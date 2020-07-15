滿3000元送3000元、399入住2晚！振興三倍券「中南部飯店」住宿＋餐飲優惠懶人包

「振興三倍券」即日開跑，全台飯店月初就跟上安心旅遊補助，如今搭配振興券，讓民眾吃喝玩樂之餘，也能開啟精打細算模式，透過各飯店不同方案放大票券的價值，住得激省又舒服。繼東部及北部飯店優惠，今天為大家整理中南部飯店專屬好康，不僅有滿3000送3000、能用3000元買到價值超過8000元的配套、若選在平日入住還有機會免費升等價值達萬元的套房，大家趕快按需求手刀預訂吧！

中部

長榮桂冠酒店：滿3000元送3000元、免費升等上萬元套房

圖／長榮桂冠酒店(台中)官網

台中長榮桂冠酒店推「挺振興，真開心」住房專案，即日起至10/31，每房每晚3699元起，周日至周四平日持振興三倍券入住，每房享300元折扣，若名字含「振興」兩字，還能免費升等至價值萬元的套房。另外，即日起至8月31日入住，凡預訂官網任一專案，每房加贈住房振興券500元共6張、合計3000元。而8/31為止至自助百匯咖啡廳或長園中餐廳用餐，消費滿1000元，即贈餐飲抵用券300元共5張、合計1500元。

全國大飯店：滿3000元送2000元

圖／全國大飯店 Hotel National官方臉書

即日起至8/31，全國大飯店推出振興券加碼活動，選擇官網指定住房專案，民眾消費1000元、政府出2000元，全國大飯店加碼送2000元。相關住宿用餐不限現金、刷卡、行動支付或振興三倍券，消費滿3000元加碼送2000元住宿折抵金，主打三倍券變五倍券！其中500元可當次現抵，搭配安心旅遊補助每房再抵1000元，總計現省1500元。

台中公園智選假日飯店：滿3000元送3000元

即日起至12/30，凡持紙本振興券入住指定客房，付款方式含振興券，不限金額飯店立即贈送2000元的餐飲抵用券，若使用200元面額振興券，等於價值直接翻10倍。

永豐棧酒店：滿3000元送3000元

圖／永豐棧酒店官方臉書

截至8/31為止，持振興券至永豐棧酒店阿利海鮮餐廳、風尚西餐廳、風尚點心坊單次消費滿3000元，即贈餐飲抵用券500共6張、合計3000元。

台中大毅老爺酒店：3大優惠加碼1000元安心旅遊補助

圖／台中大毅老爺行旅官方臉書

台中大毅老爺酒店推出持振興券消費的三大優惠，即日起至9/30，雙人平日入住每晚最低只要3300元起，另外加贈1000元ZEBRA餐廳餐券，周日至周四平日入住可延遲退房至下午3點，續住一晚只要1000元。加上適用的安心旅遊補貼方案，還能再現省1000元。

圖／台中大毅老爺行旅官方臉書

順天環匯酒店：續住第二晚1999元優惠

即日起至8/30的周日至周四平日入住，凡使用振興三倍券可享續住優惠，續住第二晚只要付1999元，附贈兩客自助式早餐，代表住宿兩晚平均僅需2999元，2人同住可採振興三倍券全額6000元消費。

台中兆品酒店：消費滿3000元贈2000元雲朗振興券

雲朗觀光集團旗下的台中兆品酒店適用紙本振興券支付，也能與安心旅遊補助併用。住宿消費滿1500元即贈1000元雲朗振興券、消費滿3000元即贈2000元雲朗振興券。雲朗振興券可於下次入住時抵用，使用期限至今年年末，每次至少可折抵500元、至多可折抵2000元。

南部

台南老爺行旅：399元起入住2晚

圖／台南老爺行旅提供

台南老爺行旅即日起推出「399三重送振興補助專案」，首波為「399元起一晚變兩晚」，搭配振興三倍券2000元及國旅補助1000元折抵，每人每晚只要399元即可入住台南老爺行旅兩晚，另外可享「早餐買一送一」及官網訂房獨享「高鐵6折起」優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店：持振興券支付贈500元

即日起至9/30，入住台南遠東可享約4折優惠，原價每晚10100元，每晚只要3800元起，皆含早餐、免費升等房型、延遲退房服務等。。凡使用振興券支付房費，台南遠東贈500元餐飲抵用金。而至飯店任一餐廳用餐以振興券付費，千元振興券可抵1300元、在任一酒廊及蛋糕店消費，千元面額振興券可抵1200元。

高雄福華大飯店：消費滿3000元送3000元

圖／高雄福華大飯店官方臉書

高雄福華大飯店推出「你花3000，福華再送3000住房專案」，截至8/31為止預訂成功、12/29前入住，在高雄福華消費滿3000元，飯店加碼回贈1000元住宿抵用券、1000元餐飲抵用券及價值1000元的名品抵用券，抵用券使用期限截至12/30。

高雄中央公園英迪格酒店：支付3000元享最高8250元商品

高雄中央公園英迪格酒店祭出「梭哈振興券優惠」，運用3000元振興券支付，可方案四選一：咖啡廳包月30天早餐組合（價值4550）、咖啡廳包月30天暢飲紅白酒（價值5500）、自助餐券6張（價值5280）或高空酒吧包月30天暢飲啤酒（價值8250），試用期限截至12/31。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和逸飯店高雄中山館：餐飲3選2優惠、住宿每人每晚999元

圖／和逸飯店高雄中山館官網

配合振興三倍券，和逸飯店高雄中山館推出餐飲三選二優惠，持券消費可享肋眼牛排、鮭魚菲力明蝦或羊排任選2客1500元優惠；住宿若透官網訂房，也可同時使用三倍券及安心旅遊補助，雙人入住每房每人只要999元，活動截至9/30止。

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