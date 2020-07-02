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桃園最令人期待「Xpark」水族館 開幕日、票價、館內設施曝光！ 咖啡廳亮點還有企鵝陪你吃飯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Xpark官網
圖／Xpark官網

桃園最新水族館要開了！2020年下半年度眾所期待的新型水族館「Xpark」，預計在2020年8月7日正式營運。由日本「橫濱八景島海島樂園」所策劃的地上3層、地下2層、佔地4500坪絕美Xpark水族館，目前館方釋出開幕日、館內設施影片等詳細資訊，快來一起看看最新亮點！

海生迷們再也不用大老遠跑到日本了，日本橫濱八景島海島樂園首度開設海外分館「Xpark」，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城，並連通全新的海洋主題「HOTEL COZZI Blu 和逸飯店」，一口氣集結了逛街購物、水族生態和住宿等多重旅遊玩法，未來也將規劃夜宿水族館相關活動，官方最新釋出開幕日期、票價等詳細資訊，桃園人準備搶先體驗一波。

「Xpark」官網日前已搶先曝光的4大展區中，預計未來還會有10個以上展區，從官方釋出的影片看來，「福爾摩沙區」有絢麗的燈光感受台灣海洋生態之美；「雨林探險」重現潮濕溫暖的雨林，同步運用科技使動物光影落在遊客身邊；「癒見水母」無邊鏡面打造出奇幻氛圍，欣賞水母點綴的萬花筒世界；「企鵝奇遇」可近距離觀看企鵝的各種可愛姿態，還有「漫步叢林」彷彿置身在大自然綠意。最後館內附設的「咖啡廳」經過巧思設計連通企鵝的活動空間，打破餐廳的框架設計，讓企鵝陪著遊客一起用餐、喝咖啡，度過最療癒的午茶時光。

圖／Xpark官網
圖／Xpark官網

Xpark水族館目前公開票價部分：成人定價為550元、學生400元、4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者250元、4歲以下小童則是免費入場。另外因應新冠肺炎防疫措施，自2020年8月7日至9月30日開幕防疫期間，將限制每日及每時段的入場人數上限，一天分成5個參觀場次，每場次入館開放時間為2小時。

Xpark

開幕日期：2020年8月7日

票價：成人550元、學生400元、4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者250元、4歲以下小童免費入場

地址：桃園市中壢區春德路105號

交通：搭乘桃園捷運從高鐵桃園站2號出口，徒步約8分鐘；高鐵桃園站6號出口，徒步約9分鐘；公車高鐵桃園站下車，徒步約10分鐘。

圖／Xpark官網
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圖／Xpark官網
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