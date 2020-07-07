600元川菜吃到飽！兄弟飯店推40道料理無限供應，振興訂房加碼送300元餐券
疫情趨緩，自五月開始可逐漸看到旅遊飯店業者其業績有慢慢回暖的趨勢，各家業者也開始推出許多餐飲或住宿優惠，希望能吸引顧客前來消費。這回知名飯店「兄弟大飯店」的桂花廳川菜料理，則推出「精選川菜單點吃到飽」專案，不論燒賣點心、海鮮或熱炒等40道料理統統任你點，費用只需600元喔，專案優惠到九月底，有興趣的民眾快點預約訂位吧！
位於台北松山區南京東路的兄弟大飯店，是台灣知名的五星級飯店之一，是由洪氏兄弟合資經營，餐廳與多元化料理助長，像是臺菜、港式飲茶或川菜料理為主，超過20年的經營吸引許多饕客前往消費。這回推出的川菜吃到飽專案可說是近20年來的首度推出，有燒賣點心、海鮮、肉類、熱炒或冷盤等，像是魚子燒賣、麻婆豆腐、經典三杯中卷或蒜泥白肉等，都是頗受好評的料理之一。即日起至9月30日，成人價格為每人600元，兒童更只要300元，值得注意的是，吃到飽專案限用於晚餐時段的下午5點至晚上9點30分喔，若要訂位的民眾需注意用餐時段喔，為避免現場等候人潮眾多，建議先電話預約候位。
除此之外，兄弟大飯店也因應政府振興券而推出加碼專案，若7月15日年底訂房並使用振興三倍券，加碼贈送價值300元的館內餐飲抵用券，若還指定打卡活動，還同時享有台大農場冰棒兌換券乙張。同時飯店也推出安心補助專案，即日起到10月31日止，於訂購房間時告知安心國旅，可享每房每晚現折1000元的優惠。詳情請上官網或臉書粉專喔！
兄弟飯店桂花廳
地址：台北市松山區南京東路三段255號14樓
電話：02 2712 3456
官網：http://www.brotherhotel.com.tw/main.php
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