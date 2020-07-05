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好市多新品「玩具總動員玩偶組」萌翻！熊抱哥、三眼怪一次抱走 每隻150元有找

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

美式賣場好市多（Costco）除了販售各式美食、飲品，每季不定時推出的超萌玩偶，也是許多會員的心頭好。近期最夯新品莫過於「玩具總動員4絨毛玩偶」，一箱6隻排排坐的模樣令大人、小孩皆童心爆發，尤其玩總粉簡直毫無免疫力，一上市立馬引爆搶購潮。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

「玩具總動員4絨毛玩偶」集結人氣角色三眼怪、熊抱哥、火腿豬、抱抱龍，還有作為《玩具總動員4》最大亮點的鴨霸與兔崽子，6件組售價879元，代表每隻平均只要147元，親民價格讓不少人在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」直呼划算，紛紛分享已入手的照片，也有大批人留言想買。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

不過也有網友反映「質感一般」、「材質不優」，還有人逗趣形容三眼怪神似「尤達大師」，對此也有人表示依舊可愛、覺得不會因此滅火，看來可愛的玩偶們能不能順利回家，就看大家的接受程度啦！

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