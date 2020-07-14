在家就能買機場免稅品！ 四大航空網購比較&網購商城超好買

許多遊客出國時的一大樂趣，就是在飛機上翻免稅品型錄，看看有什麼航空限定商品，除了免關稅之外，有時各商家還會推出限定組合的優惠，買精品、化妝品、酒類就是比別人便宜！

最近因為疫情的關係，大家沒辦法出國旅行，也少了逛免稅品的樂趣，不過你知道其實不能搭飛機也可以買機上免稅品嗎？！小編現在就帶大家來看看，有哪些航空的購物網，提供不搭飛機的旅客，在家就可以用免稅價買航空獨家商品的服務吧～

華航eMall

華航。 圖／Wikipedia

販售商品

華航eMall販售的商品類別十分廣泛，包括旅遊用品行李箱、護照夾、各式提包、收納組、保養美妝商品、各類精品、3C家電、居家用品，甚至連茶葉禮盒、碗麵、燕窩等食品都有，另外也有一些印有華航LOGO的獨家商品，例如空中飲品、飛行夾克等，以及航空迷必收藏的華航飛機模型。

此外，「SkyBoutique精品館」也在四月份開幕，除了優惠的國際精品之外，台灣在地庶民文化的「航旅特調」金桔檸檬、青心綠茶、烏梅汁，以及機上特選果豆都可以在SkyBoutique買到，而且不限金額免運費！

網購優惠

1.華航eMall部分商品的網購價格，會比機上購買便宜一些，大約是85折左右的價格，在當月主題專區也可以看到將近半價優惠的飾品、保養品喔！

2.部分商品是eMall限定，例如韓國VELY VELY保養品組，飛機上還買不到！

3.目前華航eMall更推出了台灣特色「竹商品」，6月30日前於eMall購買者，將贈送500哩，限量500名。

如何購買

決定好要購買的商品後，可選擇是否登入華夏會員結帳，若登入會員，可以在下一步選擇使用哩程折抵，沒有會員也沒關係，仍然可以購買免稅商品的！接著填寫訂購資訊，就可以在家等商品送到了～

哩程折抵

華航eMall為了讓會員更靈活運用零星哩程，於今年3月份推出「哩程折抵消費現金」的服務，每1,000 哩可以折抵新台幣90元，不過每項商品最高折抵上限不超過該商品金額之10%。單一品項購買金額加總須達新台幣900元以上，始可使用哩程折抵。

訂購須知

1.目前華航eMall未提供線上分期的付款方式。

2.由於商品不一定由同一家廠商提供，所以同一筆訂單可能會分成幾次送貨，最晚會在14個工作天內送達。若超過14個工作天，請於7日內聯繫華航送貨到府客服。

3.欲參加竹商品贈哩活動者，結帳時務必登入會員。

售後服務

因華航eMall僅為代商家向購買者收集訂購資訊與收取款項之平台，故有關商品出售、退換貨、發票與相關售後服務等事宜，均由各商品出售人自行負責，如對商品有疑問，需洽各商家客服。

華航eMall>>

長榮樂e購

長榮。 圖／Wikipedia

販售商品

長榮樂e購的販售商品類別也很豐富，且官網分類十分清楚，很容易找到想要的東西，包括各精品、小家電、居家用品、美容保健品、速食調理、糕點飲品甚至生鮮蔬果都有，當然也少不了飛機模型！而長榮航空一直以來都有跟HELLO KITTY聯名，除了彩繪班機以外，當然也有推出獨家商品囉，輕巧吹風機、提袋等都非常實用！

網購優惠

1.刷國泰世華長榮航空聯名極致無限卡／無限卡／極致御璽卡／御璽卡聯名卡，消費享9折優惠，每10元還可累積1哩回饋（玉璽卡不適用哩程回饋）；刷美國運通長榮航空簽帳白金卡／金卡消費享95折優惠。

2.網站每期推出不同優惠商品，以及會員獨享特惠。

3.不限消費金額均免費宅配到府。

如何購買

選購商品後至購物車結帳，可選擇是否登入會員，非會員若輸入身分證字號也可獲得符合優惠活動所贈送之E-Coupon，接著選擇付款方式結帳，填寫購買資料後再次確認即可送出。

哩程折抵

長榮樂e購的哩程折抵方式和華航不同，採用哩程+加購價的組合，可以用更少的錢購買指定商品，只要選擇「哩上加禮」這個分類就可以看到所需哩程以及須補差額，網站直接幫你算好，不用再拿計算機算啦～

訂購須知

1.商品遞送以台灣、澎湖及金門地區為限（部分商品僅限台灣本島）。若訂購商品超過兩項，可能由兩家以上廠商分別遞送

2.發票不隨貨寄，將於兩週內寄給購買者。

售後服務

於長榮樂e購下單購買產品，可享有商品貨到日起七天猶豫期，在全新狀態且包裝完整之狀態下可申請退訂，但食品、客製化商品、報紙、期刊或雜誌或各種已拆封的用品則不可退貨，若屬商品瑕疵則例外。

長榮樂e購>>

星宇小舖

星宇。 圖／Wikipedia

販售商品

星宇小舖整個網站看起來就像文創商店一樣，販售的商品不同於華航和長榮，是一些比較平價的日常小物，包括航點紀念馬克杯、飛機隨身碟、小飛機文件夾和迴紋針、口罩盒、行李束帶，還有紀念款一卡通等等，讓星宇航空粉絲或航空迷，可以用平實的價格收藏星宇航空的LOGO商品！此外，星宇小舖也有販售在地小農果汁和餅乾禮盒哦～

網購優惠

消費滿1000元，超商取貨免運費，滿2000元可享宅配免運費。

如何購買

選好商品後至購物車結帳，無需登入會員，填寫付款、訂購資訊，提交訂單後即完成訂購，跟平常網購一樣簡單！

訂購須知

1.目前離島、海外尚不提供配送服務。

2.商品下單後約3-7個工作天內陸續到貨。

售後服務

消費者可享有7天猶豫期退貨權益，猶豫期並非試用期。每筆訂單僅提供一次免費退貨服務，欲辦理退貨之商品，請保留商品外箱，並保持商品內外包裝、出貨單及所有隨附內容之完整且無任何損壞。星宇小舖目前不提供「換貨」服務。

星宇小舖>>

虎航tigershop

虎航。 圖／Wikipedia

販售商品

近期虎航暫停機上免稅品販售，但是宅配購不受影響，還是可以買起來！虎航tigershop「宅配購」的品項和「機上免稅品預購」的品項稍有不同，不過種類繁多，包括戶外旅遊用品、居家用品、3C家電、日常保健品、妝髮保養品及酒類等，而且虎航tigershop網站還有品牌專區，可以直接從專區選擇喜歡的品牌商品，不用大海撈針超方便！

網購優惠

1.虎航tigershop的「宅配購」類別比機上多出許多，還有行李箱、小家電等網路限定商品，只有網路才買得到！

2.定期推出宅配購型錄，特價品低至五折。

3.全館免運費。

如何購買

第一次購物：

選擇商品→加入購物車→前往結帳→註冊帳號→輸入信箱帳號註冊→填寫收件資訊→完成購物

非第一次購物：

選擇商品→加入購物車→前往結帳→會員登入→填寫收件資訊→完成購物

訂購須知

1.宅配只適用於台灣本島，部分商品可配送離島，實際可配送範圍可參考個別商品頁面。

2.同一筆訂單中的貨品可能須分開運送，但顧客無須支付額外費用。

3.如在訂購貨品10個工作天後仍未收到任何訂貨確認，可發電子郵件至 ttwservice@stdoras.com.tw 通知客服。

售後服務

消費者可享有7天猶豫期退貨權益，猶豫期並非試用期，退貨時應維持商品外包裝完整，並退回包含商品本身、配件、說明書與贈品等。部分商品有衛生安全考量或效期限制，請於收到商品後第一時間觀察外箱是否完整，若有任何損毀請勿簽收包裹，一經簽收及拆封，若非商品本身瑕疵則不接受退貨。

虎航tigershop>>

四大航空網購比較

四大航空網購比較。 圖／FunTime

以上四間航空公司的網購商城各有特點，如果平常搭華航、長榮有累積了哩程，在沒計畫出國的狀況下，把哩程拿來換商品是不錯的選擇，若手上剛好有張長榮聯名卡，消費起來省更多；想買一些小物收藏的航空迷們，小編相當推薦上星宇小舖看看，有很多平價又實用的商品；至於想買酒類、香氛等免稅品，則可以到虎航tigershop選購。雖然最近疫情尚未結束無法出國，但還是可以在家網購免稅品過過癮，提醒大家有些優惠具有時效性或有限量，看到喜歡的就要趕快下手，以免錯失良機啦～

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