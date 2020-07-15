買3千送3千、0元入住還倒賺3000元！ 振興三倍券「北部飯店」超殺住宿、餐飲優惠懶人包

喜迎「振興三倍券」刺激觀光飯店產業，飯店業者接連祭出住宿餐飲優惠搶攻客源，幫你不間斷更新超狂「北部星級飯店優惠」，快揪親友一起入住高檔飯店，還有超多好康，讓大家一齊省很大、玩很大！

台北君悅酒店

推出加100送3000「暢心怡然」住房專案，超越振興券，加碼30倍！即日起至10/11止，於台北君悅酒店官網選擇「暢心怡然」專案，以官網標準房價每晚5,400元起，入住再加價100元，即加贈3000元消費抵用金，可恣意消費抵用於館內餐廳如中西日式自助百匯、米其林推薦牛排、道地粵菜精華、大中華料理等美饌饗宴，以及Oasis Spa奢華芳療。自7/15至9/20推出「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，活動期間至飯店任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張幸運券參加抽獎，滿2,000元可兌換兩張，以此類推，有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、頂級套房雙人住宿、各式美饌餐券、奢華SPA療程與各式優惠券等多達百項好禮。上述消費適用振興三倍券，活動獎項將於2020/9/21於飯店公開抽出。

台北君悅套房。圖／台北君悅酒店提供

台北晶華酒店

7/15至8/31推出「盛夏郵輪式度假體驗」，使用「振興券」與「安心旅遊券」，入住等於全包式度假全免費，本專案限兩人以上成行、大人每人每晚3,980元起、12歲以下孩童半價。

盛夏郵輪式度假體驗。圖／取自台北晶華酒店官網

台北文華東方酒店

7/15起推出「仲夏雙饗」餐飲優惠，凡於8家指定餐廳及酒廊單筆消費滿3,000元以上（振興券或現金均適用），即可額外獲贈價值6,000元加倍回饋的餐飲現金抵用券 (適用於詳細使用條款)，抵用券票面價值與張數分別為3張1,000元、4張500元、以及5張200元，每次用餐、單筆消費最高抵扣上限為1,000元。抵用券共限量發行3,000份，數量有限，贈完為止。

米其林餐盤推薦Thai Thai 泰式餐廳。圖／台北文華東方酒店提供

雲朗集團

7/15至9/30推出振興券加碼活動，活動期間透過雲朗觀光旗下君品酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園的官網或電話訂房，民眾使用振興三倍券、信用卡，在飯店內住宿消費滿1,500元即贈1,000元雲朗振興券、消費滿3,000元即贈2,000元雲朗振興券。

圖為翰品桃園尊榮樓層套房。圖／雲朗觀光集團提供

台北亞都麗緻大飯店

推出「吃喝玩樂行在台北」3999住房專案，除了可以使用雙北發票折抵每房1,200元之外，如果使用振興三倍券入住，無論使用紙本或信用卡支付，皆可享兩倍折抵，紙本不限面額，持200元面額券、折抵400元房價，持500元面額券、折抵1,000元房價，以此類推。

iPad卓越客房。 圖／台北亞都麗緻提供

天成飯店集團

推出持三倍券「住宿0元」活動，於台北花園大酒店持三倍券，平日至中餐廳消費滿3,000元就送精緻客房平日住宿券1張，天成文旅華山町同樣持券餐飲消費滿3,000元就送華山四人房平日住宿券1張。

持振興券平日至台北花園大酒店翠庭中餐廳消費滿3千元，就送精緻客房平日房住宿券乙張。圖／天成飯店集團提供

福容大飯店

使用振興三倍券滿3,000元(平日適用)，入住市景房加價999元、入住海景房加價1999元（贈法式甜點下午茶），加贈住宿優惠券乙張(2020/12/31前入住，週六需加價使用)；使用振興三倍券滿1,000元(平假日皆適用)，可預訂任一官網住房專案。每房每晚加贈好禮三選一，淡海輕軌Day Pass雙人券、藍色公路單程雙人船票、情人塔雙人搭乘。

圖／福容大飯店提供

六福旅遊集團

台北六福萬怡酒店

推出「2020 ITF嗨FUN暑假住房專案」，雙人入住價值13,500元的豪華客房一晚，贈送六福村入園門票2張、台北101觀景台門票2張、雙層觀光巴士單程券2張、台北101美食街飲料兌換券等，全部只要3,499元，達1.9折。另外再享加第3至4人免費（不含專案內容），限7月1日至9月30日間入住。

六福旅遊集團推出「2020 ITF萬怡六福莊雙享假期住房專案」，住六福萬怡、送關西六福莊(如圖)，旅展限定價5999元。圖／六福旅遊集團提供

六福居

有雙人入住的「麵麵俱到住房專案2,999元起」、「三人同行住房專案3,999元」，先搭配振興券加倍奉還活動，入住房費先打9折，再加上振興券扣抵及安心旅遊補助，即可0元入住。

圖／取自六福居官網

凱撒大飯店

台北凱撒大飯店

推出超狂「振興3+3 住宿Fun心玩」，活動時間為7/15-9/30前至官網預訂此住房專案，持振興券3,000元不分平假日，即可入住全新裝修完成的精緻客房一晚(不含早餐)，再送2,000元的餐飲抵用券以及1,000元的SPA券，相當於0元入住還倒賺3,000元。

板橋凱撒大飯店

7/15-10/31持振興券可於住房或餐飲消費、不限專案或房型皆可使用，單筆消費滿3000元再送板橋凱撒振興券3,000元（含住宿抵用1500元+餐飲抵用1500元）。

內湖凱旋酒店

7/15~9/30入住內湖凱旋，持振興券3,000元可享平日四人入住豪華四人房，加贈四客早餐，還可搭配安心旅遊補助一起使用。

凱達大飯店

即日起至9/30，凡持振興券入住「買一送一 平日NT$3,000元」可享精緻雙床房、含二客早餐，即贈續住一晚或贈一房皆不含早餐 (限相同房型、早餐可於現場享加購買一送一優惠)！「超值振興一泊二食3,000元」搭配振興券使用可入住精緻雙床房、三人房，皆含早餐、自助式晚餐，其中三人房型晚餐則獻上凱達冠軍牛肉麵套餐。

圖／板橋凱撒提供

福華飯店集團

台北福華大飯店

推出「你花3000，福華再送3000住房專案」，只要旅客預訂台北福華滿3,000元（振興券或現金均適用），飯店加碼回饋送1,000元住宿抵用券、1,000元餐飲抵用券及1,000元台北福華名品抵用券，等於買3000送3000元。

新竹福華大飯店

「安心旅遊振興住房專案」優惠房價只要4,400元，專案房型以豪華四人房為主，最多可入住四位大人，且專案包含自助式早餐，適合家庭暑假出遊入住。7/15起預訂入住此專案，週日至週四再加贈飯店一樓的HOVII CAFÉ餐飲抵用券1,000元，入住期間可折抵餐飲消費。可同步使用安心補助折抵1,000元。

「安心旅遊補助PLUS」，10/31前預訂豪華雙人房並且使用安心旅遊補助折抵，平日（周一至周五）新竹福華飯店再加贈HOVII CAFE下午茶，入住即可免費享用迎賓飲品一杯再加精緻點心一份。

新竹福華大飯店大廳。圖／業者提供

新竹豐邑喜來登

7/8至8/31推出「新竹好鄰居」當地住房優惠專案，凡身分證字號為O、J開頭，或身分證住址為「新竹市」或「新竹縣」居民，於9/30前週日至週五入住雙人客房附贈2客自助早餐，每房每晚只要3,000元，搭配安心旅遊住宿補助，每房最低更只要2,000元。

7/15至9/30推出持「實體振興券」至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」、「大廳酒吧」消費，可享實付振興券之雙倍回饋，回饋金額無上限，如餐飲消費6,000元，自付3,000元實體振興券，新竹喜來登當場回饋3,000元（優惠不適用於早餐、客房服務、合約團體、會議宴席專案）。盛宴自助餐廳自7月15日起至8月31日平日週一至週五，午餐、晚餐、下午茶推出一位大人用餐，贈送一位12歲以下孩童免費用餐，「采悅軒中餐廳」每桌消費滿990元以上，贈送「卡通造型流沙包」一籠，攜帶12歲以下孩童至「迎月庭日式料理」或「邀月亭鐵板料理」用餐，每位孩童贈送「冰淇淋」一份。

新竹豐邑喜來登7月8日起推出新竹縣市居民限定「新竹好鄰居 當地住房優惠」，下班就能立即切換渡假模式。圖／新竹豐邑喜來登提供

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