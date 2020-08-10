台灣特色「借問站」走透透／太平老街「隆榮商店」 文學故居品茶香 物產聚集好厝邊

位於嘉義縣梅山鄉太平老街上的隆榮商店，民國34年以雜貨店的形式開鋪，創立至今已有70多年，日治時代為鄰近村落居民民生日常用品的採購店鋪之一。而今更擴展山茶花茶居，為茶藝展示與服務空間，與二樓張文環文學館，提供遊客來到太平進一步探訪當地的人文歷史。

▴隆榮商店是太平老街上歷史最悠久的雜貨店，也最符合地方人文特色 / 圖片來源：陳佩玉攝

歷史老街慢漫遊 文學藏在巷弄中

▴老街上保有地方樸實的人情味 / 圖片來源：陳佩玉攝

太平老街已有250年的歷史，民國三、四十年代時，這個巷弄裡的居民高達兩百多人，當時木業和竹業是主要經濟作物，而現在聞名的阿里山茶則是民國64年以後才引進發展。日治時代因運輸木頭和竹子到梅山路途遙遠，太平老街成為鄰近地區的龍眼、碧湖、太興等村進出必經之路，因此中途都會到此暫時休息。直到民國六七十年代，老街上開設了6家雜貨店，以百貨、郵便局等不同型態設立，隆榮商店是歷史最悠久的一家，也是當地居民的好厝邊。

▴張文環文學與梅山情懷，社區營造時太平村民徒手製作的文學陶版畫 / 圖片來源：陳佩玉攝

由於台灣文學家張文環是嘉義梅山大坪(太平舊名)人，他的小說記錄著梅山太平早期居民的鄉土故事，其著作如〈山茶花〉、〈滾地郎〉、〈夜猿〉、〈重荷〉、〈閹雞〉 等，描繪著農村庶民階級的生活寫照與心情，著實感動村民的心。因此在做社區營造時，村長嚴清雅先生積極將太平老街作為張文環文學推廣的據點，將巷弄間的陶版畫內容融合了當地人文歷史與文學著作。老街上隨處可見到雞造型的掛飾，為張文環其中一個作品〈閹雞〉的意象圖，更讓老街添加許多人文氣息。

茶居品嚐高山茶 文學空間好時光

▴山茶花茶居為茶藝空間，也可以在這裡買到當地特產的伴手禮 / 圖片來源：陳佩玉攝

身兼借問站站長與隆榮商店第三代經營者的張世昌先生分享，隆榮商店平時就是當居民選購雜貨用品的地方之外，後來創立了山茶花茶居，其店名也是從張文環的長篇小說〈山茶花〉而來。茶居除了展示隆榮商店與阿里山高山茶、冠軍茶、苦茶油等當地農特產結合的伴手禮品牌，也是茶藝師展演與品茗的服務空間。有空的話不坊走進茶居品茶，看看茶藝師演藝茶道、聽聽太平老街的故事。

▴張文環文學館提供訪客欣賞台灣文學之美的空間 / 圖片來源：陳佩玉攝

張文環不僅是梅山人，其故居亦在隆榮商店。因梅山社區發展文學小旅行，為了讓遊客來到太平來認識張文環的故事，於商店二樓成立「張文環文學館」，作為認識台灣文學家的空間。室內陳設樸素典雅，保留當年書房的樣貌與檜木家具，不禁讓人想多駐足一會兒，瀏覽一下他的文學著作。設置於此的文學館為免費參觀，來到隆榮商店借問景點資訊時，不妨也上樓好好感受一下在地知名作家的書房樣貌喔！

周邊景點新推薦：海拔最高的天空步道與會呼吸的圖書館

▴海拔1000公尺、長度281尺的太平雲梯 / 圖片來源：陳佩玉攝

張世昌站長說，來到太平，也推薦大家去海拔最高的「太平雲梯」走走。太平雲梯橫跨太平山與龜山間的高山單跨景觀吊橋，在天氣好的時候，站在觀景平台上就能眺望美麗的嘉南平原，把眼光往下看，還可以看到梅山36彎的迂迴公路美景喔！

▴空氣圖書館讓人想好奇停留一探究竟 / 圖片來源：陳佩玉攝

太平老街上還有一個新景點「空氣圖書館」，結合綠色植栽與素樸牆面的建築相當吸引旅人目光。一眼望進去。這半開放式的空間有著無數的自然植栽，清新空氣感的門面，讓人不禁想往裡頭走去。這個位於高海拔的空氣圖書館其實不是圖書館，是一個結合眾多植栽與美味餐點的複合空間，走訪梅山，這是一個提供旅人休憩與溫飽的好所在。

富有在地人文與物產的雜貨店借問站

▴借問站站長張世昌親切地為旅客介紹景點資訊，想問在地大小事找他就對了 / 圖片來源：陳佩玉攝

張站長提到，雜貨店本就是以人文資訊的交流為主，不論是居民或遊客都會聚在這裡，也是讓隆榮商店成為借問站的主因，加上隆榮商店位於太平老街的中心點，一般遊客來到陌生環境想問路或周邊景點資訊時，通常都會想先問在地的雜貨店，這裡自然而然地就成為地方資訊的詢問站。借問站365天全年無休，外側牆面掛有老街地圖，遊客可來諮詢景點相關資訊或索取DM，也提供WIFI上網與腳踏車打氣服務，以最熱情在地人情味接待旅人！

▴詢問借問站老街玩法，必玩景點不錯過 / 圖片來源：陳佩玉攝

借問站成立至今約4年的時間，張站長表示，最開心的是與遊客成為好朋友，可以交流彼此所在地的最新資訊，也有機會吃到大家分享的當季農特產，與人結緣就是借問站的最大特色之一，歡迎大家到梅山太平老街一遊時，也來隆榮商店借問一下好吃、好玩的旅遊資訊！

借問站資訊

名稱：隆榮商店

地址：嘉義縣梅山鄉太平村17號

電話：(05)257-1278

官網：https://reurl.cc/mnVezl

提供服務：☑提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他 腳踏車打氣站

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

文／欣台灣Ginia Wang

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！