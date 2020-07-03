全台7大樂園超殺優惠懶人包！天天0元入場、同遊者只要55折還有銅板價爽玩一整天

暑期已經正式開跑，許多樂園搭配政府振興或安心國旅方案紛紛推出超狂優惠，小編幫大家統整以下7間全台樂園的優惠措施，趁盛夏揪團親朋好友衝一波吧。

兒童新樂園

因應政府防疫有方，在疫情趨緩下，即日起至7月14日，兒童新樂園祭出只要身份為全國醫、護、軍、警、消及12歲以下兒童，擁有工作證或學生證等證明至售票口出示證件，本人及同行者任一人，都可以用50元購買一日票，直接爽搭樂園內13項大型遊樂設施。

地址：111063 臺北市士林區承德路5段55號

圖／IG網友danright222授權

圖／IG東立好室創辦人授權

小人國主題樂園

小人國配合政府安心國旅推出「安心旅遊Fun遊台灣」專案，只要身份為民國90年7月1日（含）後出生的國民，憑任一證件（包含身份證、護照、戶口名簿或健保卡），即日起至8月31日止，每人每日擇一樂園不限次數的免費爽玩；除此之外，針對桃園市民也特別祭出「Fun暑假樂一夏」專案，只要持有桃園市民卡，購買499元門票可折抵100元，且加贈中杯可樂兌換券，讓暑期Fun一下好好避暑。

地址：桃園市龍潭區高原里7鄰高原路891號

圖／小人國官網

圖／小人國官網

六福村因應暑假，則推出四種超殺專案，像是「致青春」專案，身份為民國90年7月1日（含）後出生的國民，至8月31日前配合觀光局政策，四點前憑證入園都免費暢玩；針對全民優惠，即日起到9月13日直接下殺六折，原價999元的全日票只要599元，午後票更只要550元；還有「7-9月無限暢遊」專案，即日起到9月30日以前購買此票優惠價只要1,998元，便可以無限次數進入六福村主題遊樂園。

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

圖／六福村官網

圖／IG網友danright222授權

麗寶樂園

麗寶樂園也同樣針對未滿19歲且90年7月1日(含)以後出生的國民，於每日下午4點前，憑攜帶健保卡或身分證正本，到入口處填資料後就可以免費入園暢完囉，且入園後還會獲得一張麗寶安心旅遊券（每人每日現領一張），只要集滿3張，還可以免費玩密室逃脫或摩天輪喔，預算名額有限，兌換完為止。

地址：台中市后里區福容路8號

圖／麗寶樂園官網

圖／麗寶樂園官網

劍湖山世界主題樂園

劍湖山不遑多讓，未滿19歲且90年7月1日(含)以後出生的國民，憑證也免費爽玩劍湖山世界水陸雙樂園喔，此專案的陪同者（不限人數），可再享共遊價一人500元購票優惠；除此之外，針對一般國民也有一人「振興活動價」699元的優惠，相當於77折即可爽完水陸兩樂園，活動只到8月31日喔，把握機會快衝！

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

圖／劍湖山世界官網

圖／劍湖山世界官網

八景島水族館Xpark

先前造成轟動討論的水族館Xpark，已確定8月7日將於桃園高鐵站盛大開幕囉，佔地高達4500坪，又是日本知名橫濱八景島海島樂園的首間海外分館，日前已初步公開票價，成人定價為550元、學生400元、4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者250元，另外4歲以下的孩童則提供免費入場喔，趕快筆記把時間空下來，期待8月的盛大開幕吧！

地址：桃園市中壢區春德路105號

圖／Xpark官網

圖／Xpark官網

遠雄海洋公園

號稱「台灣第一座國際級海洋主題樂園」的遠雄海洋公園推出即日起至8月31日止，只要設籍宜蘭、花蓮與花東或身分證含G、U、V，提供鄉親優惠價590元；針對大專生，只要憑學生證即日起至9月20日止，可以享有699元的優惠價。另外海洋公園也祭出「十分完美-豐海川」專案，亦即二泊五食三遊樂的三天兩夜套票，兩人成行每人全部只要2999元，爽玩兆豐休閒農場、海洋公園與立川農場等三大景點設施，此專案只到7月15日前喔，務必把握最後優惠唷。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

圖／遠東海洋公園官網

圖／遠東海洋公園官網

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