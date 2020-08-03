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住一晚送一晚！3家「星級飯店優惠」集合，還有絕美泳池、傳統三溫暖免費使用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／美麗信花園酒店、台北國賓提供
圖／美麗信花園酒店、台北國賓提供

不出國也能玩得很嗨！今天為大家集結3家台北星級飯店「住一晚送一晚」優惠，只要善用振興好康和把握父親節期間，買一送一之餘還能免費使用精美游泳池，省一波還能美拍到手軟呢！

美福大飯店

圖／台北美福大飯店
圖／台北美福大飯店

為歡慶父親節，台北美福大飯店以「爸，我愛你」為諧音，釋出8520元優惠價的「父親月買一送一住房專案」。即日起至8/31為止，凡於週日至週四期間入住價值16,170元的行政客房，即可享買一晚送一晚好康。入住期間可免費享用星級早餐、新鮮水果與膠囊咖啡，還有健身中心、戶外游泳池等可使用，再加碼以傳統日式三溫暖流程為理念的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設備，讓爸爸連續兩天徹底消除疲勞。

圖／台北美福大飯店
圖／台北美福大飯店

美麗信花園酒店

圖／美麗信花園酒店
圖／美麗信花園酒店

振興券仍在手的人前往別錯過！美麗信花園酒店即日起推出「住一晚送一晚」振興券住房專案，只要持3000元振興券全額消費入住豪華客房（含半自助式早餐兩客），即贈平日豪華客房住宿券乙張，同樣附雙人早餐，意即每人每晚只要1500元，就能爽住達13坪的客房，還可免費試用精美的戶外泳池、桑拿區與健身房！另外，至光廊Light Café餐廳用餐可享85折優惠、九宮格點心坊伴手禮享88折優惠。

圖／美麗信花園酒店
圖／美麗信花園酒店

台北國賓大飯店

贈品的住宿券使用期限至12/29，亦需預先訂房，入住時記得先出示票券。圖／台北國賓提供
贈品的住宿券使用期限至12/29，亦需預先訂房，入住時記得先出示票券。圖／台北國賓提供

配合振興三倍券，台北國賓飯店祭出限定好康，其中最狂莫過於「買一送一」活動，只要4000元即可入住台北國賓精緻客房，再同步加贈價值萬元的雙人精緻客房住宿券乙張，還可適用安心旅遊補助，CP值超高絕對要衝！

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