政府機關對部分地區寵物進出口及檢疫有規定者，依公告辦理。

>>動植物檢疫局

其他託運問題：

自行車託運，需要於訂位時告知客服人員，並需自行做好完整包裝及銳角防護、洩氣。小編建議大家可以在這個網頁輸入包裝後的長/寬/高尺寸，即會顯示是否符合託運大小(Y-符合 N-超限)。

立榮航空

立榮航空。 圖／Wikimedia

立榮航空是長榮集團旗下航空公司，主要是經營國內航線及少部分兩岸的航點，目前有飛往台北、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、馬公、金門（推薦給你：金門旅遊攻略，玩金門就看這篇）、南竿、北竿等航點，是國內線航點最多的航空公司。

手提行李：

攜帶件數：手提行李一件

重量限制：不得超過7公斤

尺寸規範限制長/寬/高：56x36x23（cm）。

托運行李重量限制&超重費用：

依照法律規定，國內線經濟艙乘客都可享有10公斤的免費託運，每件託運行李之長+寬+高不得超過277公分，同行旅客可以合併計算行李重量。超重費用依各航線而有所不同，每公斤為新台幣11-17元不等(詳情請參附件)。

寵物登機問題：

1.可受理的寵物：一般性寵物如貓、狗、兔子、烏龜、青蛙、昆蟲類。

寵物必須是健康無害、乾淨且無異味。

貓、狗、兔裝載規定：每個籠子只能裝載一隻寵物。

2.不受理的寵物：

鼠類、魚類、蛇類、鳥禽類與保育類。

具毒性、攻擊性寵物。

懷孕中或新生未滿十週之寵物(貓、狗、兔)。

3.A321機型航班不受理任何寵物。

4.檢疫規定：政府機關對部分地區寵物進出口及檢疫有規定者，依公告辦理。

>>動植物檢疫局

其他託運問題：

如果需要托運自行車或其他運動器材，可接受的尺寸以及收費都會比照託運行李規定。且每個航班可受理託運之自行車或衝浪板/風浪板共計總數以十件為上限。小編建議大家在訂位時請先告知訂位人員重量及尺寸，比價好確認安排。

德安航空

德安航空。 圖／Wikimedia

德安航空是台灣目前唯一以離島航線為主的航空公司，是許多人前往台灣離島搭乘的首選，目前共有台東-蘭嶼、台東-綠島（推薦給你：夏天玩水去！綠島懶人包送給你）、高雄-七美、高雄-望安、澎湖-七美等五條航線營運。

手提行李：

攜帶件數：手提行李一件

重量限制：不得超過7公斤

尺寸規範限制長/寬/高：35x30x25（cm）

托運行李重量限制&超重費用：

每人有10公斤免費行李重量，如行李超重按實際超出公斤數收取超重行李費，費用比照各航線貨運之運費表。

行李託運單件超過30公斤或包裝超過前後貨艙門之最大尺寸（前貨艙門尺寸不得超過77x73x65公分；後貨艙門尺寸不得超過71x98x95公分），得拒絕接受超過前後貨艙門之託運貨物。

寵物登機問題：

可攜帶寵物，須辦理託運手續。但受限於DHC6-400型機裝載貨運空間「無空調設備」，為維護寵物之「載運安全」其限制條件為每一航班僅限「一籠」，且不得超過10公斤。

檢疫規定：政府機關對部分地區寵物進出口及檢疫有規定者，依公告辦理。

>>動植物檢疫局

其他託運問題：

如需攜帶自行車或其他運動器材搭機，其可受理尺寸、收費比照託運行李規定。

台灣虎航

台灣虎航。 圖／Wikimedia

相信對於常去日本的朋友，虎航絕對是你的好夥伴，但因應目前疫情的局勢，虎航也推出了「台灣虎航X華信航空雙航齊飛安心旅遊」的專案，將與華信航空聯手，齊飛澎湖與金門航線（推薦給你：台灣的度假天堂，澎湖景點大公開），讓旅客可以有新的選擇。

手提行李：

攜帶件數：手提行李一件

重量限制：不得超過7公斤

尺寸規範限制長/寬/高：56x36x23（cm）

托運行李重量限制&超重費用：

虎航托運行李規定與華信航空相同，每人可有10公斤的免費託運，同行旅客可以合併計算行李重量。超重費用依各航線而有所不同，每公斤為新台幣11-17元不等(詳情請參附件)。

寵物登機問題：

除了導盲犬可攜帶至客艙內，其餘一般公開販售之寵物則要以託運行李方式載運。寵物加籠具之總重量不足10公斤者以10公斤計，超過10公斤者以實際重量計。需要自行準備安全牢固之籠具，其中不得放置飲水及食物，並需有承接動物排泄之底盤，以免傾倒外洩。

檢疫規定：政府機關對部分地區寵物進出口及檢疫有規定者，依公告辦理。

>>動植物檢疫局

其他託運問題：

虎航與華信目前共用同一個訂票系統，因此需要進行自行車託運時，一樣需要於訂位時告知客服人員，並需自行做好完整包裝及銳角防護、洩氣。也可以到這個網頁輸入包裝後的長/寬/高尺寸，即會顯示是否符合託運大小(Y-符合 N-超限)。

這些就是目前執飛國內航線的航空公司以及大致的相關規定拉，記得在出發離島搭機前，一定要再好好複習一下這篇文章，以免登機的時候行李問題上耽誤了行程，才能玩得開心又盡興呦！

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