快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興三倍券懶人包／全台「四大超商+量販超市藥妝店」振興大禮包、優惠折扣一次拿

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

振興三倍券將於7/15正式上路，各大領域的業者都在搶先祭出優惠回饋，以激勵民眾消費。為大家特別整理全台「四大超商」+「大型量販店超市和藥妝店」相關振興優惠內容，讓大家看好怎麼花、各按需求選擇最省、加倍、加碼購物法！

全台量販

家樂福

超過40倍振興劵加碼、總價值80億優惠

推出20萬本「家樂福振興彭湃包」每本享有40,000元優惠劵(總價值80億元，7/15~7/28期間持紙本振興三倍劵單筆消費滿1,000元就可獲得。在數位部分，即日起於玉山官網綁定數位振興三倍劵享1%回饋，7/15~7/28使用家樂福APP綁定玉山家樂福聯名卡，刷卡單筆滿3,000元以上，最高享10%回饋電子折價劵。還有於9/2前於全台家樂福量販/便利購使用紙本振興三倍劵再刷玉山家樂福聯名卡付款，就有機會參加抽獎一次，最大獎Gogoro 3 Delight重型電動機車騎回家。

大潤發

7月15日至7月31日，消費不限金額可領取「會員護照」折價券，每會員限1本。

愛買

愛買點數50倍送、身份證含3個「3」拿300元

將三倍券網路登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並於HAPPY Go Pay綁定同一張「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，7/15-7/28至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元(含指定DM商品)，使用HAPPY Go Pay支付結帳，即可獲得點數最高1500點(市值450元)，是平日贈點的50倍。(平日單筆消費滿15萬一次獲贈1500點)

同時，HAPPY GO卡友只要身份證字號中含3個「3」，7/15-7/28持本人身分證正本至全台14家客服中心，即可兌換300元抵用券，限量共1000份，送完為止。(抵用券面額100元，共3張，消費滿1000元即可使用)

全聯

加碼送超過3萬元振興大禮包 價值放大30倍

自7月15日起至8月13日止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，就送福利點1,000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1,000元送500點（價值50元），另持實體振興券全額支付單筆每滿1,000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包，食衣住行育樂超過50個品牌優惠一次通通享有，限量100萬份，送完為止。

圖/翻攝自經濟部FB
圖/翻攝自經濟部FB

美廉社

發行10萬本通路振興券 加碼送419元振興券、醫療口罩乙盒(50片)預購券

7/1起凡來美廉社消費，不限會員、不限消費金額即贈送乙本「美廉社振興券」，內含兩張30元、一張75元加碼券，和價值284元廠商券及醫療口罩（一盒50片）預購券乙張。只要憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，預購完成後即送乙張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

圖/翻攝自經濟部FB
圖/翻攝自經濟部FB

屈臣氏

最高超過3,500元回饋、綁定信用卡送400元刷卡金

於7/15~7/31領取振興三倍券，加碼送i會員點數3000元。消費加碼：7/15-8/14 使用三倍券來店消費，回饋10%的屈臣氏商品提貨券，最高可享受超過3,500元回饋。7/15-9/14綁定國泰世華信用卡滿3,000元額外加碼送400元刷卡金，玉山銀行信用卡滿3,000元額外加碼送100元刷卡金，中國信託LINE Pay卡最高回饋LINE Points 15%。

圖/翻攝自經濟部FB
圖/翻攝自經濟部FB

康是美

振興商品任選13件500元

7/1-7/7指定康是美領取紙本振興三倍券，7/15起領取時康是美加碼送200元現金折價券(需搭配振興三倍券使用)。消費加碼：7/8-8/4推出振興專區，近兩百件商品任選2件、3件、6件、13件500元的活動，保健食品、醫美和專櫃商品再加碼滿3000送300元優惠。

圖/翻攝自經濟部FB
圖/翻攝自經濟部FB

寶雅生活百貨

寶雅聯名卡加送150元　紙本券抽Switch、GOGORO

7/15起不分支付方式滿300元送500元折價券，加入LINE好友多領1,000元折價券；持玉山寶雅聯名卡消費，除了原本週六的滿990元送120元，滿額3,000元再送150元，以「台灣Pay」單筆滿500元又送100元。7/15至8/11舉辦「振心天天抽」活動，使用紙本券購物就能參加抽獎，每天抽出1位贈送Switch遊戲機，8月11日加碼抽出5人贈送GOGORO電動機車。

小北百貨

三倍券消費送刮刮卡抽10000元現金

面額200元三倍券贈送1張萬金卡，面額500元三倍券贈送3張萬金卡，獎項有10000元現金、100/1000元禮券、購物金。

四大超商

7-ELEVEN

只要到實體門市預購且結帳成功，即可獲得100元7-ELEVEN購物金（2張50元抵用券），還能獲得星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，若使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家便利商店

7/15至7/31領券期間，憑領取單據享Let’s café經典美式、拿鐵大杯，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張。領取振興三倍券可獲大戶屋「就飽900雙人套餐」優惠券，憑券至大戶屋門市兌換（另需支付10%服務費）。

萊爾富

預購期間至萊爾富預訂振興三倍券並完成繳費，於繳費時報手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，除了可累積30 Hi點，還可加碼抽MacBook Air好禮。另外，使用HiPay綁台新卡單筆金額達1,000元，可享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元刷卡金，限量登錄20,000名；使用HiPay綁國泰世華銀行卡，即贈50元萊爾富購物金，限量25,000份。

OKmart

消費者只要於預購期間選擇至全台OKmart門市的OKgo事務機台預購振興三倍劵，即可憑繳費小白單單據使用OK獨家加碼活動，包括大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋、大杯拿鐵買1送1、杜老爺草莓甜筒買1送1、OK Water 600ml買1送1等優惠。

最後更新：2020/07/14 17:05

延伸閱讀：

振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

「振興三倍券」加碼懶人包／全台縣市加碼戰 消費滿千送千、200元券換400元夜市券

「振興三倍券」加碼懶人包／全台夜市商圈加碼！消費打折、超值組合，買愈多抽獎愈多

怎麼領、怎麼玩？　一篇看懂「振興三倍券」領取、使用辦法

懶人包 三倍券

相關新聞

振興三倍券懶人包／全台「四大超商+量販超市藥妝店」振興大禮包、優惠折扣一次拿

振興三倍券將於7/15正式上路，各大領域的業者都在搶先祭出優惠回饋，以激勵民眾消費。為大家特別整理全台「四大超商」+「大型量販店超市和藥妝店」相關振興優惠內容，讓大家看好怎麼花、各按需求選擇最省、加倍

免費入園！全台最長懸索橋「新溪口吊橋」重新開放　雙向通行、超美湖光山色衝一波

歷經5個多月封園整修，全長303公尺、全台最長的懸索橋「新溪口吊橋」即日起已對外開放，園區同步公告至8月2日前免收50元入園費用，報復性旅遊趁早出發，省荷包還能感受周邊大片樹林包圍的療癒氛圍。

振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

振興三倍券將於7/15正式上路，各大領域的業者都在搶先祭出優惠回饋，以激勵民眾消費。今天就為大家整理「全台連鎖百貨」相關振興內容，讓大家可按需求選擇最省購物法！ 全台新光三越 7/15至7/1

消費3千送6千！台北文華東方 X 文華精品「加倍送」

隨著台灣疫情穩定控制，加上振興三倍券將於明天上路，台北文華東方酒店首度結合文華精品內指定餐廳自7月15日起推出「仲夏雙饗...

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

振興三倍券自明（15）起正式上路，首波預購潮熱烈，就有網友用同一支手機登錄預購全家人的三倍券，近日一連收到好幾封「提醒簡訊」，不料卻是全部的序號混在一起，令他傻眼直呼「領個券還要配對組合」，相當困擾。

在家就能買機場免稅品！ 四大航空網購比較&網購商城超好買

許多遊客出國時的一大樂趣，就是在飛機上翻免稅品型錄，看看有什麼航空限定商品，除了免關稅之外，有時各商家還會推出限定組合的優惠，買精品、化妝品、酒類就是比別人便宜！

兩天一夜佛系遛小孩！激推五大飯店、農場還沒去過嗎

暑假到哪都人擠人、觀光景點超難停車、想要拍照都要等好久，報復性出遊一定會遇到的幾種問題，小編都知道、都明白！在DailyView網路溫度計的飯店商旅、休閒農場網路口碑排行榜中，共有五家獲選網路溫度計「網路口碑之星」的殊榮...

驚！台中麗寶樂園斷軌列車停住　20人卡35米高空，業者協助走到地面

麗寶樂園斷軌遊樂器材今天中午運作時，因一道電子感應異常，安全機制啟動，斷軌停住，20名遊客卡在半空中，業者迅速派人引導民...

全家攜手森永獨家打造牛奶糖拿鐵、Q奶茶 各限量20萬杯

今早最熱門的話題除了「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，全家便利商店也同步宣布首度和台灣森永製菓股份有限公司合作，以經典森永牛...

超甜童年回憶再現 森永牛奶糖造型悠遊卡今11時起4大超商預購

造型悠遊卡近來大吹懷舊經典風，繼「乖乖」、「味王味精」之後，這次再把許多人的童年回憶，香濃甜膩卻又百吃不膩的「森永牛奶糖...

懶人包／振興「三倍券」，迎向新經濟！實用指南全攻略

振興「三倍券」，迎向新經濟！每人支付1000元可換3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底。民眾該怎麼取得，使用有什麼限制？聯合新聞網整理超實用使用指南。

超商集點PK！7-11「迪士尼系列盛夏運動趣」對戰全家便利商店「名偵探柯南」

超商最新一波集點活動將於7月15日起開跑，7－ELEVEN以超級巨星米奇結合5大運動主題，推出「迪士尼系列盛夏運動趣」...

熱門新聞

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

僅17萬人預約三倍券 中華郵政分流壓力未紓解

振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

日相安倍才說納台灣鬆綁出日境 全日空8月3日「復飛松山羽田」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。