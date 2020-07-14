振興三倍券懶人包／全台「四大超商+量販超市藥妝店」振興大禮包、優惠折扣一次拿

振興三倍券將於7/15正式上路，各大領域的業者都在搶先祭出優惠回饋，以激勵民眾消費。為大家特別整理全台「四大超商」+「大型量販店超市和藥妝店」相關振興優惠內容，讓大家看好怎麼花、各按需求選擇最省、加倍、加碼購物法！

全台量販

家樂福

超過40倍振興劵加碼、總價值80億優惠

推出20萬本「家樂福振興彭湃包」每本享有40,000元優惠劵(總價值80億元，7/15~7/28期間持紙本振興三倍劵單筆消費滿1,000元就可獲得。在數位部分，即日起於玉山官網綁定數位振興三倍劵享1%回饋，7/15~7/28使用家樂福APP綁定玉山家樂福聯名卡，刷卡單筆滿3,000元以上，最高享10%回饋電子折價劵。還有於9/2前於全台家樂福量販/便利購使用紙本振興三倍劵再刷玉山家樂福聯名卡付款，就有機會參加抽獎一次，最大獎Gogoro 3 Delight重型電動機車騎回家。

大潤發

7月15日至7月31日，消費不限金額可領取「會員護照」折價券，每會員限1本。

愛買

愛買點數50倍送、身份證含3個「3」拿300元

將三倍券網路登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並於HAPPY Go Pay綁定同一張「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，7/15-7/28至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元(含指定DM商品)，使用HAPPY Go Pay支付結帳，即可獲得點數最高1500點(市值450元)，是平日贈點的50倍。(平日單筆消費滿15萬一次獲贈1500點)

同時，HAPPY GO卡友只要身份證字號中含3個「3」，7/15-7/28持本人身分證正本至全台14家客服中心，即可兌換300元抵用券，限量共1000份，送完為止。(抵用券面額100元，共3張，消費滿1000元即可使用)

全聯

加碼送超過3萬元振興大禮包 價值放大30倍

自7月15日起至8月13日止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1,000元，就送福利點1,000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1,000元送500點（價值50元），另持實體振興券全額支付單筆每滿1,000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包，食衣住行育樂超過50個品牌優惠一次通通享有，限量100萬份，送完為止。

圖/翻攝自經濟部FB

美廉社

發行10萬本通路振興券 加碼送419元振興券、醫療口罩乙盒(50片)預購券

7/1起凡來美廉社消費，不限會員、不限消費金額即贈送乙本「美廉社振興券」，內含兩張30元、一張75元加碼券，和價值284元廠商券及醫療口罩（一盒50片）預購券乙張。只要憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，預購完成後即送乙張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

圖/翻攝自經濟部FB

屈臣氏

最高超過3,500元回饋、綁定信用卡送400元刷卡金

於7/15~7/31領取振興三倍券，加碼送i會員點數3000元。消費加碼：7/15-8/14 使用三倍券來店消費，回饋10%的屈臣氏商品提貨券，最高可享受超過3,500元回饋。7/15-9/14綁定國泰世華信用卡滿3,000元額外加碼送400元刷卡金，玉山銀行信用卡滿3,000元額外加碼送100元刷卡金，中國信託LINE Pay卡最高回饋LINE Points 15%。

圖/翻攝自經濟部FB

康是美

振興商品任選13件500元

7/1-7/7指定康是美領取紙本振興三倍券，7/15起領取時康是美加碼送200元現金折價券(需搭配振興三倍券使用)。消費加碼：7/8-8/4推出振興專區，近兩百件商品任選2件、3件、6件、13件500元的活動，保健食品、醫美和專櫃商品再加碼滿3000送300元優惠。

圖/翻攝自經濟部FB

寶雅生活百貨

寶雅聯名卡加送150元 紙本券抽Switch、GOGORO

7/15起不分支付方式滿300元送500元折價券，加入LINE好友多領1,000元折價券；持玉山寶雅聯名卡消費，除了原本週六的滿990元送120元，滿額3,000元再送150元，以「台灣Pay」單筆滿500元又送100元。7/15至8/11舉辦「振心天天抽」活動，使用紙本券購物就能參加抽獎，每天抽出1位贈送Switch遊戲機，8月11日加碼抽出5人贈送GOGORO電動機車。

小北百貨

三倍券消費送刮刮卡抽10000元現金

面額200元三倍券贈送1張萬金卡，面額500元三倍券贈送3張萬金卡，獎項有10000元現金、100/1000元禮券、購物金。

四大超商

7-ELEVEN

只要到實體門市預購且結帳成功，即可獲得100元7-ELEVEN購物金（2張50元抵用券），還能獲得星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，若使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家便利商店

7/15至7/31領券期間，憑領取單據享Let’s café經典美式、拿鐵大杯，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張。領取振興三倍券可獲大戶屋「就飽900雙人套餐」優惠券，憑券至大戶屋門市兌換（另需支付10%服務費）。

萊爾富

預購期間至萊爾富預訂振興三倍券並完成繳費，於繳費時報手機號碼或出示Hi-Life VIP會員條碼，除了可累積30 Hi點，還可加碼抽MacBook Air好禮。另外，使用HiPay綁台新卡單筆金額達1,000元，可享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元刷卡金，限量登錄20,000名；使用HiPay綁國泰世華銀行卡，即贈50元萊爾富購物金，限量25,000份。

OKmart

消費者只要於預購期間選擇至全台OKmart門市的OKgo事務機台預購振興三倍劵，即可憑繳費小白單單據使用OK獨家加碼活動，包括大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋、大杯拿鐵買1送1、杜老爺草莓甜筒買1送1、OK Water 600ml買1送1等優惠。

最後更新：2020/07/14 17:05

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