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不只戴口罩！ 航空公司「搭機防疫懶人包」防疫措施及乘客防疫小撇步

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
航空公司。 圖／pixabay
航空公司。 圖／pixabay

隨著後疫情時代來臨，各國陸續有條件開放邊界，需要到國外工作、就學的人開始可以入境，或是身在國外的遊子要回家，對這些旅客來說，既然搭機已經是不可避免的，那麼就必須來注意航空公司的防疫新措施、有什麼需要配合的，以及在飛機上要怎麼做才能保護自己，安全抵達目的地呢？

航空公司防疫新措施

機艙全面消毒

每趟航程結束後，使用專業航空消毒清潔劑進行機艙全面消毒後靜置30分鐘，再執行空調系統循環消毒，並特別加強旅客所有可能的接觸表面，包括客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃進行重點消毒。

空氣過濾潔淨

飛機內過濾系統採用醫院手術室及工業用無菌室等級的空氣過濾器，平均每2~3分鐘空氣就會全部換新，機外高空空氣在送進機艙前，會先用HEPA醫療級濾網過濾，其中99.99％的微粒、细菌和病毒都會被阻隔在客艙外，確保機內空氣潔淨。

客艙組員穿戴及規範

確認所有客艙機組人員沒有不適症狀，且額溫需於37.5°C以下才可執勤，執勤時均配戴手套、口罩、護目鏡及隔離衣，並落實勤洗手消毒。每趟飛行皆原機往返，機組員不入境且配合指揮中心之規範。

座位安排間距

航空公司將視班機機位狀況，安排類似梅花座的間隔座位，以保持社交距離。

暫停部分機上服務

星宇航空

雜誌將減量提供，並暫停報紙服務

不主動提供枕頭及毛毯，如有需求請通知客艙組員，使用後將消毒及清潔

機上 Wi-Fi 服務將暫停供應

星宇航空桃園機場貴賓室暫停開放（搭乘星宇航空商務艙旅客、COSMILE Explorer、Insighter 卡級會員，可使用桃園國際機場第一航廈Zone D環亞機場貴賓室）

台灣虎航

調整往來澳門航線機上餐飲及用品服務內容

澳門返台航班機上不提供免稅品銷售服務及機內刊物，座椅袋內僅保留安全說明卡及清潔袋

乘客須配合的航空防疫政策

登機前量額溫、有症狀不搭機

所有旅客登機前須配合額溫測量，額溫超過37.5°C者或無法配合此項作業者，將無法提供載運服務。有發燒、上呼吸道症狀或有疑似病症出現時，也請暫緩搭機，若航程中出現身體不適，應主動告知客艙組員。

全程配戴口罩

旅客自報到櫃檯開始、飛行途中直至離機，除用餐時間外，均應全程配戴口罩。

不可更換座位

為減少交叉感染機會，以及確實追蹤確診個案附近座位的旅客，登機後不可自行更換座位。

配合入境檢疫措施

所有入境台灣之旅客需配合完成「入境檢疫系統線上申報」，或填寫紙本「符合居家檢疫條件聲明書」及「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境聲明暨居家簡易通知書」。

乘客在機上可以如何自我防疫

自備手套、乾洗手等

旅客可以自備手套、隨身乾洗手液（100ml以下）、酒精擦拭紙等，在登機時自行擦拭扶手、餐桌等處。75%醫療用酒精可以帶上飛機，但須清楚標示為醫療用酒精，每瓶容量一樣須小於100ml。

小編小提醒：能帶上飛機的75%酒精是「醫用酒精」，70%以上的「酒精飲料」是無法隨身攜帶，也不能托運的喔！

戴眼鏡、護目鏡

眼鏡多少也能阻擋一些飛沫，近視的朋友們如果平常習慣戴隱形眼鏡，搭飛機時可以改戴上一般眼鏡，沒有近視的人也可以準備護目鏡或墨鏡。

儘量不吃飛機餐

吃東西時大家都要拿掉口罩，是最危險的時候，如果搭乘短程班機的話，能不吃就不吃，最好也自備水瓶喝水。若搭乘長程班機，在用餐前也要先用酒精消毒、擦拭。

減少使用洗手間、機上備品

儘量在搭機前就先上洗手間，若一定要在機上使用洗手間，可以自己用酒精先消毒，上完後再用肥皂洗手。機上的備品例如毛毯、枕頭也儘量減少使用，真的要用的話也要先消毒再使用。

避免與他人互動

在飛機上儘量避免和其他人互動，包括提行李、排隊上洗手間的時候，減少接觸病毒的機會。

行李消毒

託運的行李也不能忽略！在領取行李後，要記得用酒精消毒，而搭機時的隨身行李、穿戴的衣物，在回家後也都要立刻清洗消毒。

看完以上這些航空公司的防疫措施，以及乘客可以自我保護的方式後，需要搭飛機的旅客其實也不用太緊張，只要多多注意勤洗手、保持社交距離，配合航空公司的防疫政策，就可以避免掉大部分的傳染源。另外提醒大家也要遵守各國的防疫規範，回到台灣的旅客要進行14天的居家檢疫，保護自己也保護他人！

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