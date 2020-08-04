青埔新景點＋1！ 桃園首座市立美術館「玻璃山丘」 9.8公頃絕美山丘造型超期待~

自青埔被設為桃園重劃區後，全台最大IKEA落腳、首座杜比影院進駐以及日本超人氣水族館Xpark八月正式開幕，都為青埔增添濃濃的商業住宅氣息，也開始讓許多投資客或小資族抓準商機，願意在此處置產。而近日確定於2022年完工的「桃園市立美術館」，是一處未完工先造成轟動討論的藝術人文設施，尤其「山丘」造型的日式風格建築，更是讓許多住客或遊客期待能在青埔來場「人文藝術」的美麗邂逅！

美術館佔地9.8公頃，非常寬廣，賞析藝術作品之餘也能散步休憩。 圖／取自riken yamamoto & field shop

其實桃園是六都中唯一尚未有任何美術館興建的直轄市，這回「桃園市立美術館」的興建，將挹注滿滿地方或國際的人文氣息，為桃園增添了一處讓文青停留賞析的藝術交流平台。另外政府預計規劃「一大館三小館」，除了美術館母館外，還有兒童美術館、中路美術館和橫山書法藝術館，而美術館本身預計佔地9.8公頃，將採透天玻璃與白牆設計作為裝潢重點，且會與日本的山本理顯設計工場合作，像是具有日本建築風格的「山丘」，其設計共有三層次空間，這三層被命名為「箱空間」與「夾層空間」與「山丘」。箱空間顧名思義是指是密閉的空間展示；而夾層空間可運用在裝置藝術或是藝術活動的展演等；最後，山丘則主打藝術平台、涼亭與展望台等戶外設施。多元的藝廊展演與空間設計的運用，讓遊客可以享受舒適的文青氛圍，格外顯得別緻風光。

桃園市立美術館將以「山丘」斜坡造型作為主體，其設計共有三層次空間，各屬不同作用。 圖／桃園市政府提供

值得一提的是，桃園市立美術館預計挑高4層樓高，被賦予藝術展覽、教育推廣或藝術研究與典藏的責任；而為小朋友設計的「兒童美術館」，也將打造屬於孩童多元成長的學習空間，並會利用青埔空間大的特色，結合水景和綠帶，共同為桃園打造親子共享的藝術環境，同時也希望未來前進桃園青埔的民眾，除了IKEA、影城、水族館或購物中心外，還有美術館可以供選擇喔！

未來桃園市立美術館完工啟用後，也會致力發展成「藝術村」。 圖／桃園市政府提供

延伸閱讀：

．在苗栗南庄「湖中咖啡廳」發呆放鬆！高山湖泊景觀環繞 森林系仙境+1

．頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光