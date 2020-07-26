全台最推、夏天必體驗「10大玩水活動」 浮潛、潛水、SUP通通有！

浮潛

浮潛就是配戴呼吸管、潛水鏡、蛙鞋等裝備，在水深不超過10公尺的近海水中游泳，浮潛在熱帶島嶼非常盛行，台灣各個離島也都有這項水上活動，因為不需要複雜的設備或繁雜的訓練就可以下水，而且只要能跟隨教練的指示，不會游泳的人也可以參與！在乾淨清澈的海域浮潛，可以看到熱帶魚、海龜和珊瑚礁等海底生態，夏天在涼涼的海水裡浮潛真的是一大享受～

推薦浮潛地點

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潛水

潛水。 圖／kkday

潛水一般是指「水肺潛水」，需要自行攜帶水下呼吸系統，可以到較深的水域活動。潛水員通常要上完潛水課程、取得潛水證照才能下水，不過現在有許多體驗潛水的課程，在進行一些潛水訓練後，就可以跟著教練下水，欣賞海中最美的海景跟其中的樂趣。當然不會游泳的人也可以嘗試潛水，但是至少要不怕水、不會害怕掙扎，才比較安全唷！台灣推薦潛水的地點多半在各個離島，尤其綠島、蘭嶼都是潛水客們最推薦的潛點喔~

小編小提醒：身體狀況不佳時建議就不要下水，且潛水後24小時不要搭飛機、前後一天最好也不要喝酒！

推薦潛水地點

獨木舟

獨木舟。 圖／kkday

獨木舟在全台灣北、中、南、東都有適合體驗的地點，也是近來越來越熱門的水上活動項目，在海面、湖面上輕鬆划行，從不同角度欣賞陸地，或停下來慢慢享受水上的寧靜時光，非常適合親朋好友、情侶一起，現在也有很多地方有透明獨木舟，直接貼近水下更有fu。而且選擇獨木舟還有個好處，就是只要不翻船就不會弄溼衣服啦XD 小編私心最推薦去花蓮清水斷崖划獨木舟，可以同時欣賞到峭壁和蔚藍的海洋，偷偷告訴你選擇日出曙光團，可以看到的景色又更美喔！

推薦划獨木舟地點

SUP

SUP。 圖／klook

光看SUP這個名字實在不知道這是什麼，其實SUP全名叫「Stand Up Paddle｣，中文譯作「立槳衝浪｣或「立式划槳」，也就是結合衝浪和划船，站或跪在板子上划行，是一項簡單易上手的水上活動，只要平衡感夠好，稍微訓練一下就能大展身手！划槳板有分為單人、雙人或多人乘坐的，也有比較難的玩法給想找刺激的好手們（推薦給你：全台十大SUP最佳體驗地）！

推薦SUP地點

衝浪

衝浪。 圖／kkday

衝浪這個水上活動對大家來說應該都耳熟能詳吧～這項起源於大洋洲的水上活動在過去可是與族人的社會地位息息相關喔，部落酋長還會以展現衝浪技術來建立威信！衝浪發展至今已成為人人皆可體驗的活動，站在衝浪板上，隨著海浪打來調整平衡，享受徜徉在大海裡的清涼快感，只要可以成功駕馭衝浪板，你就是這片沙灘上最耀眼的陽光男孩女孩！

推薦衝浪地點

泛舟

泛舟。 圖／kkday

泛舟這項水上活動非常特殊，必須要有夠湍急的河川才能進行，坐在橡皮艇上，沿途經過數個激流、險灘，和遊樂園裡面的急流泛舟完全不一樣啦～橡皮艇會隨著水流搖晃、碰撞、飛越，和同船的隊友一起奮力對抗水流、放膽尖叫超紓壓！前往泛舟的話建議穿著輕便的長袖、長褲及包鞋，以免被石頭刮傷囉。全台最推薦的泛舟地點一定是花蓮秀姑巒溪，在每年5-10月豐水期時，喜愛刺激水上活動的人都會前往秀姑巒溪體驗泛舟！

推薦泛舟地點

溯溪

溯溪。 圖／kkday

溯溪需要手腳並用，攀登岩石、涉水而過，沿著溪谷逆流而上，途中可能會遇到深潭、瀑布、急流等地形，教練會帶領大家使用繩索來渡過。台灣的溯溪路線不少，且北中南東都有，新手可以選擇比較簡單的入門路線，當然也有給老手走的挑戰路線。溯溪是一種非常貼近自然的活動，跟著隊伍前進之餘，也可以聆聽周遭的蟲鳴鳥叫，看看山間的綠色植物喔～

推薦溯溪地點

賞鯨

賞鯨。 圖／kkday

台灣本島東臨太平洋，在東海岸各處都有機會看到鯨魚、海豚的蹤跡，尤其每年4至10月，天候及海況相對穩定，每趟航程有高達95%的機會可以跟鯨豚相遇。11至3月仍有船家營業，不過受東北季風影響，看到鯨豚的機會就會降低，大家要把握最佳賞鯨期間！輕鬆坐在賞鯨船，吹海風等鯨豚出沒，不用下水不怕弄溼衣服最愜意～小編私心推薦大家要到宜蘭賞鯨！因為除了賞鯨之外，大多數的行程還可以順便登上龜山島，賞鯨同時還可以探索宜蘭神秘的小島，真是一舉兩得~

小編小提醒：會暈船的人要記得先吃暈船藥啊！

推薦賞鯨地點

夜釣

夜釣。 圖／kkday

搭船出海釣魚，可以體驗漁人生活，不過為什麼要在夜晚釣魚呢？這是因為夜晚的光線、水溫、人類活動等因素，使得魚群多在進行夜間覓食活動，在這樣的時機點自然更容易有所收穫囉！夜釣會依季節釣小管、白帶魚、鯖魚或其他不同魚種，大部分船家都會提供現場料理服務，可以吃到最新鮮的現釣海產！

推薦夜釣地點

其他水上活動

其他水上活動。 圖／kkday

除了以上各種水上活動，經典的香蕉船、水上摩托車也是不可少的，另外還有海戰車、海曼波、拖曳圈、搖滾飛艇等各式各樣新奇的水上設施，可以體驗在海上飆速的快感。如果熱衷水上活動、每種設施都想玩玩看的話，建議購買多合一的行程，有的行程還會附當地機車及往返船票，多種願望一次滿足！

推薦地點

以上這麼多種類型的水上活動，你想好要玩哪幾種、去哪玩了嗎？提醒大家玩水時一定要注意安全，同時也要適當防曬並適時補充水分，如果受傷或中暑就不好玩啦～

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