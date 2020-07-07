600元川菜吃到飽！兄弟飯店推40道料理無限供應，振興訂房加碼送300元餐券

疫情趨緩，自五月開始可逐漸看到旅遊飯店業者其業績有慢慢回暖的趨勢，各家業者也開始推出許多餐飲或住宿優惠，希望能吸引顧客前來消費。這回知名飯店「兄弟大飯店」的桂花廳川菜料理，則推出「精選川菜單點吃到飽」專案，不論燒賣點心、海鮮或熱炒等40道料理統統任你點，費用只需600元喔，專案優惠到九月底，有興趣的民眾快點預約訂位吧！

2020-07-07 15:02