「振興三倍券」加碼懶人包／全台夜市商圈加碼！消費打折、超值組合，買愈多抽獎愈多

隨著「振興三倍券」的預購跟綁定於7月1日正式展開，各縣市政府、夜市、商圈景點搶搭這股風潮，雖然三倍券的最小面額是200元，又不行找零，但業者鎖定使用數位工具的消費者，若是使用電子支付工具，就可以克服這樣的限制。國內知名夜市，紛紛著手進行規劃相關優惠，7月15日以後，快帶著你的三倍券，到各地夜市商圈、觀光景點，吃喝玩樂花起來。

夜市、商圈、觀光景點 (實際優惠以各商圈公告為主)

台北寧夏夜市

推「五福臨門─振興抵用券」，例如付3000元可享用價值3500元的菜色，限量100桌；個人在夜市消費累積滿3000元，可獲500元環保提鍋，限量100名；5人同行在夜市指定店家消費滿1000元，可獲100元現金抵用券或同等100元伴手禮，限量1000份等，此外，有消費就能抽獎，最大獎是一輛Gogoro機車。同時，寧夏夜市自推區域貨幣，民眾持1張200元振興券，可兌換4張50元抵用券。

北市寧夏夜市自推區域貨幣，民眾持1張200元振興券，可兌換4張50元抵用券。圖／北市寧夏夜市觀光協會提供

寧夏夜市人潮壅擠。記者林伯東／攝影

台北士林夜市

店家則推出200元、500元、1000元三倍券的超值組合，持三倍券還可享9折、85折的不同優惠。

圖為士林夜市。記者林伯東／攝影

台北萬華艋舺夜市

推出「艋舺券」，民眾只要持三倍券換購艋舺券，消費即享9折優惠。

台北公館夜市

滿百可折5元，消費滿500元可獲一次抽獎機會，買的越多抽得越多，若以悠遊付掃碼支付滿百也能折5元。

桃園夜市（桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市）

7/17-7/26，用NT$200振興三倍券可換NT$400桃園夜市券，使用期限9/30止。

花蓮東大門夜市

花蓮縣政府推出東大門夜市套餐組合，200元券最高可享用300元美食；單筆消費滿200元，可獲得抽獎券抽50吋電視活動，適用範圍包括東大門夜市、花蓮市形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街等6處立案商圈，每月抽1台，活動延續到年底，預計送出6台。

振興三倍券明天開放預訂，花蓮縣政府推出東大門夜市套餐組合，單筆消費滿200元還可抽50吋電視。記者王思慧／攝影

九份商圈

持三倍券消費200元，就可以去商圈聯合辦公室扭蛋一次，並得到特色小禮品及消費折扣券；老街上必吃的草仔粿、紅槽肉圓、芋圓等，也都有促銷優惠， 有的買五送一、有的買十送一，有的滿額打折。

最後更新：2020/06/30 15:30

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