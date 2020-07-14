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免費入園！全台最長懸索橋「新溪口吊橋」重新開放　雙向通行、超美湖光山色衝一波

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
全台最長懸索橋「新溪口吊橋」日前重新開放，到8月2日前免費入園，現省50元。 圖／IG網友piggypenny授權
全台最長懸索橋「新溪口吊橋」日前重新開放，到8月2日前免費入園，現省50元。 圖／IG網友piggypenny授權

歷經5個多月封園整修，全長303公尺、全台最長的懸索橋「新溪口吊橋」即日起已對外開放，園區同步公告至8月2日前免收50元入園費用，報復性旅遊趁早出發，省荷包還能感受周邊大片樹林包圍的療癒氛圍。

位於桃園復興區的新溪口吊橋全長303公尺，不只是全台最長的懸索橋，也是台灣少見的長距離吊橋，今年2月封閉整修，已於日前對外開放。新溪口吊橋是不少北部人踏青首選旅遊勝地，周邊遼闊的湖光山色宛如遺世而獨立的桃花源，加上大片樹林圍繞，讓旅人完全沈浸在休憩的度假氛圍。

全台最長懸索橋「新溪口吊橋」日前重新開放，到8月2日前免費入園，現省50元。 圖／IG網友1015lai授權
全台最長懸索橋「新溪口吊橋」日前重新開放，到8月2日前免費入園，現省50元。 圖／IG網友1015lai授權

新溪口吊橋此番整修區域以大漢溪對岸溪畔—溪口部落為主，環境綠美化是規畫重點有5大主要觀賞區：溪口花海、環湖步道、竹林步道、舊水圳步道及新溪口吊橋廣場，不只改善周邊環境，還增設戶外座椅讓遊客歇息，同時提供定點攤位展售多樣化商品等，讓遊客體驗優於過往的放鬆時刻。

值得一提的是，新溪口吊橋重新開放後採雙向通行，遊客可直接從溪口端出發，對於高年齡層或身體不便的遊客來說相當便利。另外，新溪口吊橋園區公告，即日起至8月2日入園免費，8月3日起將收入園門票50元／人，趁優惠期間趕緊列入出遊名單內！另外有網友提醒，園區內小黑蚊多，記得擦防蚊液再出發。

新溪口吊橋旅遊資訊

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

營業時間：08:00 – 16:00（週二休）

圖／IG網友zhang_0918授權
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圖／IG網友max__630授權
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