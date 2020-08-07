快閃店衝出高人氣！　精選兩家舒芙蕾、派點吃起來

文／陳姸仱



大家總說甜點是另一個胃，就算正餐吃得再飽，還是裝得下好吃的點心，沒辦法～誰叫甜點有這種吃了讓人心情變好的特殊魅力，實在無法抗拒呀！這次介紹的兩家店在DailyView網路溫度計的舒芙蕾鬆餅和宅配美食的網路口碑排行榜中，獲得網路溫度計「網路口碑之星」的肯定，究竟是什麼原因讓他們名列前茅，跟著小編一起看下去吧！

舒芙蕾鬆餅

＃王子神谷

說到少女最愛的甜點，一定會提到舒芙蕾～由台南國華街發跡的「王子神谷日式厚鬆餅」以超高CP值在全台快速拓點，每份不到200元就可以吃到的甜蜜滋味，口感濕潤卻又帶紮實，搭配Q彈珍珠，以及特調伯爵茶醬，誰能不愛！

▲店家招牌伯爵奶茶，珍珠可以選擇加或不加。

﻿image source：FB／王子神谷 おうじかみや-台北店

▲忠孝SOGO快閃店的限定口味，抹茶紅豆巧克力、復刻紅豆牛奶。

﻿image source：FB／王子神谷 おうじかみや-台北店

價格划算、口味多元而爆紅的王子神谷，不僅基本口味像原味焦糖、伯爵奶茶、巧克力、OREO、法式香檸受到青睞，隨著季節推出限定口味的芒果瀑布、愛戀草莓，或是搭配快閃店推出的期間限定口味也會引起討論，像是五月在忠孝SOGO推出的抹茶紅豆巧克力、復刻紅豆牛奶，快閃熱賣短短一周，限時限量沒吃到真的可惜，更讓人期待未來有更多快閃活動啊！

▲王子神谷五月份在忠孝SOGO參加「台南美食展」的快閃店鋪。

﻿image source：FB／王子神谷 おうじかみや-台北店

▲王子神谷在舒芙蕾鬆餅星等排行中名列第二。

﻿image source：網路口碑舒芙蕾鬆餅-星等排行（分析期間： 2020/05/02~2020/07/30）

宅配美食

＃薔薇派

薔薇派創立於1968年的台中，曾榮獲台中十大伴手禮首獎以及台中花博伴手禮冠軍，真的來頭不小！目前分店大多集中在中區，不過其他縣市朋友想吃也不用擔心，這邊介紹的是「宅配美食」，讓你宅在家就能享用到美味甜點，動動手指美味甜點送到家超方便！

▲多種口味的派點可以隨心所欲組合。

﻿image source：FB／薔薇派

▲冬季限定的草莓口味派點。

﻿image source：FB／薔薇派

薔薇派主張「低脂、健康、不甜」為取向，對那些怕胖的人可說是一大福音呀~薔薇派每到特定節慶便會推出節日限定的派點，像是因應即將到來的父親節有主題派點，透過創意及優惠緊抓客人的心。雖然實體店鋪集中在中部，也會不定期在南北各地開設快閃店鋪，近期就在桃園中壢開設快閃店，吸引許多粉絲前往品嘗，為期三周，北部的朋友要好好把握啊！

▲各種節日會推出造型派點，萬聖節也不例外。

﻿image source：FB／薔薇派

﻿▲薔薇派雖然星等排行第六，但網路聲量大幅贏過前幾名。

image source：網路口碑宅配美食-星等排行（分析期間： 2020/05/02~2020/07/30）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

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