萌翻！小小兵期間限定展覽 快跟黃色軍團攻佔台中軟體園區

在電影神偷奶爸中大放異彩的配角小小兵大舉進攻台中大里啦！電影中的小小兵有自己神奇的語言、可愛的身形與無厘頭的行為，讓大人小孩都十分喜愛，甚至還擁有了自己的獨立電影。

▲圖片來源：IG@gi_cheng

現在，想一睹小小兵們的風采不需要出國，只要來台中就可以了。超療癒的小小兵人偶地景自6/25到7/14在大里軟體園區「Dali Art藝術廣場」展出，是近距離接觸小小兵的大好機會。

▲圖片來源：IG@gi_cheng

這些小小兵造型的人偶不倒翁其實是DaliArt藝術廣場從端午連假開始所舉辦的「卡通創作聯展」活動，除了超好拍的小小兵之外，還有展出大量的動畫作品人物，包含漫威、DC、迪士尼、星際大戰等等，影迷漫迷們該來朝聖一波了。

▲圖片來源：IG@duck861123

Dali Art藝術廣場也有許多裝置藝術與地景，對喜愛拍照的朋友超有吸引力，這裡絕對是消滅記憶體的絕佳地點，週末、暑假還不知道去哪裡玩嗎？來台中大里軟體園區「Dali Art藝術廣場」吧！

不過切記！和可愛的小小兵互動拍照的時候也要對他們有禮貌喔，不要用力丟擲或是破壞這些小夥伴們，好不容易來到台中，要讓小小兵們留下快樂的回憶才對。

▲圖片來源：IG@00_ling_oo

台中軟體園區 Dali Art藝術廣場 小小兵人偶

地址：台中市大里區科技路1號

展出期間：6/25－7/14





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