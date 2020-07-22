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佔地1000坪！台中全新夜市「富地市場」文青風美翻，跨日夜營運從白天吃到晚上
台灣小吃聞名全世界，造就盛行的夜市文化，每到夜晚人聲鼎沸的夜市總是擠滿不少吃貨，更吸引不少國外遊客踩點朝聖。台中全新夜市「富地市場」日前悄悄開幕，由最美市集號稱的「 綠美丘」團隊操刀打造，從場域規劃到攤位設計都能瞧見團隊的用心，營業時間從白天一路到夜晚，佔地千坪，夜市控又多了一處舒適又帶有文青氣息的夜市可以逛囉！
佔地1000坪的台中全新夜市「富地市場」鄰近一中商圈，從中友百貨步行僅需5分鐘的時間，地理位置極佳，幕後團隊由打造堪稱是全台最美市集的「 綠美丘」團隊操刀設計，主打跨日夜的營運模式，結合文創、美食、藝術等元素的全新概念夜市。
有別於一般傳統夜市，富地市場走文青東洋風格，木質系攤位與裝置藝術別具特色，到了夜晚暖黃色燈光裝飾品帶來熱鬧且浪漫的氣氛，日夜截然不同的氛圍待上一整天也不無聊，白天能品嘗到夜晚的特色美食，晚上還能與三五好友悠閒小酌逛市集！
除了每日的固定攤販外，富地市場未來還規劃每季推出不同主題的活動，像是手創展、美食展，快閃攤販進駐等，讓遊客每次造訪都有新鮮感。
富地市場
營業時間：全年無休14:00~ 23:00
市集時間：每週六、每週日營業15:00~21:00
場地位置：台中市北區錦新街36-1號(近雙十路/錦新街)
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