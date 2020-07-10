聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜划SUP、夜釣！ 8大夏天夜間活動體驗 感受夏日沁涼樂趣

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲夏日夜間活動體驗-夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

炎熱的夏天已經到來！想出去玩卻又怕曬傷嗎？其實夏天有許多適合是夜間進行的活動，像是訪螢火蟲、潮間帶探索，甚至是水上活動－夜划SUP，都能體驗到和白天全然不同的樂趣，避開熱辣辣的太陽，好好享受專屬夏日的夜間活動體驗吧！

夏天夜間活動體驗

夏天夜間活動體驗＃1

賞螢火蟲

▲夏日夜間活動體驗-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每年的4月到5月底是螢火蟲出現的季節，就像是拉開夏天的序幕！而螢火蟲在棲息處多為環境良好且無光害的地方，所以看螢火蟲的時候記得攜帶手電筒照明避免跌倒，但應在手電筒外包紅色玻璃紙，才不會傷害到螢火蟲。

雖然螢火蟲季已經過去，但是別忘了明年夏天還會再來！趕快把連結收藏起來，期待明年一起去看螢火蟲吧！

夏天夜間活動體驗＃2

水上夜遊

▲夏日夜間活動體驗-愛河遊船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-愛河遊船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

眼看七夕即將到來，想要感受夜晚最輕鬆的方式，又稱得上浪漫的方式，或許就是搭上一艘可以遊覽河面風光，享受夜晚涼風吹拂的遊船了！現在或許無法到巴黎的塞納河畔、多瑙河，但是可以到美麗的愛河去，欣賞港都嶄新的夏日氣息與景觀，度過浪漫的七夕情人節吧！

▲夏日夜間活動體驗-蓮池潭划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-蓮池潭划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想來點安靜又無人打擾的夜間水上玩法，不妨可以到蓮池潭去夜划SUP，與另一半「咱二人，做陣划著一艘SUP」，度過浪漫又有趣的湖畔夜晚，留下深刻的情人節回憶！

夏天夜間活動體驗＃3

潮間帶探索

▲夏日夜間活動體驗-潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

許多人喜愛在夏日去海邊玩水，不過其實在海邊的潮間帶非常值得一瞧，就像是海洋帶給我們的寶物一樣，擁有著多樣化的海中生物！在安靜的夏日夜晚一同拜訪神奇的海洋生物，看著自在悠游的魚群，尋找張開觸手的海葵、藤壺，欣賞生物們在夜間動人的樣貌。

夏天夜間活動體驗＃4

夜間抓蝦

▲夏日夜間活動體驗-夜間抓蝦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-夜間抓蝦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

記得小時候經常去溪邊烤肉玩水的回憶嗎？隨著時代改變，都市建築越來越多，要找到適合遊玩的水域越來愈少，幸好在花東還有幾個當地人用心維護、珍藏的水域，跟著專業的教練，戴上裝備一起在夏日夜晚出發，找回童年在溪流間玩耍的樂趣吧！

PS.許多自然河流溪域看似平靜，但有外地人不熟悉的地形與隱藏漩流，若非熟悉地域，千萬不要擅自下水遊玩唷！

夏天夜間活動體驗＃5

夜間林道探索

▲夏日夜間活動體驗-林間探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-林間探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於台東知本溫泉附近的知本林道，屬於低海拔次生林環境，有著相思樹、咬人狗等多種植物，以及多樣化的動物，像是台灣白紋鳳蝶、綠斑鳳蝶等多種蝴蝶，以及獨角仙、鍬形蟲、台灣大蝗、蝗蟲類等等，絕對是小朋友會喜愛的森林系體驗！

夏天夜間活動體驗＃6

夜划SUP

說到今年夏天最夯的旅遊地，絕非澎湖莫屬！而其中又以澎湖花火節為絕對必看的景色，除了看煙火之外，澎湖花火節還有個很特別的期間限定玩法，那就是在專業教練的帶領下，一邊划SUP一邊看煙火，享受澎湖花火節的第一排景觀，和澎湖花火節一起成為點亮海面的一顆星，想體驗不一樣的澎湖活動，來夜划SUP就對了！

夏天夜間活動體驗＃7

尋找夜光沙

▲夏日夜間活動體驗-山水沙灘夜光沙。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-山水沙灘夜光沙。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在澎湖除了有多樣化的水上活動可以體驗之外，還有許多秘境可以探索！像是在澎南的山水沙灘，就以神秘的夜光沙而聞名，在月光較暗的夜晚前往沙灘，細細撥開較濕的沙灘，就能發現一閃即逝的夜光沙，注意！真的只有一閃一閃，所以才神秘啊！

PS.夜晚的沙灘照明不足，千萬不能下水或太靠近岸邊，要隨時注意安全喔～

夏天夜間活動體驗＃8

出海夜釣

▲夏日夜間活動體驗-出海夜釣。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲夏日夜間活動體驗-出海夜釣。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

有人會問說去澎湖不夜釣會不會很可惜？其實小編想告訴大家，除了在離島之外，台灣本島也有許多好玩的夜釣景點，像是基隆的碧砂漁港、花蓮的石梯坪漁港，跟著達人走遍台灣的海岸線，一起體驗海釣、卡啦ok歡唱，還能品嚐現撈仔沙西米、海鮮米粉、海陸燒烤等超強海鮮，感受夜晚水上活動的樂趣！

看完以上8種充滿夏日活力感的夜間活動體驗，有沒有覺得夏天其實沒有想像中那麼炎熱了呢？其實只要做好準備，挑選適合的路線活動，無論是與三五好友出遊散心、和另一半浪漫旅行，或是親子的家庭旅遊，都能好好享受！

想知道更多夏日旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

螢火蟲 澎湖 水上活動

延伸閱讀

桃市天熱玩水6死1獲救 「天有異象」成逃命徵兆

來當珍珠美人魚！澎湖純白系「貝殼教堂」坐擁海景　海島全新夢幻打卡點

虎航今首飛澎湖金門！旅客直呼「像免費升級VIP」

安心旅遊上路離島澎湖金門夯！嘉金航線恢復天天有航班

相關新聞

夜划SUP、夜釣！ 8大夏天夜間活動體驗 感受夏日沁涼樂趣

炎熱的夏天已經到來！想出去玩卻又怕曬傷嗎？其實夏天有許多適合是夜間進行的活動，像是訪螢火蟲、潮間帶探索，甚至是水上活動－夜划SUP，都能體驗到和白天全然不同的樂趣，避開熱辣辣的太陽，好好享受專屬夏日的夜間活動體驗吧！

第一次約會別再去電影院！ 網友推薦「三大約會聖地」

和心儀的對象能不能進一步發展，第一次約會絕對是關鍵，尤其約會地點該怎麼選可是大有玄機。就有網友好不容易約到女生，卻不知道該去哪，向網友求助，而最多網友建議「水族館」、「溜冰」和「北美館」。

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

為配合政府發放「振興三倍券」，台鐵自7月15日起開放使用三倍券服務。台鐵局說，若使用三倍券購買車票不得找零，也不會找三倍...

快相約早起看天文奇景！隔23年再現「肉眼可見大彗星」

天文迷注意！這幾天清晨4點多天亮前趕快抬頭往東北方看，在魚肚翻白之處可以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3...

電信三雄5G覆蓋率地圖曝光！全台灣有些地方沒5G

隨著遠傳電信緊追中華電信和台灣大哥大公布5G最新資費方案，國內電信三雄的5G價格戰正式開打，消費者除了比價，在申辦前最好看看電信三雄在全台各地的5G覆蓋率分布圖，是否有涵蓋到您所需的位置。

高鐵三波優惠一次看！ 訂房加購高鐵車票「最低享六折」

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，落實防疫之餘，也能輕鬆享受生活，台灣高鐵公司宣布於疫情趨緩階段推出...

懶人包／振興「三倍券」，迎向新經濟！實用指南全攻略

振興「三倍券」，迎向新經濟！每人支付1000元可換3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底。民眾該怎麼取得，使用有什麼限制？聯合新聞網整理超實用使用指南。

600元川菜吃到飽！兄弟飯店推40道料理無限供應，振興訂房加碼送300元餐券

疫情趨緩，自五月開始可逐漸看到旅遊飯店業者其業績有慢慢回暖的趨勢，各家業者也開始推出許多餐飲或住宿優惠，希望能吸引顧客前來消費。這回知名飯店「兄弟大飯店」的桂花廳川菜料理，則推出「精選川菜單點吃到飽」專案，不論燒賣點心、海鮮或熱炒等40道料理統統任你點，費用只需600元喔，專案優惠到九月底，有興趣的民眾快點預約訂位吧！

第2波振興三倍券預購明開跑 7-ELEVEN結帳得百元購物金、咖啡優惠

振興三倍券超商首波預購即將截止，7-ELEVEN今晚搶先宣布新增第2波預購服務與優惠，自7月8日起開放5,755台ibo...

報復性出遊首選挑這裡！ 10大「國家森林遊樂區」芬多精吸到飽

下次連假就去這裡玩！台灣疫情趨緩，不少人因為悶在家太久，加上現在沒辦法出國玩，全台各地假日逐漸湧現出遊人潮，許多國內知名旅遊景點，就算在少了外國旅客的情況下，人氣仍然不減反增。今天的DailyView

好市多新品「玩具總動員玩偶組」萌翻！熊抱哥、三眼怪一次抱走 每隻150元有找

美式賣場好市多（Costco）除了販售各式美食、飲品，每季不定時推出的超萌玩偶，也是許多會員的心頭好。近期最夯新品莫過於「玩具總動員4絨毛玩偶」，一箱6隻排排坐的模樣令大人、小孩皆童心爆發，尤其玩總粉

虎航今首飛澎湖金門！旅客直呼「像免費升級VIP」

台灣虎航今起支援華信航空投入離島航線，每天11班次往返松山馬公，1班次往返松山金門。今天吸引不少航空迷到場搭乘，甚至有旅...

熱門新聞

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

全聯粉絲團貼出「靈異照」 網友看到最後一張謎底揭曉

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

新增2名境外移入 美國、阿曼台商染疫返國

第一次約會別再去電影院！ 網友推薦「三大約會聖地」

明明還有一小時！家人都進動物園玩 他卡在外乾等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。