聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用出國就能買到爆！ 康是美9大內行人必買的隱藏版黑馬

DailyView / 網路溫度計提供

勸敗魔人來啦～

台灣人過去飛日本像在走廚房，買家電、買美妝各種攻略通通有，有品質保證的「正日貨」不怕你買不到東西，就怕你買到沒錢！但最近受到疫情影響，許多人無法飛出國補貨，反而意外挖掘新管道！

台灣知名藥妝店康是美集結全球各大平價品牌，小從美妝、生活用品，大到保健食品、3C家電通通都有，就連日本人都在買的「巷仔內」激推好貨也沒放過喔！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查康是美熱門品項排行，還有厲害的日本9大夯物，趕緊呷好道相報，揪團揪朋友一起買，我還不買爆嘛我！

康是美日本夯物

1-保養美妝

SWEETS SWEETS棉花糖無暇氣墊粉餅

要說逛藥妝店，女孩們誰不是一走進店裡就直奔美妝區，日系、歐美、韓風想得到的都有，想要保養皮膚、想要妝點美美去約會，那怎麼能錯過美妝區。

而比起常見的知名大牌，日本人必推的巷仔內小眾品牌商品也有一派支持者，其中「SWEETS SWEETS」就是便宜好用、CP值高被大推的牌子，它的氣墊粉餅高貴金色外盒、小巧方便攜帶，外出隨時補妝不占空間，遮瑕不厚重。

image source:FB/SWEETSSWEETS Taiwan Official

2-盥洗用具

C-入浴劑系列

現代人工作壓力大、回到家也有生活和家人的壓力，只有洗澡的短短時間可以好好放鬆、放空釋放壓力，這時候就需要一款讓人洗了舒服、又能把一天的煩悶沖淡～

日本人重視泡澡，不只是可以放鬆，對身體也有益，因此即便空間狹小，家裡總有浴缸空間，也很在乎選用的入浴泡澡劑，日本品牌CHARLEY推出超可愛手繪風包裝設計，讓人一眼望去很容易被吸引，有草原隨著微風搖擺的悠閒、點點星空的夜晚寂靜。

image source:康是美購物網

3-醫美保養

HICEE®E-class愛喜活麗皙

近來人人想當網美，醫美保健品可說受到高度關注，其中這款人氣竄升的黑馬「愛喜活麗皙」維他命C，居然紅到有自己的一群忠實擁護粉絲，不只活力日本女星愛紗大力推薦，PTT網友討論度也極高，有許多食用心得的分享，看來日本製的吸引力還是不可小覷阿！

我們每天不能缺少維他命C，既然沒辦法自行合成，只能靠「吃」來補，身材保養靠運動、體內保養就靠愛喜了，且優點是一小包一小包裝，炎炎夏日外出隨身好攜帶、出門方便吃，整個人瞬間充滿元氣啦！

image source:FB/千田愛紗 Aisa Senda

HICEE®E-class愛喜活麗皙

4-生活雜貨

ST雞仔牌部屋消臭力

凡走過必留下痕跡、凡吃東西必留味道，不論是食物殘餘臭味、衣櫥鞋櫃臭霉味、廚廁異味通通消滅！這款ST雞仔牌部屋消臭力除了日本人很愛，在PTT上也是討論度很高，極細小奈米級除臭分子，玫瑰香、花果香、木檀香各種任君挑選，管你多大多小空間都給你香到爆啦！

image source:康是美購物網

5-纖體減重

FINE JAPAN綠茶咖啡速纖飲

過去人家喝防彈咖啡減肥，現在要瘋綠茶咖啡瘦身，這款「FINE JAPAN綠茶咖啡速纖飲」顧名思義就是綠茶和咖啡的結合，綠茶內含兒茶素、綠原酸，讓身體可以輕鬆攝取，綠茶的茶香和咖啡的苦澀平衡融合，喝了不但不排斥，還可以達到纖體效果，不愛喝咖啡的人也可以嘗試喔～

image source:FB/FINE JAPAN

6-零食飲料

甘樂ASOBON軟糖

懂逛美妝店的人絕不能放過零食區，特別是現在疫情期間不能出國，怎能不把國外零食買爆，而每次去日本都愛把零食塞爆行李箱的你們有福了！深受台灣人喜愛的「甘樂ASOBON軟糖」，每顆軟糖都是動物的形狀，別說人家小朋友口味，這麼可愛的軟糖就是欠吃啊，快去買一波吧～

image source:FB/Kanro甘樂的旅行日記

7-醫材用品

KOKUBO耳塞-螺旋2599-A

你有失眠的困擾嗎？枕邊人打呼讓你睡不著嗎？這款「KOKUBO耳塞」材質親膚、柔軟舒適，不同於一般常見的耳塞式，它設計特殊的螺旋型，可以緊密貼合各種耳道，隔音效果又很好，是不少人出國必備的小物，平時游泳、讀書也可以用，討厭身旁雜音、淺眠人沒有它真的不行！

image source:康是美購物網

8-醫美用品

TUNEMAKERS 金縷梅

想買好物看網友推薦就對了！主打日本No.1原液保養，金縷梅針對肌膚問題像是毛孔粗大、出油嚴重、乾燥缺水、痘痘問題等量身改造，讓女孩們愛不釋手，看看那小而緊緻的毛孔和皮膚，上妝也更服貼，想知道白泡泡幼咪咪肌膚的感覺嗎？還不手刀飛奔康是美逛逛啊！

image source:FB/Tunemakers日本原液保養

9-3C家電

sentient life-香氛機

夜晚伴著香氛入睡是多幸福的一件事，買不起無印良品沒關係，日本製超高CP值的「sentient life-香氛機」外型是經典無印白，高質感簡潔設計擺在床頭、客廳哪都美，瞬間擄獲不少妹子芳心，它還有兩段式LED燈、四段式定時噴香，可當作小夜燈使用，聞著喜歡、舒服的香味入眠，啊，人生享受～

image source:康是美購物網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月04日至2020年07月02日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『康是美日本夯物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq
論壇熱榜https://goo.gl/q83kus
新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


延伸閱讀

又一必追黑馬神劇！《十匙一飯》開播就登收視冠軍，狗血懸疑情節讓你看一集就上癮

策略經營／高秀玲…整合創新 衝出「漂亮」成績

MIT品牌奪冠！momo購物網公布「2020上半年面膜熱銷排行榜TOP 10」

喝綠茶對心血管健康有幫助 但這幾種族群要特別注意

相關新聞

不用出國就能買到爆！ 康是美9大內行人必買的隱藏版黑馬

勸敗魔人來啦～台灣人過去飛日本像在走廚房，買家電、買美妝各種攻略通通有，有品質保證的「正日貨」不怕你買不到東西，就怕你買到沒錢！但最近受到疫情影響，許多人無法飛出國補貨，反而意外挖掘新管道！台灣知名藥

八大處所強制配戴口罩 夜市、廟宇及傳統市場都在名單

國際新冠肺炎疫情蔓延，世界疫情依然嚴峻1800萬人確診、超過73萬人死亡，但我國境內戴口罩比例降低，指揮中心今宣布，即起...

丹堤咖啡8/8父親節 飲品「買一送一」快閃

迎接父親節到來，丹堤咖啡於8/8(六)父親節當日推出「付清節爸氣十足」買1送1快閃活動，活動當日至全台門市出示FB或LI...

台灣哪些景點去一次就不想再去？網狂點「這兩個」廢到有剩

疫情關係，民眾紛紛轉往國內旅遊，掀起一股「國旅爆發潮」，離島更是首當其衝，登島人數攀升，也造成不少亂象。有網友說，日前去了南投忘憂森林，結果感覺被騙，早知道待在家不出門，他也好奇，台灣哪邊是去了一次就不會想再去的景點，引起不少網友討論。

獨家「升級版銷魂麵」有牛筋、牛肚！大師兄插旗永康街

在網路上擁有高度人氣的「大師兄銷魂麵舖」，將於8月8日進駐永康街，開設旗下第8間分店，店內也將獨家推出「大師兄銷魂特餐」...

青埔新景點＋1！ 桃園首座市立美術館「玻璃山丘」 9.8公頃絕美山丘造型超期待~

自青埔被設為桃園重劃區後，全台最大IKEA落腳青埔桃園高鐵、首座杜比影院進駐以及日本超人氣水族館Xpark八月正式開幕，都為青埔增添濃濃的商業住宅氣息，也開始讓更多投資客或小資族願意在此處置產。除此之外，近日確定於2022年完工的「桃園市立美術館」，是一處未完工先造成討論轟動的藝術人文設施，尤其「山丘」造型的日式風格建築，更是讓許多住客或遊客期待能在青埔來場「人文藝術」的美麗邂逅！

我又增一新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

中央流行疫情指揮中心今公布，我國又新增一名菲律賓新冠肺炎境外移入個案，這是我國7月26日開始執行菲律賓入境全篩後，截至目...

全台唯一海洋主題飯店／住COZZI Blu 宛如潛入海底兩萬里探險

和逸飯店與Xpark、新光影城相鄰，從桃園高鐵站或機捷站出口步行可達。飯店也是全台唯一的「海洋」主題飯店，設計取材自法國...

住一晚送一晚！3家「星級飯店優惠」集合，還有絕美泳池、傳統三溫暖免費使用

不出國也能玩得很嗨！今天為大家集結3家台北星級飯店「住一晚送一晚」優惠，只要善用振興好康和把握父親節期間，買一送一之餘還能免費使用精美游泳池，省一波還能美拍到手軟呢！ 美福大飯店 為歡慶父

宏匯廣場人潮「大發爐」 25萬人次擠爆吃喝都排隊

今年暑假受到振興三倍券、藝FUN券、動滋券率續上路，在「券券加持」下百貨市場明顯活絡。另外新北最大百貨、位於新莊副都心的...

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名感受超狂「空中度假」

不讓長榮、華航專美於前，星宇航空今天在臉書宣布8月7日啟航「好想出國 飛行假期體驗」，限量188名乘客，由董事長張國煒執...

8月新制！ 高鐵全面恢復班次 台鐵5日起28天前可訂票

雙鐵8月新制。因應疫情趨緩、旅運需求增加，高鐵8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務。至於台鐵，為便利旅客及早規...

熱門新聞

八大處所強制配戴口罩 夜市、廟宇及傳統市場都在名單

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心八字回應

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

我新冠肺炎+0 泰染疫移工二驗結果為「不確定」今結案

又現台返日工程師確診新冠肺炎 陳時中：掌握80接觸者

台灣哪些景點去一次就不想再去？網狂點「這兩個」廢到有剩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。