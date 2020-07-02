每到夏天我要去海邊！ 2020大安沙雕音樂祭登場 免費玩水瘋一夏

每年中台灣一大海洋盛事就屬大安沙雕音樂季，而今年活動將於6月27日開跑至7月12日結束，16天的活動期間內以「環遊世界」為主題，將世界知名地標、歷史古蹟、節慶文化與自然人文等「沙雕化」，讓民眾不用出國也可以感受到滿滿的異國風情，彷彿任意穿梭全世界！

大安沙雕音樂季今年恰逢10 週年紀念，觀光局也為此打造了 18 座世界主題創意沙雕作品相互串聯，不僅有其中最具代表性生物海翁君（鯨魚）意象元素、台中購物節主題、台中四大指標性地標主雕，以及橫跨世界五大洲的城市景點，還有結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像的超大型共構式沙雕，讓你不用出國也可以一睹世界文化遺產的獨特魅力，是個值回票價的好所在！

圖/台中觀光旅遊網

台中觀旅局長林筱淇也特別提到，除了有精彩的沙雕秀可以欣賞外，在 6/27 開幕日當天下午有舉辦「大安聲友音樂會」，將邀請知名創作歌手熱情開唱炒熱氣氛，現場更有多重好禮摸彩活動，等您把大獎帶回家。另外在活動期間還有規劃「日日 fun 心玩」的環遊世界明信片繽紛塗鴉樂與親子沙雕 DIY，非常適合大小朋友們一起共襄盛舉！

如果覺得沙雕音樂祭玩得不夠盡興，還有加映台中的人氣「大安濱海樂園」！在今年六月開始重新營運的大安濱海樂園，不僅占地17公頃非常遼闊，園內設施更是全面升級，除了有各式淺水池跟深水池可以盡情的玩，還多了全新的彩色貨櫃屋及頂級帳篷，心動的朋友們，快衝來台中大安濱海樂園，一起瘋玩這個夏天。

圖/台中市風景區管理所

台中市風管所指出，今年雖受疫情影響，但沙雕精彩度更勝以往，在接駁車的方面為考量交通便利性，6月27日開幕日及每週假日都有規劃南園停車場接駁專車，且不管是搭乘公車、火車或者自行開車的民眾，皆有完善接駁至活動會場的服務，提醒民眾能多加利用。

台中大安濱海樂園

地址：臺中市大安區福住里北汕路86巷1號





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