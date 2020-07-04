快訊

九州豪雨7.5萬人急撤 日本發布洪水山崩警報

指考國文／長照、疫情考古今對比 紅樓夢看圖選宅院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌翻！小小兵期間限定展覽 快跟黃色軍團攻佔台中軟體園區

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@00_ling_oo
▲圖片來源：IG@00_ling_oo

在電影神偷奶爸中大放異彩的配角小小兵大舉進攻台中大里啦！電影中的小小兵有自己神奇的語言、可愛的身形與無厘頭的行為，讓大人小孩都十分喜愛，甚至還擁有了自己的獨立電影。

▲圖片來源：IG@gi_cheng
▲圖片來源：IG@gi_cheng

現在，想一睹小小兵們的風采不需要出國，只要來台中就可以了。超療癒的小小兵人偶地景自6/25到7/14在大里軟體園區「Dali Art藝術廣場」展出，是近距離接觸小小兵的大好機會。

▲圖片來源：IG@gi_cheng
▲圖片來源：IG@gi_cheng

這些小小兵造型的人偶不倒翁其實是DaliArt藝術廣場從端午連假開始所舉辦的「卡通創作聯展」活動，除了超好拍的小小兵之外，還有展出大量的動畫作品人物，包含漫威、DC、迪士尼、星際大戰等等，影迷漫迷們該來朝聖一波了。

▲圖片來源：IG@duck861123
▲圖片來源：IG@duck861123

Dali Art藝術廣場也有許多裝置藝術與地景，對喜愛拍照的朋友超有吸引力，這裡絕對是消滅記憶體的絕佳地點，週末、暑假還不知道去哪裡玩嗎？來台中大里軟體園區「Dali Art藝術廣場」吧！

不過切記！和可愛的小小兵互動拍照的時候也要對他們有禮貌喔，不要用力丟擲或是破壞這些小夥伴們，好不容易來到台中，要讓小小兵們留下快樂的回憶才對。

▲圖片來源：IG@00_ling_oo
▲圖片來源：IG@00_ling_oo

台中軟體園區 Dali Art藝術廣場 小小兵人偶

地址：台中市大里區科技路1號

展出期間：6/25－7/14


延伸閱讀>>延伸閱讀//住進「巨型蘋果」讓滿天繁星伴你入眠！超夯露營居然千元有找

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 連假 裝置藝術

延伸閱讀

優人神鼓來嘉義市演出 票券2天索取一空

木塊堆疊的藝術堡壘 土耳其現代博物館

梵谷光影展在高雄 感受藝術科技饗宴

影／麵攤男殺死美甲師躲大里橋 見警畏罪刺脖尋短送醫

相關新聞

傳越南將對台重啟航班！越捷：預計7月中恢復定期航班

昨天傳出越南交通部有官員表示，越南將考慮對連續30天沒有社區感染病例的國家與地區，在7月底重啟國際航線，優先名單包括台灣...

萌翻！小小兵期間限定展覽 快跟黃色軍團攻佔台中軟體園區

可愛的黃色生物再次出現啦！且就出沒在台中大里，小小兵的期間限定快閃展覽正在舉辦，還不趕快衝一波，和可愛的小小兵近距離互動吧！

受疫情衝擊！誠品生活撤出深圳 今年底結束營業

在2018年12月開業的誠品生活深圳，受新冠肺炎疫情衝擊，日前傳出誠品有意撤出華潤萬象天地，當時誠品仍回覆「誠品生活深圳...

全台7大樂園超殺優惠懶人包！天天0元入場、同遊者只要55折還有銅板價爽玩一整天

暑期已經正式開跑，許多樂園搭配政府振興或安心國旅方案紛紛推出超狂優惠，小編幫大家統整以下7間全台樂園的優惠措施，趁盛夏揪團親朋好友衝一波吧。

每到夏天我要去海邊！ 2020大安沙雕音樂祭登場 免費玩水瘋一夏

一到夏天，您會想去哪裡玩呢？今天就來告訴你一處超棒的免費景點，不但能夠玩沙、戲水，更有豪華的露營體驗，除了現在改建完成的「大安濱海樂園」外，還有「2020大安沙雕音樂季」同步登場。心動了嗎？6/27-7/12來一趟臺中大安濱海樂園準沒錯！

桃園最令人期待「Xpark」水族館 開幕日、票價、館內設施曝光！ 咖啡廳亮點還有企鵝陪你吃飯

桃園最新水族館要開了！2020年下半年度眾所期待的新型水族館「Xpark」，預計在2020年8月7日正式營運。由日本「橫濱八景島海島樂園」所策劃的地上3層、地下2層、佔地4500坪絕美Xpark水族館

還原度超逼真！誠品敦南經典閱讀場景信義店重現

台北人的集體回憶，誠品敦南因建物都更與租約到期已在6月1日凌晨0點正式熄燈，讓書迷驚喜的是，誠品敦南店的拱形邊窗與木頭階...

「振興三倍券」加碼懶人包／全台夜市商圈加碼！消費打折、超值組合，買愈多抽獎愈多

隨著「振興三倍券」的預購跟綁定於7月1日正式展開，各縣市政府、夜市、商圈景點搶搭這股風潮，雖然三倍券的最小面額是200元，又不行找零，但業者鎖定使用數位工具的消費者，若是使用電子支付工具，就可以克服這

「振興三倍券」加碼懶人包／全台各縣市加碼戰！消費滿千送千、台南抽最大獎一戶房子

7月最熱話題，「振興三倍券」各縣市加碼大戰已開打，隨著三倍券的預購跟綁定於7月1日正式展開，全台各縣市陸續配合推出加碼優惠，像是加碼千元回饋、消費滿千送千元抵用券、200元券換400元夜市券、消費可抽

北捷轉乘站誰最差？ 網狂怨它「站外轉乘」又暈又汗

新北環狀線開通屆滿半年，有民眾開始反映轉乘設計不佳問題，例如板橋站（板南線－環狀線）轉乘所需的步行時間就長達10分鐘。臉書粉專「台北點 Taipei.」昨(29日)也PO文問網友「北捷轉乘站中機制最好跟最差差的各是哪站呢？」貼文一出，網友們紛紛點名「板橋和景安最差」、「中正紀念堂站內只要走到對面轉乘超方便」！

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

「振興三倍券」將於7月1日正式上線，4大超商除了預購與領券，也紛紛祭出優惠讓好康再放大，與全民一起拚經濟。7月1日至7月...

不輸國外的絕美秘境！ 北台灣「十大瀑布景點」必遊清涼一夏

讓煩惱跟著宣洩而走！台灣自然景觀豐富，許多深山小徑內往往有著令人驚豔的秘境，其中更有著不少令人驚嘆的瀑布景點，看著水流從高處宣洩而下，不僅磅礡壯闊的畫面震撼人心，往往心中的煩惱也隨著眼前奔騰的流水，一

熱門新聞

四大電信5G資費出爐！各家「吃到飽」方案比一比，最想辦哪一家？

我就靠兒！蔡阿嘎砸七位數打造「蔡桃貴主題捷運站」

雨彈來了！午後對流雲系發展旺盛 四縣市大雨特報

好熱！8縣市飆高溫 午後大台北恐雷陣雨

超美！「故宮南院水舞」「無人機群燈光秀」晚間登場搶先看

帶鸚鵡去咖啡廳放任在桌上便溺 網友一看全氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。