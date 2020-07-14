振興三倍券懶人包／全台「百貨振興券」超狂回饋，遠百滿3000送1500、統一時代3000送3000

振興三倍券將於7/15正式上路，各大領域的業者都在搶先祭出優惠回饋，以激勵民眾消費。今天就為大家整理「全台連鎖百貨」相關振興內容，讓大家可按需求選擇最省購物法！

全台新光三越

7/15至7/19如持「紙本振興券」到店消費，單筆消費滿3000元即送1000元抵用金；7/15-7/19新光三越同步針對12間銀行信用卡，推出消費滿3000元送200元回饋，聯名卡消費單筆刷3000元送300元回饋。未綁定振興券也有好康，即日起至7/20，於新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，可享全館消費滿3000元送300元，單櫃消費滿1萬元送500元。

微風百貨

圖／本報資料照

7/15至7/26期間，至微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風台北車站6館，持1000元「紙本振興券」消費，即可兌換100元抵用券，2000元則可兌換200元抵用券，以此類推。五館也推出振興商品優惠，指定專櫃祭出5折好康。另外，持國民旅遊卡當日當館，累積消費滿3000元以上，可加贈餐飲抵用券乙份。

台北101

圖／台北101提供

台北101購物中心將於 7/15-8/31、9/1-12/31期間內推出振興三倍券加碼優惠，使用「紙本振興券」單筆滿3000元，即贈送1200點會員點數，再加碼回饋10%。如綁定指定銀行卡並以101PAY消費，單筆滿3000元，同樣贈送1200點會員點數、加碼回饋10%。每卡回饋一次，綁定卡數無上限。

SOGO百貨

圖／SOGO提供

7/15起至10/31，在SOGO復興館、敦化館使用紙本振興券，於全館指定店家消費單筆滿3000元即送300元抵用券；超市、餐廳、食品名店單筆滿1000元送100元餐飲電子抵用券。而7/15至7/26期間至敦化館，消費滿3000元以上，內含政府發放振興三倍紙券，並使用SOGO APP 20084開頭之會員條碼累點，即可兌換「敦化館振興券加碼回饋1000元折價券」。

全台遠東百貨

7/15起持「紙本振興券」到全台遠百，單筆消費滿3000元送1500元抵用券，可於特定特定精名品、百貨服飾達消費門檻時抵用，全台限量2萬份。另外，即日起至7/28，遠百提供振興價商品5折起、優惠禮包等，等於使用1000元三倍券消費，即可購入價值6000元的商品。

統一時代百貨、夢時代

凡於7-11超商預購振興三倍券，即可兌換統一時代百貨台北店、高雄店及夢時代購物中心的「振興放大券500元」，每家門市限量100張。此外，即日起至9/10至夢時代購物中心持Dream Card會員卡，也可兌換「振興放大券500元」，全台限量5000份。另外，7/15至9/10期間也加碼館內消費滿額送，到3家百貨門市於指定櫃位使用紙本振興三倍券，單日消費滿3000元送2500元折抵券，2大優惠加起來等同買3000送3000。

環球購物中心

圖／環球購物中心提供

7/15-8/31 APP會員如採用「紙本振興券」消費，單日單店滿1000元即贈500點，最高回饋15%；Global Mall與5大行動支付合作，7/15-8/31期間使用政府振興券綁定街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay Money、橘子支付、台灣Pay，最高可享21%回饋。另外，即日起至7/29使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，單筆消費滿3000元即送100元電子商品禮券。

大魯閣草衙道

7/15至7/26，持大魯閣草衙道會員卡或APP會員卡至大魯閣草衙道全館指定店櫃滿2000送1000、滿4000元回饋2000元，限量15000份。不僅如此，活動期間指定家電品牌及3C滿1萬元送1500、滿20000元回饋3000，以此類推，限量800份。內含700元電子商品券、200元振興好康券、200元奧斯丁夢想樂園抵用券、200元鈴鹿賽道樂園抵用券、100元大魯閣棒壘球打擊場抵用券及100元滾吧抵用券。7/27-8/9期間再加碼，當日單卡過卡累計滿3000元，即可兌換300元抵用券，滿6000元回饋600元，以此類推，限量6000份。

CITY LINK

7/15至9/30，CITYLINK會員持「紙本振興券」消費，可享點數最高6倍送。

最後更新：2020/07/14 12:25

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