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與魟魚、海獅共眠！花蓮海洋公園 「最搶手住宿」開賣
花蓮旅遊大爆滿，各飯店一房難求，花蓮遠雄海洋公園推出「親親夜未眠」，除了可以夜宿館內，與魚群共眠，白天還可以體驗全台唯一的「海豚零距離互動」。
這場「偽出國」提案，融合日、夜水族館探秘，還有專屬海洋保育課程、親子互動等內容。價格則有「大洋艙/水族艙」2,899元、「海豚版」3,999元兩種選擇，參加海豚版的遊客，可升級參加價值3,600元的親親海豚體驗活動，換上潛水衣，親自造訪海豚們的家，近距離分辨海豚種類、特徵，與海豚合影留念。
入住海洋館，可看近距觀察海洋生物，以及解說員利用餵食桿餵食鯊魚等體驗外，今年在住宿設施也全面優化，床墊大升級，同時遊客可選擇區域，像是魟魚區、奇幻療癒水母區、或是與海獅一同入眠；選訂水族艙的遊客在指定區域內，也備有專屬一家人的小帳篷。
「親親海洋夜未眠」暑假期間天天開放預定，報名再贈「停車免費、行李直送、水晶劇場專屬預約席」三大專屬禮遇。報名專區：https://shop.farglory-oceanpark.com.tw/Night.aspx。
此外，遠雄海洋公園暑期新推「海洋冰風爆」，包括每日兩場的「酷涼海灣派對」，除了玩水、玩冰，現場還有「冰雪大砲」、「沖天水柱」雙重涼夏特效。
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