夜划SUP、夜釣！ 8大夏天夜間活動體驗 感受夏日沁涼樂趣

炎熱的夏天已經到來！想出去玩卻又怕曬傷嗎？其實夏天有許多適合是夜間進行的活動，像是訪螢火蟲、潮間帶探索，甚至是水上活動－夜划SUP，都能體驗到和白天全然不同的樂趣，避開熱辣辣的太陽，好好享受專屬夏日的夜間活動體驗吧！

夏天夜間活動體驗

夏天夜間活動體驗＃1

賞螢火蟲

▲夏日夜間活動體驗-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每年的4月到5月底是螢火蟲出現的季節，就像是拉開夏天的序幕！而螢火蟲在棲息處多為環境良好且無光害的地方，所以看螢火蟲的時候記得攜帶手電筒照明避免跌倒，但應在手電筒外包紅色玻璃紙，才不會傷害到螢火蟲。

雖然螢火蟲季已經過去，但是別忘了明年夏天還會再來！趕快把連結收藏起來，期待明年一起去看螢火蟲吧！

夏天夜間活動體驗＃2

水上夜遊

▲夏日夜間活動體驗-愛河遊船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

眼看七夕即將到來，想要感受夜晚最輕鬆的方式，又稱得上浪漫的方式，或許就是搭上一艘可以遊覽河面風光，享受夜晚涼風吹拂的遊船了！現在或許無法到巴黎的塞納河畔、多瑙河，但是可以到美麗的愛河去，欣賞港都嶄新的夏日氣息與景觀，度過浪漫的七夕情人節吧！

▲夏日夜間活動體驗-蓮池潭划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想來點安靜又無人打擾的夜間水上玩法，不妨可以到蓮池潭去夜划SUP，與另一半「咱二人，做陣划著一艘SUP」，度過浪漫又有趣的湖畔夜晚，留下深刻的情人節回憶！

夏天夜間活動體驗＃3

潮間帶探索

▲夏日夜間活動體驗-潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

許多人喜愛在夏日去海邊玩水，不過其實在海邊的潮間帶非常值得一瞧，就像是海洋帶給我們的寶物一樣，擁有著多樣化的海中生物！在安靜的夏日夜晚一同拜訪神奇的海洋生物，看著自在悠游的魚群，尋找張開觸手的海葵、藤壺，欣賞生物們在夜間動人的樣貌。

夏天夜間活動體驗＃4

夜間抓蝦

▲夏日夜間活動體驗-夜間抓蝦。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

記得小時候經常去溪邊烤肉玩水的回憶嗎？隨著時代改變，都市建築越來越多，要找到適合遊玩的水域越來愈少，幸好在花東還有幾個當地人用心維護、珍藏的水域，跟著專業的教練，戴上裝備一起在夏日夜晚出發，找回童年在溪流間玩耍的樂趣吧！

PS.許多自然河流溪域看似平靜，但有外地人不熟悉的地形與隱藏漩流，若非熟悉地域，千萬不要擅自下水遊玩唷！

夏天夜間活動體驗＃5

夜間林道探索

▲夏日夜間活動體驗-林間探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於台東知本溫泉附近的知本林道，屬於低海拔次生林環境，有著相思樹、咬人狗等多種植物，以及多樣化的動物，像是台灣白紋鳳蝶、綠斑鳳蝶等多種蝴蝶，以及獨角仙、鍬形蟲、台灣大蝗、蝗蟲類等等，絕對是小朋友會喜愛的森林系體驗！

夏天夜間活動體驗＃6

夜划SUP

說到今年夏天最夯的旅遊地，絕非澎湖莫屬！而其中又以澎湖花火節為絕對必看的景色，除了看煙火之外，澎湖花火節還有個很特別的期間限定玩法，那就是在專業教練的帶領下，一邊划SUP一邊看煙火，享受澎湖花火節的第一排景觀，和澎湖花火節一起成為點亮海面的一顆星，想體驗不一樣的澎湖活動，來夜划SUP就對了！

夏天夜間活動體驗＃7

尋找夜光沙

▲夏日夜間活動體驗-山水沙灘夜光沙。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在澎湖除了有多樣化的水上活動可以體驗之外，還有許多秘境可以探索！像是在澎南的山水沙灘，就以神秘的夜光沙而聞名，在月光較暗的夜晚前往沙灘，細細撥開較濕的沙灘，就能發現一閃即逝的夜光沙，注意！真的只有一閃一閃，所以才神秘啊！

PS.夜晚的沙灘照明不足，千萬不能下水或太靠近岸邊，要隨時注意安全喔～

夏天夜間活動體驗＃8

出海夜釣

▲夏日夜間活動體驗-出海夜釣。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

有人會問說去澎湖不夜釣會不會很可惜？其實小編想告訴大家，除了在離島之外，台灣本島也有許多好玩的夜釣景點，像是基隆的碧砂漁港、花蓮的石梯坪漁港，跟著達人走遍台灣的海岸線，一起體驗海釣、卡啦ok歡唱，還能品嚐現撈仔沙西米、海鮮米粉、海陸燒烤等超強海鮮，感受夜晚水上活動的樂趣！

看完以上8種充滿夏日活力感的夜間活動體驗，有沒有覺得夏天其實沒有想像中那麼炎熱了呢？其實只要做好準備，挑選適合的路線活動，無論是與三五好友出遊散心、和另一半浪漫旅行，或是親子的家庭旅遊，都能好好享受！

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