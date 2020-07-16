每人不到1200元！首間「三井飯店」進駐台北8／18試營運 空中大浴場爽泡+九份懷舊房爽住
想到三井，一定會想到林口三井OUTLET，且是由日本知名商業企業三井不動產株式會社打造而成。這回在台灣引進「三井飯店」，要正式新開店囉，即日起官網預約，就可以享受日式高級飯店住宿一晚，日式常有的「大浴場」爽泡之外，現在還祭出歡慶8開幕優惠，每人最低只要把1200元即可入住！
座落於台北黃金大安區的「和苑三井花園飯店」距離忠孝新生3號出口只有步行1分鐘的距離，前往東區信義商圈、往西有西門町，往南則有板橋一帶，位置地段非常好，要去哪都非常方便。而台北三井飯店延續了日本飯店品質設計，像是特別在頂樓17樓規劃大浴場，讓遊客泡澡之外還能觀看美麗的台北101與各式城市夜景，除此外，飯店共設有約300間精緻高級客房，還有專為台灣文化設計的三間房型，「好嚮九份 Retro」房型以深褐色木紋與磚塊紅作為房間配色主軸，企圖以九份復古景緻打造懷舊的氛圍；而「好想故鄉 Nostalgic」，更是以台南古民宅作為設計理念，家具與裝飾都是用台灣傳統工藝製成，非常特別；最後「好響甜甜Sweets」則用台式馬卡龍與台灣水果等各式甜點所裝飾而成，模樣非常可愛。
另外，和苑三井花園飯店也特別引進日本義式餐酒館JAPOLI ，主打日系版的義大利異國料理，有精緻可口的義大利麵與披薩等餐點可供選擇，若是為沒有要住宿的民眾，午晚餐都有對外營業喔！而即將於8月18日正式試營運的三井飯店，現在統統寄出全房型優惠，像是「露台雙床房」每個人只要1350元起即可入住，而「連通無煙房」，更祭出其中1間客房免費入住，每人最低更不用1200元。最後，雖然開幕期間入住優惠專案不含早餐，但只要加購660元，即可享有JAPOLI中西雙料早餐Buffet無限供應服務。目前官網訂房價格配合日本與台灣疫情採浮動制，不過開幕超狂優惠是目前最低價，還不趁現在趕快預約訂房！
和苑三井花園飯店
地址：台北市大安區忠孝東路 3段 30號
電話：02-2781-1131
官網訂房：https://www.gardenhotels.co.jp/taipei-zhongxiao/tw/room/
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