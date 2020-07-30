【2021請假攻略】連假到底怎麼請？去哪玩？請假撇步一次看

2020已經過了一半，今年因為疫情的關係，大家出不了國，許多計畫都因此泡湯了，不過沒關係，小編幫大家整理了2021的連假和請假攻略，以及各個連假適合去哪裡玩、有什麼活動可以參加，大家可以趁現在先規劃2021的假期，畢竟每到連假離島機票、各地住宿都是一位難求，先規劃先卡位！

2021連假這樣請

元旦連假3天

各地跨年活動、追曙光

曙光。 圖／Flickr

告別2020、迎接2021，除了有各地舉辦的跨年晚會活動可以參加，還可以早起追2021的第一道曙光，用充滿活力的方式迎接新的一年！台灣北中南各地都有適合追光的地方，像是新北坪林南山寺、南投金龍山、台東太麻里和嘉義阿里山，這些地方都很值得多花兩天好好玩一玩，追完元旦曙光，還有兩三天可以在當地探索喔！

春節連假7天

環島旅行

環島。 圖／Wikimedia

2021的春節就算不請假也有7天可放！平常忙著工作沒有時間好好體會台灣之美，就趁著年假來趟環島旅行，蒐集台灣四極點吧～多人出遊的話開車是比較方便的旅行方式，不過春節期間容易塞車，搭火車環島也是不錯的選擇，如果體力足夠，也可以考慮騎腳踏車！

小編小提醒：冬天環島比較不會像夏天那樣熱到無法好好玩，不過由於南北溫差較大，大家要多準備幾套長、短袖衣物喔！

二二八連假3天

日月潭、九族賞櫻

日月潭。 圖／Flickr

二月底是櫻花的季節，此時九族文化村的櫻花也正盛放，五千多株的吉野櫻、富士櫻等，風一吹紛紛落下超浪漫！九族文化村最特別的是，到了夜晚還有夢幻夜櫻可賞，所以小編非常推薦大家在附近的日月潭住個一兩晚，白天在日月潭騎腳踏車、散步、玩SUP，傍晚搭纜車到九族賞櫻，或是直接購買九族纜車套票，去遊樂園大玩特玩！

兒童節&清明連假4天

苗栗露營、客家桐花祭

苗栗。 圖／kkday

近來露營正夯，而苗栗因為境內多丘陵，山區開發較少，多森林、少光害，正是適合露營的地點，清明連假的天氣不冷不熱，也超適合露營！露營新手來到苗栗也不需要擔心，這邊有很多免裝備豪華露營的選擇，只要帶一卡皮箱就可以入住。且四月也是油桐花開始盛開的月份，客家桐花祭通常也會在四月初熱鬧展開，清明連假4天來苗栗露營、賞桐花剛剛好！

端午連假3天

澎湖花火節

澎湖花火節。 圖／Flickr

澎湖花火節一般都在每年4-6月舉辦，端午連假正好可以碰上一兩場煙火施放！花火節是澎湖夏天最盛大的活動，除了一般煙火，還會有國際團隊的競賽，以及聲光秀，2020的花火節還有無人機秀，2021的澎湖花火節會有甚麼新巧思，值得大家期待！端午連假3天，到澎湖玩個跳島三天兩夜、參加花火節最適合！

中秋連假4天

馬祖賞藍眼淚

馬祖賞藍眼淚 圖／kkday

2021中秋連假有4天可放，不如就趁這個連假安排到比較遠的馬祖度假吧！馬祖奇景藍眼淚從3月開始一直到9月都是觀賞期，不過也有11月還現蹤的紀錄，其中4-6月機會最高，也因此這個時節觀光客超級多，不想人擠人的話，趁9月中秋連假追淚是不錯的選擇。4天的假期還可以安排玩遍馬祖南竿、北竿、東莒和西莒等島，每個島嶼都有不同的風情，值得細細品味。

國慶連假3天

陽明山賞芒草、泡溫泉

陽明山賞芒草。 圖／Flickr

秋高氣爽的10月，最適合到陽明山賞芒草囉～在陽明山的擎天崗、七星山和魚路古道，長得比人還高的芒草隨風搖曳，一片花白的景象，隨手一拍都是美照，也為這座山頭增添了一絲秋意。在漸漸轉涼的秋夜，賞完芒草後待在陽明山泡個暖暖的溫泉，就是國慶連假的正確打開方式啊～

看完2021年的七個連假，是不是覺得每個連假都精彩可期呢？三、四天甚至七天的假期，不出國的話不用請假也能盡情地玩！不過小編要再次提醒大家，想在連假出遊的遊客眾多，如果決定好要去哪裡了，一定要及早預訂車票、機票和住宿，選擇會比較多，多猶豫幾天甚至可能就被訂光啦～

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