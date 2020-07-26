40年回憶走入歷史！基隆廟口夜市「愛玉冰老攤」傳10月熄燈
基隆人有壞消息！位於基隆廟口夜市的「愛玉冰老攤」傳出熄燈消息，40年回憶即將步入回憶！網友在臉書社團「基隆人集團」分享，由於下一代無人接手，老闆預計只營業至今年10月即退休，讓在地人紛紛表達不捨，難過感歎從小到大的回憶將消失。
位於基隆廟口內的「（林）正宗愛玉冰古早味71年老攤」為當地人必喝飲品，除了愛玉冰也販售多款冬瓜茶、楊桃汁、檸檬汁等平價解渴飲料，攤位名稱的年次也會逐年增加，可惜恐怕只能停留在今年的71了。有網友日前在臉書社團「基隆人集團」發文表示，「從小喝到大的廟口愛玉冰，老闆從高中開始做了40年，下一代沒有要接了，今年做到10月份就要退休了，還說99%確定！」更號召大家把握機會品嚐最後的回憶。
貼文一出，吸引許多老饕留言：「這家是基隆人滿滿回憶啊、以後喝不到怎麼辦！」、「又少了一家好喝的店了」、「這攤對我來說算是廟口地標」。
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