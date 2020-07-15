家樂福崇德店7／31歇業！家電類最低「下殺38折」出清

台中市家樂福崇德店營業25年，為許多在地人從小到大的回憶，近期宣佈因租約到期，將於7/31結束營業。而為了感恩回饋顧客，崇德店將所有商品限量出清，其中家電類最低下殺至38折。

崇德店日前於官方臉書宣佈，由於租約到期，將會於7/31晚上11點熄燈。收店前這段時間，店內商品採折價出清，截至7/20將於B1賣場舉辦家電「中區聯合大出清」，液晶電視、冷氣、冰箱等人氣家電皆限量特價出清，售完為止。家電折扣最低38折至8折不等，其中高人氣的Dyson無線吸塵器下殺3.5折，立馬被搶售一空。有計劃更換家電的人，記得把握倒數5天手刀搶購心意的家電！

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