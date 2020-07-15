國旅超狂加碼300元旅遊金！ 振興三倍券全台超值推薦８玩法懶人包

振興券預定開跑了！振興券能以多種方式領取、綁訂，在使用方面除了實體通路外，被列在「電商白名單」的趣吧，全站行程皆可使用振興券來訂購遊程。想拿著振興券出去玩嗎？趣吧小編立馬跟大家分享振興券的領取與使用方式，以及最高CP值得玩法，讓我們一起看下去~

振興三倍券加碼送300回饋方法

▲振興三倍券懶人包-趣吧優惠活動。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

幫你把三倍券放大！在振興優惠券的政策下，我們加碼推出滿3000送300的活動。凡於7/15~8/31在官網訂購總額超過3000元的朋友，趣吧會回饋300元的旅遊金給您，並讓您在下回訂購趣吧產品時可以折抵。

如何用振興券購買旅遊體驗

線上信用卡過卡(最建議使用此方式)

使用已綁定振興券補助的信用卡，線上刷卡就可以完成支付囉！優點：簡單、快速、不用花時間現場支付、取消退款線上刷退就好很安心

使用實體振興券

需要填寫表單預約時段至趣吧辦公室支付實體振興券，實體振興券使用後不足的差額須用現金支付，不可使用信用卡拆刷。

步驟一：請先填寫google表單，完成後隔天至線上表格確認是否預約成功。

步驟二：按照預約時段至趣吧辦公室完成實體振興券付款並開立訂單。

步驟三：訂單開立完成，後續訂單成團狀況、行前通知皆由email通知，請隨時留意email信箱。

振興三倍券預定、領取方法

振興三倍券主要有分成四種方法來使用，分別是實體券、信用卡、電子票證、行動支付。小編將振興券使用分成預約、領取、使用、回饋四個步驟讓大家快速了解，快一起來看看吧！

三倍券預定、領取方法＃1

實體券

▲振興三倍券懶人包-實體券使用方式。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

三倍券預定、領取方法＃2

信用卡、電子票證、行動支付

▲振興三倍券懶人包-信用卡、電子票證、行動支付使用方式。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

四種領取方式哪一個適合我？

▲振興三倍券懶人包-方案比一比。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

振興三倍券的概念是，預先消費1000元再回饋2000元的方式，透過著樣的政策來促進被疫情打擊的經濟狀況。至於要選擇哪一種？小編建議直接選擇平常消費時習慣的方式是最方便的，大家也可以透過有無信用卡，以及有無智慧型手機，作為使用振興三倍券的判斷方式。

振興券推薦玩法＃1

北海岸一日遊｜和平島X象鼻岩X潮境公園

▲振興三倍券推薦玩法-象鼻岩。（圖／攝影者：lovelife0958授權提供, Instagram）

不必自己開車也能玩，用一天暢遊北海岸必拍打卡景點，象鼻岩、潮境公園、阿根那造船廠、和平島公園、基隆廟口一次玩透透。於7/1~10/31之間預訂享買一送一優惠，僅須該活動之平時之半價就能享受基隆北海岸山海輕旅行，自7/15起預訂還可搭配振興三倍券使用喔~

振興券推薦玩法＃2

龜山島帆船體驗~Tiffany藍牛奶海

▲振興三倍券玩法推薦-龜山島牛奶海。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

OMG今年最夯的IG打卡點非龜山島牛奶海莫屬了！親自駕著帆船自由自在的在海中遊覽，微風輕拂鹹鹹的海水味讓人心情都放鬆了下來，深藍、淺藍、乳白漸層的海水因地熱而形成，白色的泡沫就像氣泡水一樣從海中湧出水面。想體驗這樣浪漫的帆船活動嗎？趣吧另開出【初夏優惠】平日每人2990元(原價4000元)，假日每人3990元(原價4500元)，是不是超心動的呢？

振興券推薦玩法＃3

鹿野熱氣球嘉年華半日遊

▲臺灣熱氣球嘉年華。（圖／臺灣熱氣球嘉年華FB粉絲專頁授權)

一年一度國際級的熱氣球嘉年華即將開跑，想看夢幻繽紛的熱氣球冉冉升空，卻為了鹿野不方便的交通而困擾著嗎？小編推薦參加半日遊活動，從台東轉運站直接帶你去鹿野省去交通煩惱，於台東鹿野熱氣球嘉年華期間(2020/07/11~08/30)，帶你去初鹿牧場滑草、做冰淇淋、吃鹿野限定茶料理。Let's Go心動不如馬上行動！

振興券推薦玩法＃4

台東鸞山森林博物X深度部落體驗

▲振興三倍券推薦玩法-部落攀樹體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想到大自然裡吸收芬多精，遠離城市的吵雜、喧囂、快步調，那就走到山林中深度體驗部落文化享受最樸質美好的感動。結合部落風味餐、布農族導覽、攀樹活動、搗麻糬體驗、種樹活動等六合一全日玩法，充分感受自然之美與部落文化，4人同行加碼享受9折優惠喔！

振興券推薦玩法＃5

宜蘭東澳野營+獨木舟雙享受

▲振興三倍券推薦玩法-東澳野營、獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你有露營過嗎？其實露營不必自己準備一堆東西，搞得自己蓬頭垢面，想出遊越充電卻越充越沒電。結合海邊野營、獨木舟雙享受，還能在浪漫的星空、溫柔的海聲下伴你入眠。7/31前四人同行還可享95優惠！！！帶著全家大小一起在海邊享受夏日美好。

振興券推薦玩法＃6

梅花溪溯溪-垂降.跳水.泡湯三享受

▲振興三倍券推薦玩法-梅花溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

源自日本結合登山、玩水於一身的溯溪活動是夏日消暑的沁涼好選擇，不會游泳的人也能玩的梅花溪溯溪，可以同時體驗溯溪、跳水、泡湯三重享受。在體驗完刺激、趣味的冒險後還可到錦屏美人湯溫泉會館，泡湯舒緩筋骨真的超級享受。心動了嗎？該活動於7/31前預訂，四人同行即享95折優惠。

振興券推薦玩法＃7

搭船賞夏日花火X澎湖花火節浪漫遊船

▲振興三倍券推薦玩法-澎湖花火節。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最近報復性旅遊大家都在瘋離島旅行，除了搭車、騎車到馬公觀音亭看花火節外其實還有更多玩法，像是夜划SUP到海景第一排賞花火，或著搭乘遊船、吹著海風享受夏夜的浪漫活動都是很棒的選擇。7/30前預訂花火節遊船活動，下殺優惠每人只要270元。

振興券推薦玩法＃8

澎湖南海四島快艇跳島一日遊

▲2020澎湖花火節景點-七美雙心石滬。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

搭船遊覽七美、望安、虎井、桶盤，讓你一次蒐集經典四島。來去看世界最美的雙心石滬，走訪望安古宅，欣賞玄武岩地景，還有機會看到可愛親人的綠蠵龜呦~原價950的一日遊活動，獨家優惠現折150，800元就能玩好玩滿一整天。

振興券使用Q&A

Q1.振興券和安心旅遊補助可以搭配使用嗎？兩著有什麼差別嗎？

可以！振興券和安心旅遊補助是可以搭配使用的，振興三倍券主要是在實體店家與電商白名單中使用。安心旅遊補助對自由行旅客來說可以想成是住宿補助，對團體旅客來說就是部分的團費補助喔！

Q2.在趣吧使用振興三倍券有限制的品項嗎？

沒有喔！趣吧全站的行程都可以使用振興三倍券，請大家放心購物。

Q3.振興三倍券有的使用期限嗎？

振興三倍券必須在12/31前消費金額滿3000元後才能折抵，但若預約明年(2021)行程亦可在今年12/31前刷卡付費即可做折抵，不過想預約明年的行程的話，該形成必須為趣吧官網上已開放訂購的日期，若為2021年中、年尾的行程可能因為尚未開放就無法做預定即折抵囉~

想知道更多台灣旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」