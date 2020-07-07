生醫科技＋互動娛樂！「台塑生醫健康悠活館」帶全家玩健康

在疫情逐漸趨緩，而且受到振興三倍券、暑假的刺激之下，大大增加民眾國旅出遊的需求。位於彰化縣的「台塑生醫健康悠活館」，是全台灣第一座以「智慧健康生活」為主題的生活前哨站，館內結合多種智慧健康檢測項目，還有巨大球池、復古玩具等兒童遊樂設施，以及獨家又可口的養生美食，顛覆你去旅遊景點餐廳料理包的印象，讓全家人掌握健康之餘，更能歡樂度過假期。

館內規劃有大型球池，能讓小朋友盡情遊玩。 圖／台塑生醫健康悠活館 提供

不同於一般走馬看花型的觀光景點，「台塑生醫健康悠活館」是台塑企業旗下唯一開放民眾進入的公司，以公開透明的方式，讓民眾理解台塑生醫的生產核心。從產品研發、品管到生產，民眾都可以藉由專業導覽人員或是「推移式虛擬導覽機」的講解，了解生醫產品的製造過程與相關知識，以及台塑生醫為消費者的用心。

生活化的展示區，讓民眾輕鬆認識了解生醫科技。 圖／台塑生醫健康悠活館 提供

在這裡，設計有「虛擬問診機」，為民眾解答日常生活中常見的保養與保健問題；「全能i醫體健儀」，提供8種量測與專業評量，讓參觀者更清楚自己的身體健康狀況。至於最新的高倍數頭皮檢測儀、魔鏡顯影機，則可以方便民眾了解肌膚與頭皮狀況，找出適合自己的保養方式。在生活化又不失專業的解說之下，藉由一連串的親身體驗，達到寓教於樂的效果，讓暑假出遊也能成為一趟健康、知識之旅。

「虛擬問診機」可為民眾解答日常生活中常見的保養與保健問題。 圖／台塑生醫健康悠活館 提供

除此之外，館內打造孩子遊樂園，規劃了巨大版復古玩具、兒童體適能區等多項遊樂設施；小朋友還可以在DIY泡泡實驗室，體驗魔法泡泡劍、防疫洗手慕斯、炸彈沐浴球等手作課程，有趣又好玩。同時，台塑生醫健康悠活館的養生輕食餐廳，還有全台獨家以保健品入菜的多項料理，不只是正宗台塑牛小排，還有薑黃咖啡、牛樟芝咖啡、薑黃茶葉蛋、養生帕尼尼等餐點，同時兼具美味與健康。

充滿活力的體適能區，讓小朋友們開心放電。 圖／台塑生醫健康悠活館 提供

品質優良的台塑產品，一直是市場上的高人氣選擇。在台塑生醫健康悠活館，集結了台塑企業旗下的多元化產品，從養生茶飲、防疫用品、嬰幼兒商品到清潔保養組，通通應有盡有。除了有超優惠的「工廠價」，更配合振興三倍券，提供增值10%的超值優惠及4折起的特惠組，更顯超值，徹底滿足民眾「One-Stop Shopping」的購物需求。

不論是了解健康資訊、品嚐美食、闔家同樂或是血拼購物，台塑生醫健康悠活館都能滿足大小旅客的出遊娛樂需求，更兼具高度教育性質，增添旅程的豐富感。這個暑假，不妨就到台塑生醫健康悠活館走一趟吧！

006：館內提供台塑產品的超值優惠，滿足購物需求。 圖／台塑生醫健康悠活館 提供

台塑生醫健康悠活館電話：04-728-6100官網：http://www.fbyoho.com.tw/地址：彰化縣彰化市中山路三段359號